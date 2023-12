https://sputniknews.com.tr/20231231/2023te-israil-filistin-catismasinda-neler-yasandi-1078750400.html

2023'te İsrail-Filistin çatışmasında neler yaşandı?

7 Ekim'de Hamas İsrail'e karşı El Aksa Tufanı Operasyonu adını verdiği büyük bir saldırı başlattı. Operasyonun ilk gününden itibaren dünyayı sarsan çatışmaları...

7 Ekim'de İsrail, Hamas hareketinin askeri kanadı tarafından ilan edilen El Aksa Tufanı Operasyonu kapsamında Gazze Şeridi'nden eşi benzeri görülmemiş bir roket saldırısına maruz kaldı. Örgütün savaşçıları daha sonra İsrail'in güneyindeki sınır bölgelerine sızarak hem askerlere hem de sivillere ateş açtı ve 200'den fazla kişiyi rehin aldı. Buna karşılık olarak İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı Demir Kılıç Operasyonu'nu başlattı. İsrail ordusu birkaç gün boyunca Gazze sınırına yakın tüm yerleşim yerlerini kontrol altına aldı ve Gazze Şeridi'ndeki sivil tesisler de dahil olmak üzere tesislere hava saldırıları düzenlemeye başladı. İsrail ayrıca Gazze Şeridi'nin tamamen abluka altına alındığını duyurdu: su, gıda, elektrik, ilaç ve yakıt sevkiyatları tamamen durduruldu.Ekim ayının sonunda İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonunun kara aşaması başladı. Gazze Şehri İsrail kara kuvvetleri tarafından kuşatıldı ve enklav fiilen Güney ve Kuzey kısımlarına bölündü.7 Ekim İsrail güçleri ve Hamas arasındaki çatışmalarda 1. gün neler yaşandı?Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı. Saldırılarda 300 İsrailli yaşamını yitirdi. Savunma Bakanı Yoav Gallant, “özel güvenlik durumunu” tüm İsrail topraklarını kapsayacak şekilde genişlettiğini açıkladı.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın aniden İsrail'e saldırarak ciddi bir hata yaptığını söyledi. Gallant, “Bu sabah Hamas (terör örgütü) ölümcül bir hata yaptı ve İsrail Devleti'ne karşı savaş başlattı. İsrail Savunma Ordusu askerleri, sızmaların olduğu tüm alanlarda düşmanla savaşıyor" dedi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Savaştayız ve kazanacağız, İsrail vatandaşlarından ordunun ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymalarını rica ediyorum” dedi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine 'bölgeyi terk etme' çağrısı yaparak, Hamas'ın bulunduğu tüm bölgeleri enkaza çevireceklerini söyledi.İsrail sağlık birimlerinin medyaya bildirdiği açıklamalara göre en az 1100 kişinin yaralandığı ve en az 200 kişinin de öldüğü bildirildi.İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e saldırısında İran'ın parmağı olabileceğini vurguladı.ABD Savunma Bakanı Austin yaptığı açıklamada Pentagon'un gelecek günlerde İsrail'in vatandaşlarını savunmak ve korumak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamak için çalışacağını söyledi.Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli silahlı gruplar, sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girmişti. İsrail'in savaş alarmına geçmesinin ardından Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Mecdelani Sputnik'e konuştu. Bakan, "Gazze Şeridi'nin korunması için acil uluslararası müdahale talep ediyoruz" dedi.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, "Gelişmelerin daha fazla tırmanmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız" açıklaması yaptı.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasından endişe duyduğunu ifade ederek, gerilimin derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.İstanbul, Ankara, Konya, Siirt ve Afyonkarahisar'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.Filistin Devlet Başkanı Abbas, yaşanan olayların İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Filistin halkına yönelik eylemlerinin ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırının bir sonucu olduğunu söyledi. Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in uluslararası hukuk kararlarına uymamasının durumu patlamaya ittiğini de vurguladı.8 Ekimİsrail güçleri ve Hamas arasındaki çatışmalarda 2. gün neler yaşandı?İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) resmi temsilcisi Jonathan Conricus, İsrail ordusunun ülkedeki durumu tam kontrol altına almasının henüz mümkün olmadığını söyledi.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, ülke yetkililerinin Gazze sınırı yakınındaki tüm İsrail vatandaşlarını 24 saat içinde tahliye edeceğini bildirdi.İsrail Dışişleri Bakanlığı, diplomatik misyonlarını yüksek alarma geçirdi. Bu kapsamda, diplomatlara 'güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama' talimatı verildi.İsrail’in askeri-siyasi kabinesinin, 'resmi savaş ilanı' anlamına gelen Anayasa’nın 40. maddesini yürürlüğe koyduğu belirtildi.İsrail’in Ankara Büyükelçisi İrit Lillian, Hamas'ın düzenlediği 'Aksa Tufanı' operasyonuna ilişkin, “Daha önce hiç görmediğimiz bir şeydi, sürpriz bir saldırıydı” dedi. Lillian, Türkiye'nin olası arabulucuğuna ilişkin soruya, "Arabuluculuk konuşmak için henüz çok erken" yanıtını verdi.İrlandalı Sosyalist Avrupa Parlamento Üyesi Daly, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail desteğine sert tepki gösterdi.Filistin, Arap Birliğini İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere acilen toplanmaya çağırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün bölgemizdeki sorunların tamamının kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun bir şekilde çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir. Başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır" dedi.ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, Hamas’ın İsrail’e saldırıda kullandığı silahı Ukrayna ve Afganistan’dan almış olabileceğini belirtti.Hizbullah, ABD'ye ilişkin bir açıklama yaptı ve uyarılarda bulundu. Açıklamada "Filistin, Ukrayna değil. ABD doğrudan müdahalede bulunursa bölgede ABD varlığının olduğu her yer direniş ekseninin meşru hedefi haline gelecek ve saldırılarımızla karşılaşacak. O gün kırmızı çizgi olarak kalmayacak" ifadelerine yer verildi.9 Ekimİsrail güçleri ve Hamas arasındaki çatışmalarda 3. gün neler yaşandı?İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 'dünyanın en büyüklerinden' olarak nitelediği 'ABD uçak gemisinin İsrail'e doğru geldiğini' açıkladı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin tırmanmasını büyük bir endişeyle izlediklerini belirterek şiddet sarmalının devam etmesinin bölge için tehlikeli olacağı uyarısında bulundu.Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ı bugün başkent Moskova’da ağırlayan Lavrov, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın bölgedeki mevcut statükonun etkisiz olduğunu doğruladığını söyledi.İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 3. gününe girerken İsrail'den 'tam abluka' emri verildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "Elektrik, gıda ve yakıt olmayacak" dedi.Hamas'ın Ukrayna'dan gönderilen silahları kullandığına dair haberleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Batı'yı Kiev'e gönderilen silahların karaborsoya düştüğü konusunda defaatle uyardığının altını çizdi.Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, İsrail'in, ‘Batı’dan Ukrayna’ya gönderilen silahların Hamas’ın eline geçtiği’ iddialarının doğrulanması halinde Ukrayna'yı affetme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.10 Ekimİsrail güçleri ve Hamas arasındaki çatışmalarda 4. güne girildi.İsrail'in tam abluka emri vermesi sonrası Gazze Şeridi'ne giden su akışı da kesildi. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 1200'ü aştı. İsrail'in hava saldırılarında da hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 900'ü geçti. İsrail Savunma Bakanı, "Tam taarruza geçiyoruz" dedi.Moskova'da Irak Başbakanı Muhammed Sudani ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, bölgedeki çatışmanın çözümü için bağımsız ve egemen bir 'Filistin Devleti' kurulmasını öngören BM kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.11 Ekimİsrail güçleri ve Hamas arasındaki çatışmalar 5. gününde de devam etti.İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 1100'ü geçti. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de insani koridor oluşturulmasını istediklerini bildirdi.12 Ekimİsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 6. gününde devam etti.Gazze Şeridi'nde tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı. Gazze'den yapılan saldırılarda 1300 İsrailli hayatını kaybederken, İsrail saldırılarında Gazze'de 1537 kişi yaşamını yitirdi. Londra, Doğu Akdeniz'e Kraliyet Donanması gemileri göndereceğini açıkladı.13 Ekimİsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 7. gününde de devam etti.İsrail'de ölü sayısı 1300'ün üzerine çıktı. Filistin'de de kayıplar 1900'e yükseldi. İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların oluşturduğu konvoyu bombalaması sonucu en az 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.14 Ekimİsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 8. gününde de devam etti.Gazze sınırını ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanhayu, "Bir sonraki aşama geliyor” ifadesini kullandı. Netanyahu'nun ziyareti sonrası İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik karadan saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Hamas lideri Haniyye ise Gazze'den Filistinlilerin çıkmayacağını ve Mısır'a göç etmeyeceğini söyledi.15 Ekimİsrail-Filistin arasında son gerginlik 9 gündür sürüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dün Gazze Şeridi'ne yönelik, 'kara harekatı' sinyali vererek, "Bir sonraki aşama geliyor" demesinin ardından kara harekatının hava koşulları nedeniyle ertelendiği iddia edildi. İsrail'in Gazze'de şu ana kadar saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 670'e yükseldi.16 Ekimİsrail-Filistin çatışması 10. gününe girdi.İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla bombalamaya devam ettiği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata' olacağını söyledi. İsrail Savunma Bakanı "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız" dedi.17 Ekimİsrail-Filistin çatışması 11. gününe girdi.İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastane saldırısında ölü sayısı 500'e yükseldi. Saldırıya dünyadan tepki yağdı. Kınama mesajları peş peşe gelirken, Rusya BMGK'yı acil toplantıya çağırdı. Türkiye'nin çok sayıda ilinde ise sokağa çıkan kalabalık İsrail'i protesto etti.18 EkimHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusu, çatışmaların 12. gününde de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi.İsrail güçleri, bu kez de Gazze Şeridi'nde yoğun nüfusa sahip Nusayrat Mülteci Kampı ile kentin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı 2. kez bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında can kaybının 2 bin 778'e yükseldiğini, 10 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.19 Ekimİsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Saldırılarında Gazze'de 3 bin 785 kişi hayatını kaybederken, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1400 İsrailli yaşamını yitirdi Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya gelen Netanyahu kara operasyonunun yakın olduğu mesajını verdi.İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırının yankıları devam ediyor. Bombardıman sonucunda 471 kişi hayatını kaybetti, 28’i ağır 342 kişi yaralandı.İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 13. gününe girerken İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.20 Ekimİsrail'in Gazze'de saldırısının yankıları sürerken çatışmalar da 14. gününe girdi.ABD Başkanı Biden, İsrail için daha önce benzeri görülmemiş destek isteyeceklerini söyledi. Hamas, anne-kız olan iki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu.21 Ekimİsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 15. gününde de sürüyor.Refah Sınır Kapısı, insani yardım TIR'larının geçişi için açıldı. İsrail savaş uçakları Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombaladı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.22 Ekimİsrail-Hamas çatışmasının 16. gününe girildi.Filistinlilerin can kaybı 4 bin 300'ü aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti.İsrail ordusu, 'savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve karşı karşıya kalacağı tehditleri azaltmak' amacıyla Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığını açıkladı. İsrail-Filistin çatışmalarında Filistinlilerin can kaybı 4 bin 300'ü aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti.23 Ekimİsrail-Filistin arasındaki şiddetli çatışmalar 17. gününde de sürüyor.İsrail ordusu, olası kara harekatı öncesinde Gazze'ye yönelik hava bombardımanını yoğunlaştırdı. İsrail savaş uçakları tarafından fırlatılan füze saldırısının ardından Gazze'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden yoğun alev ve duman yükseldi.24 Ekimİsrail-Filistin çatışması 18. gününde artarak devam etti.Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsrailli hayatını kaybederken İsrail'in saldırılarında 5 bin 791 kişi yaşamını yitirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın bir sonraki aşamasının yaklaştığını söyledi.25 Ekimİsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 19. gününde Gazze'ye bir kara harekatına ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Kara harekatına hazırlanıyoruz, detayları açıklamayacağım" dedi. Diğer taraftan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son açıklanan verilere göre Gazze Şeridi'nde can kaybı 6 bin 546'ya yükseldi.26 Ekimİsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 20. gününde de devam ediyor.Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı'nın Telegram sayfasında yapılan anlık kısa bilgi paylaşımlarına göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki el-Astal Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenledi.27 Ekimİsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürüyor. 21 gündür devam eden çatışmada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker bin 400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.28 Ekimİsrail ordusu, çatışmanın 22'nci gününde gece boyu Gazze'nin pek çok noktasını havadan ve karadan vurmaya devam etti. Yaşanan son gelişmelere göre ise İsrail Başbakanı Netanyahu, savaşın Hamas altyapısını yok etmeyi ve rehineleri kurtarmayı amaçlayan ikinci aşamasının başladığını duyurdu.29 Ekimİsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor. Gerilimin 23'üncü gününde İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi’nde 450’den fazla yere hava saldırısı düzenlediğini ve kara birliklerinin bölgede 'faaliyetlerini genişletmeye' devam ettiğini açıkladı.30 Ekimİsrail-Hamas çatışması 24 gününe girdi. İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yerleri gece boyunca bombaladı. Düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 8 bini aştı. İsrail tarafında ise bin 400 kişi hayatını kaybetti.31 Ekimİsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 25. gününe girdi. İsrail, Gazze'nin güneyinde yer alan Türk hastanesini vurdu. BM, hastanelere saldırmanın uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geleceğini söyledi. Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'na İsrail hava saldırısı gerçekleştirdi. Onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.1 Kasımİsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı 26. gününde.İsrail, çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanına yönelik saldırıyı üstlendi. Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyuruldu.2 Kasımİsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı 27 gündür sürerken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ndeki Hamas savunma hattını kırdıklarını ve bölgenin merkezindeki mevzilerin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.3 Kasımİsrail güçleri ve Filistin arasındaki çatışmalar 28. gününe girerken İsrail'in saldıranlarında yaşamını yitiren Filistinli sayısı 9 bini geçti. İsrail tarafında ise bin 400'den fazla İsrailli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.4 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 29. güne girildi. İsrail, bu kez de Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini bombaladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu belirtildi.5 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 30. güne girildi. İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeybatı, orta ve güneybatı bölgelerini yoğun şekilde bombalıyor. Şifa Hastanesi'nin çevresi dahil Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenlendi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), birliklerin Gazze kentini tamamen kuşattıklarını ve denize erişim sağlandığını açıkladı.6 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 31. güne girildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi dışında diğer bölgelerdeki tehditlere karşı da harekete geçmeye hazır olduklarını belirterek, “Ortadoğu’nun her yerine ulaşabilecek güçte” olduklarını ileri sürdü.7 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 32. güne girildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık şekilde bildirdiklerini duyurdu. Ayrıca İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail birliklerinin Gazze Şehri'nin 'kalbinde' olduğunu açıkladı.8 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 33. güne girildi.Suudi Arabistan, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ilişkin gelişmelerin ele alınacağı iki olağanüstü zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan İsrail'den "Askeri operasyonlardan sonra güvenlik güçlerimiz Gazze'de kalmaya devam edecek" açıklaması geldi.9 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 34. güne girildi.Beyaz Saray'ın İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalara her gün dört saatlik aralar vermeye başlayacağını açıklamasının ardından Hamas lideri Haniyye'nin danışmanı, henüz insani ateşkese varılmadığını belirtti. İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze'de tünelleriyle başa çıkmak için 'yeni yöntemler kullanmaya başladıklarını' söyledi.10 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 35. güne girildi.İsrail Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni hedef alarak çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oldu. Netanyahu, Hamas’ı yok ettikten sonra Gazze Şeridi’nde güvenlik kontrolü organize edeceğini söyledi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil" ifadesini kullandı.11 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 36. güne girildi.İsrail’in artan saldırılarının gölgesinde Gazze’de ölümler ve yaralanmalar devam ediyor. Netanyahu’nun Hamas’ın yok edilmesinin ardından Gazze’de güvenlik kontrolünü İsrail’in sağlayacağının söylemesi ve hastanelere artan saldırıların ardından dünyadan İsrail’e ‘dur’ çağrısı yapanların sesi yükselmeye başladı.12 Kasımİsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 37’inci gününde sivillere ait pek çok nokta havadan ve karadan hedef alınıyor. Netanyahu ise Gazze'deki hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini; gerekirse dünyaya kafa tutacaklarını açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastanelerle temasının kesildiğini açıkladı.13 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 38. güne girildi.Gazzeli yetkililer, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 240’e çıktığını açıkladı. Ölenler arasında 4 bin 630 çocuğun olduğu belirtildi. İsrail ise Hamas’ın Gazze Şeridi üzerindeki kontrolü kaybettiğini iddia ederken Hamas, 5 günlük ateşkes karşılığında 70 rehinenin serbest bırakılacağını duyurdu.14 Kasımİsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 39'uncu gününde de şiddetlenerek devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusunda El-Aga ve Ebu Cemize ailelerinin evine düzenlediği saldırıda çoğunluğu çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralananların da olduğu belirtildi.15 Kasımİsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 40. gününde artarak sürerken, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Tıp Merkezi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyon gerçekleştirdiği duyuruldu.16 Kasımİsrail ordusu, 41 gündür abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin evine hava saldırısı düzenledi.17 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 42. güne girildi.ABD ve Avrupa Birliği öncülüğünde oluşturulduğu iddia edilen "Gazze'de BM kontrolü" planı gölgesinde İsrail'in Birleşmiş Milletler ile arasında ipler geriliyor. Kassam Tugayları, ellerindeki esirlerin bir kısmını tedavi etmek üzere bakım merkezlerine naklettiklerini, birinin ise İsrail'in bombardımanı nedeniyle panikatak sonucu öldüğünü duyurdu.18 Kasımİsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 43. gündür devam ediyor. İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait Fahura Okulu'nu hedef aldı. İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300 oldu.19 KasımGazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 44 gündür sürdüren İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırıların sona ermesinin ardından Gazze’de güvenlik kontrolünün İsrail’in elinde olacağını ve Filistin Yönetiminin kontrolünün ‘çözüm olmadığını’ savundu.20 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 45. güne girildi.Şifa Hastanesi’ne düzenlediği baskın nedeniyle, kendisine koşulsuz destek veren Batı ülkelerinde de tepki toplamaya başlayan İsrail’in, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne gerçek mermilerle ateş açtığı ve hastanenin çevresini top atışlarıyla vurduğu bildirildi.21 KasımÖte yandan İsrail’in Gazze ablukası 46'ıncı gününe girerken, ordunun savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi.22 Kasımİsrail hükümeti, 47 gündür aralıksız saldırdığı Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.23 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 48. güne girildi.Hamas'la varılan uzlaşı kapsamında Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden ilk grubun saat 10.00'dan itibaren (TSİ 11.00) serbest bırakılması beklenirken, İsrail basınında yer alan haberlere göre uzlaşı maddelerindeki bazı boşluklar nedeniyle Hamas'la varılan esir takası ve çatışmalara insani aranın başlaması ertelendi.24 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 49. güne girildi.Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes sonrası rehine takası başladı. Önce Hamas, 13 İsrail vatandaşlarını serbest bıraktı. Ardından da İsrail hapishanelerinde tutulan 39 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakıldığı açıklandı.25 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 50. güne girildi.İsrail ile Hamas arasındaki dört günlük ateşkes Cuma sabahı yerel saatle 7.00'de başladı. Anlaşma, çatışmaların geçici olarak durdurulmasını ve 150 Filistinli mahkum karşılığında 50 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını içeriyor. Katar Dışişleri Bakanlığı son olarak 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esirin serbest kalacağını açıkladı.26 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 51. güne girildi.İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen 4 günlük insani aranın 3. gününde esir takası ve insani yardım faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı. Hamas da 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri Kızılhaç'a teslim etti.27 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 52. güne girildi.İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen 4 günlük insani aranın ardından ateşkes 2 gün uzatıldı. Hamas insani aranın 2 gün daha uzatılması için İsrail ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.28 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 53. güne girildi.Müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlenen Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda ‘insani ara’nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki 10 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.29 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 54. güne girildi.30 Kasımİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 55. güne girildi.1 Aralıkİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 56. güne girildi.İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren 'insani ara' bu sabah itibarıyla son buldu. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani aranın" bittiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.2 Aralıkİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 57. güne girildi.3 Aralıkİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 58. güne girildi.4 Aralıkİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 59. güne girildi.5 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 60. güne girildi.6 Aralıkİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 61. güne girildi7 Aralıkİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 62. güne girildi.8 Aralıkİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 63. güne girildi.9 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 64. güne girildi.10 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 65. güne girildi.11 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 66. güne girildi.12 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 67. güne girildi.13 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 68. güne girildi.14 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 69. güne girildi.15 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 70. güne girildi.16 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 71. güne girildi.17 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 72. güne girildi.18 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 73. güne girildi.19 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 74. güne girildi.20 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 75. güne girildi.21 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 76. güne girildi.22 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 77. güne girildi.23 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 78. güne girildi.24 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 79. güne girildi.25 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 80. güne girildi.26 Aralıkİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 81. güne girildi.27 Aralıkİsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 82. güne girildi.28 Aralık İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 83. güne girildi.

