2023'te İsrail-Filistin çatışmasında neler yaşandı?
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTİsrail Gazze Şeridi saldırı bombardıman
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
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7 Ekim'de Hamas İsrail'e karşı El Aksa Tufanı Operasyonu adını verdiği büyük bir saldırı başlattı. Operasyonun ilk gününden itibaren dünyayı sarsan çatışmaları ve çatışmaların arka planınında yaşanan siyasi gelişmeler, Sputnik'in hazırladığı içerikte.
7 Ekim'de İsrail, Hamas hareketinin askeri kanadı tarafından ilan edilen El Aksa Tufanı Operasyonu kapsamında Gazze Şeridi'nden eşi benzeri görülmemiş bir roket saldırısına maruz kaldı. Örgütün savaşçıları daha sonra İsrail'in güneyindeki sınır bölgelerine sızarak hem askerlere hem de sivillere ateş açtı ve 200'den fazla kişiyi rehin aldı.
Buna karşılık olarak İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı Demir Kılıç Operasyonu'nu başlattı. İsrail ordusu birkaç gün boyunca Gazze sınırına yakın tüm yerleşim yerlerini kontrol altına aldı ve Gazze Şeridi'ndeki sivil tesisler de dahil olmak üzere tesislere hava saldırıları düzenlemeye başladı. İsrail ayrıca Gazze Şeridi'nin tamamen abluka altına alındığını duyurdu: su, gıda, elektrik, ilaç ve yakıt sevkiyatları tamamen durduruldu.
Ekim ayının sonunda İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonunun kara aşaması başladı. Gazze Şehri İsrail kara kuvvetleri tarafından kuşatıldı ve enklav fiilen Güney ve Kuzey kısımlarına bölündü.
Ekim
Ekim
7 Ekim
İsrail güçleri ve Hamas arasındaki çatışmalarda 1. gün neler yaşandı?
Hamas İsrail'e operasyon başlattı
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı. Saldırılarda 300 İsrailli yaşamını yitirdi. Savunma Bakanı Yoav Gallant, “özel güvenlik durumunu” tüm İsrail topraklarını kapsayacak şekilde genişlettiğini açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Savaşı Hamas başlattı, büyük bir hata yaptı
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın aniden İsrail'e saldırarak ciddi bir hata yaptığını söyledi. Gallant, “Bu sabah Hamas (terör örgütü) ölümcül bir hata yaptı ve İsrail Devleti'ne karşı savaş başlattı. İsrail Savunma Ordusu askerleri, sızmaların olduğu tüm alanlarda düşmanla savaşıyor" dedi.
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaştayız ve kazanacağız
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Savaştayız ve kazanacağız, İsrail vatandaşlarından ordunun ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymalarını rica ediyorum” dedi.
Netanyahu: Tüm gücümüzü kullanacağız, siviller Gazze’yi terk etsin
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine 'bölgeyi terk etme' çağrısı yaparak, Hamas'ın bulunduğu tüm bölgeleri enkaza çevireceklerini söyledi.
İsrail basını: En az 200 kişi hayatını kaybetti, 1100'den fazla yaralı var
İsrail sağlık birimlerinin medyaya bildirdiği açıklamalara göre en az 1100 kişinin yaralandığı ve en az 200 kişinin de öldüğü bildirildi.
İsrail Cumhurbaşkanı: Hamas saldırısında İran'ın parmağı olabilir
İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e saldırısında İran'ın parmağı olabileceğini vurguladı.
Pentagon: İsrail halkını korumak için lazım olacak her şeyi sağlayacağız
ABD Savunma Bakanı Austin yaptığı açıklamada Pentagon'un gelecek günlerde İsrail'in vatandaşlarını savunmak ve korumak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamak için çalışacağını söyledi.
Filistinli Bakan: Gazze Şeridi'nin korunması için acil uluslararası müdahale talep ediyoruz
Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli silahlı gruplar, sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girmişti. İsrail'in savaş alarmına geçmesinin ardından Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Mecdelani Sputnik'e konuştu. Bakan, "Gazze Şeridi'nin korunması için acil uluslararası müdahale talep ediyoruz" dedi.
İsrail'deki olaylara ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı: 'Tarafları itidalle hareket etmeye çağırıyoruz'
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, "Gelişmelerin daha fazla tırmanmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız" açıklaması yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'deki çatışmanın tırmanmasından endişe duyuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasından endişe duyduğunu ifade ederek, gerilimin derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinde Filistinlilere destek gösterisi
İstanbul, Ankara, Konya, Siirt ve Afyonkarahisar'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'in eylemleri durdurulmalı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, yaşanan olayların İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Filistin halkına yönelik eylemlerinin ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırının bir sonucu olduğunu söyledi. Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in uluslararası hukuk kararlarına uymamasının durumu patlamaya ittiğini de vurguladı.
8 Ekim
İsrail güçleri ve Hamas arasındaki çatışmalarda 2. gün neler yaşandı?
İsrail Savunma Kuvvetleri: Ülkede düzen henüz sağlanamadı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) resmi temsilcisi Jonathan Conricus, İsrail ordusunun ülkedeki durumu tam kontrol altına almasının henüz mümkün olmadığını söyledi.
İsrail, Gazze sınırındaki vatandaşlarını tahliye ediyor
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, ülke yetkililerinin Gazze sınırı yakınındaki tüm İsrail vatandaşlarını 24 saat içinde tahliye edeceğini bildirdi.
İsrail 'yüksek alarma' geçti, dünya genelindeki diplomatlarına talimat verdi
İsrail Dışişleri Bakanlığı, diplomatik misyonlarını yüksek alarma geçirdi. Bu kapsamda, diplomatlara 'güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama' talimatı verildi.
İsrail Hükümeti ‘resmi savaş ilanı’ maddesini uygulamaya koydu
İsrail’in askeri-siyasi kabinesinin, 'resmi savaş ilanı' anlamına gelen Anayasa’nın 40. maddesini yürürlüğe koyduğu belirtildi.
İsrail'in Ankara Büyükelçisi'nden 'Türkiye' açıklaması: Arabuluculuğa ilişkin konuştu
İsrail’in Ankara Büyükelçisi İrit Lillian, Hamas'ın düzenlediği 'Aksa Tufanı' operasyonuna ilişkin, “Daha önce hiç görmediğimiz bir şeydi, sürpriz bir saldırıydı” dedi. Lillian, Türkiye'nin olası arabulucuğuna ilişkin soruya, "Arabuluculuk konuşmak için henüz çok erken" yanıtını verdi.
AB Komisyonu Başkanı'nın İsrail'e destek çağrısına tepki: 'Bizim adımıza konuşamazsın, kapa çeneni'
İrlandalı Sosyalist Avrupa Parlamento Üyesi Daly, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail desteğine sert tepki gösterdi.
Filistin, Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısı yaptı
Filistin, Arap Birliğini İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere acilen toplanmaya çağırdı.
Erdoğan: Başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi ertelenemez bir ihtiyaçtır'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün bölgemizdeki sorunların tamamının kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun bir şekilde çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir. Başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır" dedi.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: İsrail’e saldırıda kullanılan silah Ukrayna’dan gelmiş olabilir
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, Hamas’ın İsrail’e saldırıda kullandığı silahı Ukrayna ve Afganistan’dan almış olabileceğini belirtti.
Hizbullah'tan ABD'ye uyarı
Hizbullah, ABD'ye ilişkin bir açıklama yaptı ve uyarılarda bulundu. Açıklamada "Filistin, Ukrayna değil. ABD doğrudan müdahalede bulunursa bölgede ABD varlığının olduğu her yer direniş ekseninin meşru hedefi haline gelecek ve saldırılarımızla karşılaşacak. O gün kırmızı çizgi olarak kalmayacak" ifadelerine yer verildi.
9 Ekim
İsrail güçleri ve Hamas arasındaki çatışmalarda 3. gün neler yaşandı?
İsrail Başbakanı Netanyahu: Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 'dünyanın en büyüklerinden' olarak nitelediği 'ABD uçak gemisinin İsrail'e doğru geldiğini' açıkladı.
Kremlin'den İsrail-Filistin gerilimine ilişkin ilk açıklama: Şiddet sarmalının sürmesi tehlikeli
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin tırmanmasını büyük bir endişeyle izlediklerini belirterek şiddet sarmalının devam etmesinin bölge için tehlikeli olacağı uyarısında bulundu.
Lavrov: İsrail-Filistin gerilimi, mevcut statükonun etkisiz olduğunun kanıtı
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ı bugün başkent Moskova’da ağırlayan Lavrov, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın bölgedeki mevcut statükonun etkisiz olduğunu doğruladığını söyledi.
İsrail basını yaralı sayısını 2 bin 315 olarak duyurdu
'ABD, İran'ı dizginlemek için Ortadoğu'ya ek 20-25 savaş uçağı gönderecek'
Çin: Filistin-İsrail çatışmasının genişlemesine karşıyız
İsrail Savunma Bakanı: Gazze tamamen ablukaya alınacak. Elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacak
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 3. gününe girerken İsrail'den 'tam abluka' emri verildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, "Elektrik, gıda ve yakıt olmayacak" dedi.
İsrail mülteci kampını vurdu
Demir Kubbe hava savunma sistemi neden etkisiz kaldı?
Netanyahu: Hamas'a verilecek askeri karşılık Ortadoğu'yu yeniden şekillendirecek
Filistin: İsrail Gazze'de hastane ve ambulansları kasten hedef alıyor
Gazze Şeridi'nde telefon ve internet erişimi kesildi
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Filistin'e 'yaptırım' kararı
Zaharova: Batı'yı Kiev'e gönderilen silahların karaborsaya düştüğü konusunda defaatle uyardık
Hamas'ın Ukrayna'dan gönderilen silahları kullandığına dair haberleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Batı'yı Kiev'e gönderilen silahların karaborsoya düştüğü konusunda defaatle uyardığının altını çizdi.
Kiev'in 350 ayrı noktasından İsrail bayrağı yansıtıldı
İsrail Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 900'e, yaralı sayısı 2 bin 500'e çıktı
Hamas: İsrail'in sivil binalara yönelik her saldırısına karşılık bir rehine idam edilecek
37 yıl önce Biden: İsrail olmasaydı da ABD bölgede bir İsrail yaratmak zorunda kalacaktı
Rus Senatör: Ukrayna'nın Hamas'a silah verdiği doğrulanırsa İsrail bunu affetmez
Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, İsrail'in, ‘Batı’dan Ukrayna’ya gönderilen silahların Hamas’ın eline geçtiği’ iddialarının doğrulanması halinde Ukrayna'yı affetme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.
10 Ekim
İsrail güçleri ve Hamas arasındaki çatışmalarda 4. güne girildi.
İsrail'in tam abluka emri vermesi sonrası Gazze Şeridi'ne giden su akışı da kesildi. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 1200'ü aştı. İsrail'in hava saldırılarında da hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 900'ü geçti. İsrail Savunma Bakanı, "Tam taarruza geçiyoruz" dedi.
Putin'den İsrail-Filistin gerilimine dair ilk açıklama
Moskova'da Irak Başbakanı Muhammed Sudani ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, bölgedeki çatışmanın çözümü için bağımsız ve egemen bir 'Filistin Devleti' kurulmasını öngören BM kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.
Biden: ABD, İsrail'in arkasındadır
Borrell'dan İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısı
Erdoğan'dan Washington'a tepki: ABD uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor?
Zaharova: Ukrayna harekatını 4 ay önce konuşmaya başlayan ABD, Hamas'ın operasyonunda neden sustu?
İsrailli bakanın Filistinlilere ‘hayvan’ benzetmesine tepki: 'Naziler de Yahudiler için demişti'
Filistin’den İsrail’e ‘beyaz fosforlu mühimmat’ suçlaması
ABD'li senatörden çağrı: Ukrayna'ya ayrılan tüm finansman derhal İsrail'e gönderilsin
Hamas: İsrail ordusunun kağıttan kaplan olduğu ortaya çıktı
İsrail Hava Kuvvetleri: Avrupa'daki yüzlerce askerimiz, operasyona katılmak için ülkelerine döndü
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejime yönelik saldırıyı planlayanların ellerinden öpüyoruz
Birleşmiş Milletler: İsrail'in Gazze'ye su ablukası uygulama kararı ciddi içme suyu sıkıntısına neden olacak
Borrell: AB dışişleri bakanları Filistin'e yardımın devam etmesini destekledi
11 Ekim
İsrail güçleri ve Hamas arasındaki çatışmalar 5. gününde de devam etti.
İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 1100'ü geçti. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de insani koridor oluşturulmasını istediklerini bildirdi.
CENTCOM: ABD’nin uçak gemisi taarruz grubu Doğu Akdeniz'e ulaştı
Rusya: Ortadoğu Dörtlüsü kapsamında istişarelere hazırız ancak ABD buna karşı çıkıyor
Lavrov, Ortadoğu'da yaşanan sorunlardan ABD'yi sorumlu tuttu
Erdoğan: İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görmeye başlar
Putin: Filistin-İsrail çatışmasında diplomasiye başvurmak gerekiyor
ABD: Gazze'deki Filistinliler için güvenli geçiş koridoru konusunda İsrail ve Mısır'la görüşüyoruz
BM: 263 binden fazla Gazzeli evlerini terk etmek zorunda kaldı
Gazze Şeridi’nde kritik 12 saat: Gazze elektriksiz kalabilir
UAEA'dan uyarı: Çatışma nedeniyle nükleer riskler artıyor
Peskov: Rusya, çözüm için hem İsrail hem de Filistin ile temas halinde
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Siyonistler dünyanın gözü önünde insanlık aleyhine suçlar işliyor
Çin: Ortadoğu'da acil ateşkes gerekli
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: İsrail'in vereceği karşılığın orantılı olmasını bekliyorum
Mısır: Filistinlilere insani yardım için Refah Sınır Kapısı'nı açık tutmaya çalışacağız
DSÖ: İsrail-Filistin geriliminde siviller ve insani yardım çalışanları hedef olmamalı
Guterres: Yakıt, gıda, su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede: Hamas'la müzakere başladı
Putin: Filistin-İsrail çatışmasında diplomasiye başvurmak gerekiyor
Arap Birliği’nden 'Gazze’ye yönelik ablukanın kaldırılması ve saldırıların durdurulması' çağrısı
Hamas, esir aldığı bir İsrailli kadınla 2 çocuğunu serbest bıraktı
12 Ekim
İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 6. gününde devam etti.
Gazze Şeridi'nde tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı. Gazze'den yapılan saldırılarda 1300 İsrailli hayatını kaybederken, İsrail saldırılarında Gazze'de 1537 kişi yaşamını yitirdi. Londra, Doğu Akdeniz'e Kraliyet Donanması gemileri göndereceğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas üyesi olan herkes ölüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisil
Biden: İranlılara çok net bir şekilde şunu ifade ettik, dikkatli olun
Stoltenberg: ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendirmesi önemli
Zaharova: ABD'nin, Hamas'ın operasyon hazırladığını önceden bilmemesi imkansız
İsrail, yedek askerleri Lübnan sınırına konuşlandırdı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de
Lavrov: Rusya, ateşkes sonrası Filistin devletinin kurulmasını umuyor
Pentagon kaynakları: Ukrayna ve İsrail yüzünden yaşayabileceğimiz mühimmat sıkıntısından endişeliyiz
Çin basını: ABD’li savunma şirketleri, İsrail-Filistin çatışmalarından karlı çıkabilir
Gazze Limanı'nda beyaz dumanlar ortaya çıktı: Filistin 'fosfor bombası' kullanıldığını iddia etti
Suriye Dışişleri: İsrail’in Şam ve Halep’e saldırıları saldırganlık politikasının devamı
TBMM'de 'Filistin' oturumunun ardından 6 partiden ortak bildiri
Rusya ve Türkiye dışişleri bakan yardımcıları, İsrail-Filistin çatışmasını istişare etti
Erdoğan: Bay Amerika, yahu Amerika nere, Akdeniz, İsrail, Filistin nere? Ne işin var senin orada?
BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bini geçti
Netanyahu: İsrail, Hamas'ın elindeki esirleri geri almak için elinden geleni yapacak
Almanya Başbakanı Scholz, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılmasını istedi
Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: Düşman, Gazze'ye karadan saldırmaya cüret ederse büyük kayıplar verecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ı ziyaret edecek
Netanyahu: 7 Ekim, Holokost'tan bu yana Yahudi halkının yaşadığı en kötü gün
ABD Savunma Bakanı Austin yarın İsrail’i ziyaret edecek
İngiltere, İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e Kraliyet Donanması gemileri göndereceğini açıkladı
13 Ekim
İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 7. gününde de devam etti.
İsrail'de ölü sayısı 1300'ün üzerine çıktı. Filistin'de de kayıplar 1900'e yükseldi. İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş insanların oluşturduğu konvoyu bombalaması sonucu en az 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Zaharova: Dünya, yine ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikasının 'enkazını kaldırmak' zorunda
Putin'den İsrail'in olası kara harekatına ilişkin uyarı
Mahmud Abbas: Gazze Şeridi nüfusunun yerinden edilmesine yönelik girişimler kabul edilemez
İran Dışişleri Bakanı: Filistin İsrail'e karşı 'diğer seçenekleri' kullanabilir
Erdoğan: Gazze'nin elektriğini, suyunu, yakıtını kesmek en temel insan hakları ihlalidir
Medvedev: Batı, İsrail'in Gazzelilerin güneye tahliyesi talebine sessiz kalıyor
İsrail-Filistin çatışmasında yeniden gündeme gelen beyaz fosfor nedir?
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Rusya: İsrail’in Gazze’yi işgaline karşıyız, Hamas’la görüşmeler devam ediyor
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Biden: İsrail'in kendisini savunması ve saldırılara karşılık vermesi için gerekeni yapıyoruz
İsrail'den BM'ye bildirim: 24 saat içinde güneye kaydırın
Eski İsrail Başbakanı Bennett: Biz Nazilerle savaşıyoruz, sivilleri hedef almıyoruz
Uluslararası Af Örgütü: İsrail askerlerinin fosforlu top mermileri kullandığı doğrulandı
İsrail: Yarından itibaren Gazze Şeridi'nde internet tamamen kesilecek
Türkiye'den gönderilen tıbbi destek malzemeleri Mısır'a ulaştı
Suudi Arabistan, Gazze'de sivillerin hedef alınmasını kınadı
İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç
14 Ekim
İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 8. gününde de devam etti.
Gazze sınırını ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanhayu, "Bir sonraki aşama geliyor” ifadesini kullandı. Netanyahu'nun ziyareti sonrası İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik karadan saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Hamas lideri Haniyye ise Gazze'den Filistinlilerin çıkmayacağını ve Mısır'a göç etmeyeceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Direniş cephesi tüm muhtemel senaryolara hazır
ABD savaş uçakları Ortadoğu'ya ulaştı
İran Dışişleri Bakanı: İsrail'e karşı başka cepheler açılma olasılığı mevcut
Rus Dışişleri Bakanlığı: Dünyanın geri kalanı ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak
İsrail duyurdu: Gazzelilere saat 10.00 ile 16.00 arasında 'güvenli geçiş izni' verildi
Çin: Ortadoğu'da barış için yardım etmeye hazırız
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi: Ortadoğu geniş çaplı bir savaşın eşiğinde
İsrail ordusu: Bir sonraki adımı hazırlıyoruz
İran'dan İsrail'e uyarı: Savaş suçlarını geç olmadan durdurun, direniş güçlerinin elleri tetikte
Bahçeli: İsrail'in aklını başına alması, Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım
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15 Ekim
İsrail-Filistin arasında son gerginlik 9 gündür sürüyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dün Gazze Şeridi'ne yönelik, 'kara harekatı' sinyali vererek, "Bir sonraki aşama geliyor" demesinin ardından kara harekatının hava koşulları nedeniyle ertelendiği iddia edildi. İsrail'in Gazze'de şu ana kadar saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 670'e yükseldi.
5 İsrailliden 4'ü çatışmalardan dolayı Netanyahu'yu sorumlu tutuyor
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16 Ekim
İsrail-Filistin çatışması 10. gününe girdi.
İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla bombalamaya devam ettiği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata' olacağını söyledi. İsrail Savunma Bakanı "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız" dedi.
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35 bin kişi Gazze'deki El Şifa Hastanesi'ne sığındı: 'Bu savaşı durdurun, ölmemize izin vermeyin'
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ABD Hazine Bakanı Yellen: ABD aynı anda İsrail ve Ukrayna’ya destek verecek güçte
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile telefonda görüştü
İspanya Başbakanı Sanchez: Filistin sorunu iki devlet formülü temelinde çözüme kavuşturulmalı
Biden'dan İran'a uyarı: 'Yapmayın, yapmayın, yapmayın'
Biden, Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini söyledi
İsrail BM Daimi Temsilcisi: Gazze'yi işgal etme ve Gazze'de kalma niyetinde değiliz
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan 'salgın hastalık' uyarısı
Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası esir var
İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız
17 Ekim
İsrail-Filistin çatışması 11. gününe girdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastane saldırısında ölü sayısı 500'e yükseldi. Saldırıya dünyadan tepki yağdı. Kınama mesajları peş peşe gelirken, Rusya BMGK'yı acil toplantıya çağırdı. Türkiye'nin çok sayıda ilinde ise sokağa çıkan kalabalık İsrail'i protesto etti.
Biden: Yönetimim Antisemitizm ve İslamofobiyle mücadeleye devam edecek
Filistin Kızılayı: İnsani yardım için sınırın açılmasını, güvenliğin sağlanmasını bekliyoruz
Hakan Fidan açıkladı: Türkiye'den İsrail-Filistin konusunda garantörlük formülü önerisi
İran’dan İsrail’e bir uyarı daha: 'Önümüzdeki saatlere dikkat'
Bahçeli İsrail-Filistin çatışmalarını değerlendirdi: 'Gazze'de çocuklar, kurşunların canlı hedefi'
Hamaney açıkladı: İran, İsrail-Filistin çatışmasına karışacak mı?
Eski İsrail Büyükelçisi'nden 'isyan': Ukrayna'nın aksine İsrail'in mütevazi bir yardıma ihtiyacı var
Rusya'nın İsrail ve Gazze Şeridi'ne ilişkin karar taslağı BM Güvenlik Konseyi’nden geçmedi
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Batı, Orta Doğu'daki çatışmayı İran aleyhine çevirmeye çalışıyor
Ürdün ve Mısır, Gazze Şeridi'nden sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı
Beyaz Saray: İsrail, sivillerin hayatına ve silahlı çatışma yasalarına saygı duyuyor
İsrail’den Türkiye’deki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısı
Dünyadan İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepkiler
BM: İsrail, Gazze'nin güneyine doğru tahliye çağrısı yapmasına rağmen o bölgeleri vurmayı sürdürüyor
İsrail Savunma Kuvvetleri: Gazze Şeridi'ne kara operasyonu konusunda henüz bir karar vermedik
İsrail’de Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeye roket düştü
BM: Genel Sekreter, beyaz fosfor kullanıldığına ilişkin raporlardan endişe duyuyor
UNICEF, Gazze'deki hastane saldırısını şiddetle kınadı
Arap Birliği: Hangi akıl hastası, savunmasız insanların olduğu bir hastaneyi kasten bombalar?
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan Gazze'de 'hemen ve koşulsuz' ateşkes çağrısı
TBMM'den ortak bildiri: Dünya parlamentolarını inisiyatif almaya davet ediyoruz
18 Ekim
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusu, çatışmaların 12. gününde de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi.
İsrail güçleri, bu kez de Gazze Şeridi'nde yoğun nüfusa sahip Nusayrat Mülteci Kampı ile kentin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı 2. kez bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında can kaybının 2 bin 778'e yükseldiğini, 10 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail: Gazze'deki hastane saldırısından İslami Cihat sorumlu
Akşener: Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler'idir
ABD Başkanı Biden İsrail'de: Netanyahu ile kucaklaştı
İsrail hastaneyi vurdu: Filistinli doktor, eşi ve çocuklarının öldürüldüğünü öğrendi
Filistinli Bakan: Hastane saldırısı bize Engizisyon günlerini hatırlatıyor
Biden'dan İsrail'e: Kendinizi savunmanız için ne gerekiyorsa yapın, arkanızdayız
Bahçeli'den Gazze'deki hastane saldırısına tepki
Gazze için 81 ilde sela okunuyor
Putin: Gazze'deki hastane saldırısı insani bir felaket
Sisi'den İsrail'e sert uyarı: 'Mısır'ın çatışmaya çekilmesi anlamına gelir'
İlber Ortaylı: Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük trajedi yaşamadı
Hamas: Hizbullah, İsrail'e karşı büyük bir savaşa hazırlanıyor
Rusya, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı ‘insanlık dışı’ olarak niteledi
Avrupa Parlamentosu vekili: Gazze yakında bir mezarlığa dönüşecek
İsrail, hastane saldırısına 'karışmadığına dair kanıtları' Birleşmiş Milletler'e sunacak
İsrail'in eski meclis üyesi: Netanyahu’nun hastane saldırısı açıklamaları tam bir fiyasko
Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgedeki Müslüman ülkeler kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli
Hindistan Başbakanı: Hastane saldırısı sorumlularından hesap sorulmalı
İsrail Başbakanı Netanyahu: Farklı türden bir düşman ile farklı türden bir savaş veriyoruz
İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD, İsrail'in suç ortağıdır
ABD, BM'nin İsrail ve Filistin arasındaki 'çatışmalara ara verme' çağrısını veto etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyice etkisizleşen BMGK sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi
Nebenzya: BM Güvenlik Konseyi bir kez daha Batılı ülkelerin isteklerinin rehinesi oldu
Çin Dışişleri Bakanı: Dünyanın çatışmalara değil işbirliğine ihtiyacı var
Rusya: Gazze saldırının soruşturulmasını ve suçluların cezalandırılmasını talep ediyoru
İsrail vatandaşları Türkiye'den ayrılıyor
Pentagon: Gazze hastanesine saldırıya ilişkin değerlendirmemiz açık kaynaklara dayanıyor
İsrail'in Gazze'ye saldırıları ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
Medvedev: Gazze’deki hastane saldırısı, ABD’nin sorumluğunu taşıdığı bir savaş suçu
İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrası sağduyu çağrısı
Bakan Koca duyurdu: Gazze’ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçildi
19 Ekim
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Saldırılarında Gazze'de 3 bin 785 kişi hayatını kaybederken, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1400 İsrailli yaşamını yitirdi Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya gelen Netanyahu kara operasyonunun yakın olduğu mesajını verdi.
İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırının yankıları devam ediyor. Bombardıman sonucunda 471 kişi hayatını kaybetti, 28’i ağır 342 kişi yaralandı.
İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 13. gününe girerken İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi.
Rusya'dan Türkiye’nin İsrail-Filistin konusundaki garantörlük önerisine destek
Biden'dan İsrail'e: '11 Eylül'den sonra ABD'nin yaptığı hataları tekrarlamayın'
Medvedev: İstikrarsız olan bir Orta Doğu, ABD’nin işine geliyor
İsrail'e giden İngiltere Başbakanı Sunak: Sizinle birlikte üzülüyorum
Filistin'de hastaneler doldu: Hastalar çadırda tedavi edilmeye başlandı
Putin'den talimat: Rusya, Gazze için 27 ton insani yardım gönderdi
Batı basını: Ürdün Kralı'nın Biden ile görüşmeyi reddetmesi, Ortadoğu’nun kendisine ‘yeni tokadı’
Sunak: Tüm rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlama çabalarınızı destekleyeceğiz
İsrail'in AB ve NATO Büyükelçisi: Durmayacağız, İsrail sonuna kadar gidecek ve Hamas'ı yok edecek
İsrail Savunma Bakanı: Kesin, keskin ve ölümcül olacağız, görevi tamamlayana kadar durmayacağız
İsrail Cumhurbaşkanı, Rishi Sunak'a İngiliz medyasını şikayet etti: 'Gerçekleri çarpıtıyor'
İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki büyükelçi ve diplomatlarını geri çağırdı
İran Dışişleri Bakanı: Ortadoğu’da durum kontrolden çıkabilir
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze sınırındaki askerleri ziyaret etti: 'Hazırız'
20 Ekim
İsrail'in Gazze'de saldırısının yankıları sürerken çatışmalar da 14. gününe girdi.
ABD Başkanı Biden, İsrail için daha önce benzeri görülmemiş destek isteyeceklerini söyledi. Hamas, anne-kız olan iki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu.
ABD Temsilciler Meclisi’nin Müslüman üyesi: Ölüm tehditleri alıyorum
Sağlık Bakanı Koca: Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız
Çin: Ortadoğu'daki durumun yatıştırılmasında Rusya ile birlikte çalışmaya hazırız
Lavrov'dan Gazze'deki hastane saldırısına dair ABD'ye önemli çağrı
Beyaz Saray, yanlışlıkla İsrail'de görevli özel askerleri ifşa etti
Rus Senatör: Dünyadaki savaşlar ABD'nin eksikliğinden değil, fazlalığından kaynaklanıyor
Eski İsrail Başbakanı Bennett: Düşmana cehennemin kapılarını açın
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'in eski başkanı: Geleceğimiz Hamas'ın yok edilmesine bağlı
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası gaz bombası ile müdahale etti
Zaharova'dan Rusya ve Hamas'ı birbirine benzeten Von der Leyen'e: 'Dinler arası nefreti körüklüyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Örgüt gibi davranıyor
Eski Mossad Başkanı: Savaşın sonunda Gazze'de Hamas'tan geriye hiçbir şey kalmayacak
Putin ile Hamas arasında paralellik kurmaya çalışan Biden'a Kremlin'den sert yanıt
İsveç: Hamas'a sempati duyan kişiler sınırdışı edilebilir
BM: Gazze'de konut birimlerinin yüzde 30'u yıkıldı ya da yaşanmaz hale geldi
Kassam Tugayları: İki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktık
İsrail Savunma Bakanı: Savaşın amacı Hamas'ı yok etmek
Biden'dan İsrail ve Ukrayna'ya destek talebi
21 Ekim
İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 15. gününde de sürüyor.
Refah Sınır Kapısı, insani yardım TIR'larının geçişi için açıldı. İsrail savaş uçakları Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombaladı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Biden, Hamas'ın İsrail'e saldırmasının nedenini açıkladı
Hizbullah: Batı'nın iki devletli çözüm iddiaları göz boyamaktan başka işe yaramıyor
Biden: İnsanlığın yeni bir dünya düzenine ihtiyacı var ve ABD bunu inşa edecek
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Lübnan Kolu: Hamas'ın yok edilmesi tehdidi yeni cepheler açabilir
Hamas: Gazze'ye saldırı bitene kadar İsrailli asker esirlerin akıbetini tartışmayacağız
Filistinli Bakan: İsrail'in işgali sona ermeden bölgede barış ve istikrar sağlanamaz
İsrail ordu sözcüsü: Gazze'ye saldırıları arttıracağız
Kassam Tugayları: İki esiri daha serbest bırakmak istedik, İsrail reddetti
22 Ekim
İsrail-Hamas çatışmasının 16. gününe girildi.
Filistinlilerin can kaybı 4 bin 300'ü aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti.
İsrail ordusu, 'savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve karşı karşıya kalacağı tehditleri azaltmak' amacıyla Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığını açıkladı. İsrail-Filistin çatışmalarında Filistinlilerin can kaybı 4 bin 300'ü aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti.
İsrail: Hizbullah çok tehlikeli bir oyun oynuyor
Çin, BM'yi ‘Filistin’de barış’ zirvesi düzenlemeye çağırdı
ABD Savunma Bakanı Austin: Ortadoğu'daki çatışmanın genişlemesine hazırız
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Bölge artık barut fıçısı
Blinken: ABD güçleri ve personellerinin hedef alınması durumunda karşılık vermeye hazırız
Rusya: İsrail’in savaş jetleri Şam ve Halep havalimanlarını yedi kez vurdu
BM, Gazze'de insani yardım olmazsa insanların açlıktan öleceğini açıkladı
Netanyahu’dan Lübnan'a tehdit
Blinken: İsrail Gazze’de artık statükoya geri dönemez
23 Ekim
İsrail-Filistin arasındaki şiddetli çatışmalar 17. gününde de sürüyor.
İsrail ordusu, olası kara harekatı öncesinde Gazze'ye yönelik hava bombardımanını yoğunlaştırdı. İsrail savaş uçakları tarafından fırlatılan füze saldırısının ardından Gazze'nin kuzeydoğusundaki bölgelerden yoğun alev ve duman yükseldi.
İsrail Savunma Bakanı'ndan kara harekatı açıklaması: 'Aylarca sürebilir'
İsrail açıkladı: Kara harekatını ancak 'bu şartlarla' iptal ederiz
Türkiye'nin İsrail-Filistin çözümüne yönelik garantörlük teklifi hakkında Rusya'dan açıklama
Gazze'deki hastanenin doktoru: Minimum şartlarla çalışıyoruz
Peskov: Biden'ın yeni dünya düzenine ilişkin sözlerine katılıyoruz, ancak o düzeni ABD kuramayacak
İsrail, Filistin'e destek veren Greta Thunberg'i ders kitaplarından çıkaracak
Borrell'den, İsrail'in saldırıları nedeniyle ölen siviller için 'Hamas' suçlaması
Netanyahu ile ordu arasında kriz iddiası: 'İstifasını istiyorlar'
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye kalıcı barış için diyaloğun yanında
ABD: Ateşkese karşıyız, Hamas ateşkesten yararlanarak saldırılara devam edebilir
İsrail: Gazze Şeridi'ne herhangi bir insani yardım sağlanmayacak, gelen yardım önlenecek
24 Ekim
İsrail-Filistin çatışması 18. gününde artarak devam etti.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsrailli hayatını kaybederken İsrail'in saldırılarında 5 bin 791 kişi yaşamını yitirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın bir sonraki aşamasının yaklaştığını söyledi.
İsrail Genelkurmay Başkanı: Taktik ve stratejik sebeplerle ertelenen Gazze saldırısına hazırız
İsrail'in hastaneyi 'boşaltın' uyarısına doktorlardan yanıt: Vuracaksanız vurun
Macron, İsrail ile 'tam dayanışma' göstermek için Tel Aviv'e ulaştı
Bahçeli: Devletim istesin, Gazze'deki çocuklara kol kanat germek için yola revan olmazsam namerdim
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İsrailliler barış içinde yaşamak istedikleri için öldürüldüler
Dünya Bankası Başkanı: İsrail-Filistin çatışması ciddi ekonomik risk taşıyor
Obama: İsrail’in Gazze’deki eylemleri, kendisine yönelik 'küresel desteği' erozyona uğratabilir
İtalya Dışişleri Bakanı: Gazze'deki hastanede ölenler 50 kişi civarındaydı, bunu da İsrail yapmadı
Eski Mossad Başkanı Cohen: Kara harekatı için acele etmeye gerek yok
Macron ile görüşen Netanyahu: Barbarlıkla medeniyet arasında bir savaşın içindeyiz
İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı: Saldırıları azaltma niyetinde değiliz
Hamas, İsrail'le müzakere şartlarını açıkladı
BM Genel Sekreteri: Filistinliler 56 yıllık boğucu işgale maruz kaldı
BM toplantısına katılan İsrail Dışişleri Bakanı: Sırada Batı var, bu özgür dünyanın savaşıdır
Filistin Dışişleri Bakanı'ndan uluslararası topluma: Bu toplu katliam sizi rahatsız etmiyor mu?
Blinken: ABD İran'la savaş istemiyor ancak Amerikalılara saldırılması halinde karşılık verecek
İsrail'in BM Büyükelçisi, Genel Sekreter Guterres'in istifasını istedi
Nebenzya: Rusya, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin alternatif karar taslağı hazırladı
BM: Gazze Şeridi'nde 800'ü çocuk 1400'den fazla kişi enkaz altında
İsrail: Radikal İslam'a karşı 3. Dünya Savaşı yürütüyoruz
İsrail: Hamas'ın çalabileceği endişesiyle Gazze Şeridi'ne yakıt vermiyoruz
25 Ekim
İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 19. gününde Gazze'ye bir kara harekatına ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Kara harekatına hazırlanıyoruz, detayları açıklamayacağım" dedi. Diğer taraftan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son açıklanan verilere göre Gazze Şeridi'nde can kaybı 6 bin 546'ya yükseldi.
Macron'dan kara harekatıyla ilgili açıklama: 'Bir hata olacağını düşünüyorum'
İspanya Başbakanı Sanchez'den, İsrail'i eleştiren BM Genel Sekreteri Guterres'e destek
Putin: Ortadoğu’daki durum Rusya’yı da ilgilendiriyor
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Rehinelerin serbest bırakılması için çalışıyoruz
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü: İran Hamas'ı destekliyor
Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmedi
Brezilya Devlet Başkanı: Hamas’ın saldırıları milyonlarca masumun öldürülmesini haklı çıkarmaz
ABD'den İsrail'e bir destek daha: Askeri uzmanlar gönderildi
Elon Musk: Ukrayna ve Ortadoğu’daki çatışmalar nedeniyle dünya savaşa doğru gidiyor
Suriye: İsrail'in Deraa'ya yönelik hava saldırısında 8 askerimiz öldü
Akşener: Çocukları öldüren Netanyahu terörüyle müzik festivalinde gençleri tarayan Hamas terörü aynı
BM'nin Gazze raporu 'tükenmişliği' gösterdi: Anestezisiz ameliyat yapılıyor, salgın hastalık başladı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'Gazze'ye yönelik kara harekatı' açıklaması: 'Vahşeti katliama çevirir'
Erdoğan: Hamas bir terör örgütü değil, vatandaşlarını koruma mücadelesi veren mücahitler grubudur
Hizbullah lideri Nasrallah'tan ilk açıklama: Ölenlere 'Küdus yolunda şehit' ünvanı verilecek
Filistin Sağlık Bakanı: Gazze'deki sağlık sistemi çöktü, acilen yakıt verilmeli
Eski Pentagon danışmanı Macgregor: Amerikan özel kuvvetleri Gazze'de vuruldu
Dünya Bankası'nın ardından IMF'den uyarı: Filistin-İsrail çatışması ekonomiyi nasıl etkiliyor?
Filistin istatistikleri: İsrail’in yaptığı 600 saldırıda ölen kurbanların yüzde 65’i kadın ve çocuk
BM'den acil uyarı: Yakıt bulamazsak Gazze'ye yardımı bu gece durdurmak zorunda kalacağız
Zaharova: Gazze’de ölen binlerce çocuk bile Batı’yı harekete geçirmiyor
BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'geri adım': Sözlerimin yanlış yorumlanması karşısında şoke oldum
İsrail'den, Erdoğan'ın 'Hamas terör örgütü değildir' sözlerine sert yanıt
İsrail BM Büyükelçisi, Guterres'e çağrısını yineledi: 'İstifa etmesi gerekiyor'
Suriye Dışişleri: İsrail, Filistin ve Suriye kanına susamışlığını henüz gidermiş değil
Netanyahu: Ben dahil herkesin cevap vermesi gerekecek
BM: Gazze'ye yakıt girmezse, UNRWA bu gece tüm operasyonlarını durdurmak zorunda kalacak
İsrail Başbakanı Netanyahu: Kara harekatına hazırlanıyoruz, detaylarını açıklamayacağım
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog BM Başkanı'na yanıt verdi: Terörün hiçbir nedeni ya da gerekçesi olamaz
İsrail, Birleşmiş Milletler yetkililerine vize vermeyecek
Papa Francis: Filistin ve İsrail'deki ciddi durumu her zaman düşünüyorum
Filistin Sağlık Bakanlığı: 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 2 bin 704'ü çocuk olmak üzere en az 6 bin 546 Filistinlinin öldürüldü
İsrail Enerji Bakanı, Hamas üyelerinin idam edilmesini önerdi
26 Ekim
İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 20. gününde de devam ediyor.
Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı'nın Telegram sayfasında yapılan anlık kısa bilgi paylaşımlarına göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki el-Astal Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenledi.
Birleşmiş Milletler: Gazze'de hiçbir yer güvenli değil
Gazze Kızılay Başkanı: Hastaneler toplu mezara dönüşmek üzere
Biden: Masumların öldürüldüğüne eminim ama rakamlara güvenmiyorum
Hollanda'da Temsilciler Meclisinde 'Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak' ifadesi yasaklandı
Biden: İsrail, vatandaşlarını korumak için 'her türlü hak ve sorumluluğa' sahip
İsrail Savunma Bakanlığı önünde Netanyahu protestosu: 'Yakınlarımızı geri getirin'
BM İsrail Daimi Temsilcisi: Dünyanın en ahlaklı ülkesini ve ordusunu temsil ediyorum
Kremlin'den İsrail'in olası kara harekatına ilişkin uyarı: 'Durum felaket'
İsrail duyurdu: Tüm cephelerde bir sonraki aşamaya hazırız
Erdoğan: AB Komisyonunun ateşkes çağrısı yapabilmesi için daha kaç çocuk ölmelidir?
Netanyahu, Hamas'ı 'Yeni İsrail Krallığı' ile uyarmıştı: Bahsedilen Yeşaya kehaneti nedir?
BM Genel Kurul Başkanı İsrail'in saldırılarını kınadı: 'Orantısız intikam alma hakkı doğurmaz'
Rusya Dışişleri: Ortadoğu'daki durum bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski taşıyor
Filistin Dışişleri Bakanı: İsrail' Gazze'ye karşı 'intikam savaşı' yürütüyor
Filistin Sağlık Bakanlığı duyurdu: Ölü sayısı 7 bin 028'e yükseldi
Filistin Dışişleri Bakanı: 'İki devletli çözüm' acil ve mümkün
Arap ülkelerinden ortak açıklama geldi: 'İsrail içermeyen' kınama mesajı
BM İsrail Daimi Temsilcisi: İsrail, soykırımcı ve cihatçı Hamas terör örgütüyle savaş halinde
İran Dışişleri Bakanı: Gazze'deki soykırım devam ederse ABD bu ateşten kurtulamayacak
Hamas: İsrail saldırıları gücümüzü etkilemiyor
AB liderlerinden İsrail'e saldırılara periyodik 'ara' çağrısı
İsrail: Gazze'ye kara harekatı şartlar uygun olduğunda başlayacak
27 Ekim
İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürüyor. 21 gündür devam eden çatışmada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker bin 400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.
Bakan Fidan: Gazze'de tüm insanlık bir rol ayrımında
ABD'den 'sivil kayıp' açıklaması: Savaş acımasızdır
Birleşmiş Milletler, Gazze'ye gönderilen yakıtın Hamas tarafından çalındığı iddiasını yalanladı
BM'den İsrail-Filistin çatışmasında 'savaş suçu' açıklaması
Kremlin: İsrail-Filistin gerilimi, bölgede daha geniş çapta bir gerilimi körüklüyor
Zaharova: Ortadoğu'da ateşkese karşı olan ülke ABD iken yine Rusya suçlanmaya çalışıyor
Filistin Sözcüsü: Biden yönetimi İsrail'e savaşı durdurması için baskı yapmalı
Guterres: Gazze'ye insani yardım sistemi çökmek üzere
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum
BM Genel Kurulu, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti
İsrail, Gazze’deki hastanelerin 'terör' amaçlı kullanıldığını iddia ederek boşaltılmasını istedi
Birleşmiş Milletler: İsrail yardım teslimatlarına 'açıkça' karşı çıkıyor
28 Ekim
İsrail ordusu, çatışmanın 22'nci gününde gece boyu Gazze'nin pek çok noktasını havadan ve karadan vurmaya devam etti. Yaşanan son gelişmelere göre ise İsrail Başbakanı Netanyahu, savaşın Hamas altyapısını yok etmeyi ve rehineleri kurtarmayı amaçlayan ikinci aşamasının başladığını duyurdu.
Erdoğan: İnsani kriz derinleşti, İsrail derhal bu cinnet halinden çıkarak saldırıları durdurmalı
İran İsrail'i uyardı: Parmakları tetikte
İsrail Temsilcisi'nden BM kararına tepki: Nazi teröristlerini tercih ettiler
İngiltere Dışişleri Bakanı: Ateşkes duruma yardımcı olmayacak
Elon Musk, uydularını ücretsiz internet sağlamak için Gazze'ye gönderiyor
İsrail savunma bakanından 'askeri harekat' için 'yeni aşama' açıklaması
İsrail ordusu 'acil çağrıda' bulunarak işaret etti: Hemen güneye taşının
Erdoğan: İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içindeyiz
İsrail, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerini geri çağırdı
Borrell’den Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması için geçici ateşkes çağrısı
Rus Dışişleri, Ortadoğu'da büyük bir savaşı ateşleyecek 'maceracı kararlara' karşı uyardı
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Hamas’ın İsrail’e saldırısının arkasında İran’ın olduğu iddiası yalan
Mahmud Abbas: Gazze'deki halkımız dünyanın gözü önünde soykırıma, İsrail'in katliamına maruz kalıyor
Guterres: Gazze Şeridi’ndeki durumun tersine çevrilmesi gerekiyor
29 Ekim
İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor. Gerilimin 23'üncü gününde İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi’nde 450’den fazla yere hava saldırısı düzenlediğini ve kara birliklerinin bölgede 'faaliyetlerini genişletmeye' devam ettiğini açıkladı.
İran lideri Reisi: İsrail ‘kırmızı çizgileri’ aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin ifadelerine yanıt
Filistinli Bakan: Gazze Şeridi'nde iletişimin kesilmesi insanlık suçudur
Elon Musk'tan Starlink'in Gazze'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama
Zaharova: Rusya, Orta Doğu'daki çatışmayı azaltmak için gereken her şeyi yapıyor
İran Dışişleri: Ortadoğu'da çatışmanın büyümesine karşıyız
Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan ateşkes çağrısı: Durun kardeşlerim, savaş her zaman bir yenilgidir
DSÖ: Gazze'de sağlık hizmetlerine erişim ve onurlu yaşam hakkı neredeyse imkansız
30 Ekim
İsrail-Hamas çatışması 24 gününe girdi.
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yerleri gece boyunca bombaladı. Düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 8 bini aştı. İsrail tarafında ise bin 400 kişi hayatını kaybetti.
İsrail basınından Musk iddiası: 'Tel Aviv'in güvenlik onayı olmadan Gazze'ye uydu gönderilmeyecek'
İran Genelkurmay Başkanı Bageri'den Gazze'deki yeraltı tünellerine ilişkin açıklama
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin güneyinde Türk hastanesi vuruldu
İsrail, Türk Kızılayı'nın Gazze'de inşa ettiği lojistik merkezini vurdu
Netanyahu: Kara harekatı esirlerin serbest bırakılması için bir fırsat yaratıyor
Bakan Koca'dan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin vurulmasına ilişkin açıklama
İsrail’in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yönelik saldırısıyla ilgili Dışişleri'nden açıklama
Filistin, iki devletli çözüm olmadan Gazze konusunda İsrail ile işbirliği yapmayacak
31 Ekim
İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 25. gününe girdi.
İsrail, Gazze'nin güneyinde yer alan Türk hastanesini vurdu. BM, hastanelere saldırmanın uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geleceğini söyledi. Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'na İsrail hava saldırısı gerçekleştirdi. Onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.
ABD'de İsrail için 14 milyar dolarlık tasarı sunuldu: 'İsrail'deki saldırılara yanıt için'
NATO Genel Sekreteri: İsrail'in tepkisi 'uluslararası hukuka' uygun olmalı
UNICEF: Gazze çocuk mezarlığına dönüştü
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev: Ortadoğu’daki son krizi ABD kışkırttı
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail ve Ukrayna'ya verdikleri desteğin önemini açıkladı
İngiliz siyasetçi, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğu gerekçesiyle görevinden alındı
Beyaz Saray: Şu anda ateşkesin Hamas'a fayda sağlayacağına inanıyoruz
AK Parti'den İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısına tepki
Bahçeli: Vadedilmiş toprakların hedefinde Türk vatanı da vardır, tetikte olmalıyız
Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü: Durum çok tehlikeli, dünyanın müdahale etmesi gerekiyor
Avrupa Parlamentosu, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı
İsrail Ordu Sözcüsü: Önümüzdeki haftalar halkımızdan dayanıklılık ve sabır bekleyeceğiz
İsrail Savunma Bakanı, Gazze’de 'önemli başarı elde ettiklerini ancak ağır bedel ödediklerini' söyledi
İranlı General: Tel Aviv'deki ABD komutanları Gazze saldırısını yönetecek
Birleşmiş Milletler: Hastanelerin hedef alınması uluslararası hukukun ihlalidir
İsrailli General'den askerlerine: Sizler zafer neslisiniz
Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk: Felaket durumdayız, dünyanın müdahale etmesi gerekiyor
Netanyahu: İsrail, savaşın üçüncü aşamasına geçti
Kasım
Kasım
1 Kasım
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı 26. gününde.
İsrail, çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanına yönelik saldırıyı üstlendi. Gazze Şeridi'nde iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyuruldu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığını kabul etti
Netanyahu'dan çatışmalarda ölen askerlerin ailelerine: Onlar şehit düştü, bu işi tamamlayacağız söz
Hizbullah yetkilisi: İsrail ile çatışmaya girmememiz için ABD'den çok sayıda mesaj aldık
İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı
ABD ve İsrail'in Gazze planı sızdı: Bölgede 'çok uluslu güç' konuşlandırılabilir
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Cibaliye Mülteci Kampı’na yapılan bombardıman beni dehşete düşürdü
Savaş suçu belgelendi: UAÖ, İsrail'in Lübnan'da fosfor bombası kullandığı kanıtları paylaştı
Hamas lideri Haniye: Tarihin yanlış tarafını seçiyorsunuz
Lavrov’dan Gazze’de acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı
Hamas’tan Gazze'deki tüneller ve Gazze'den ayrılabilecekler hakkında açıklama
İngiltere İşçi Partisi liderinden Gazze açıklaması: Ateşkesin zamanı değil
BM: İsrail’in mülteci kamplarına saldırıları savaş suçu sayılabilir
İran dini lideri Hamaney’den İsrail'e petrol ve gıda ambargosu çağrısı
Bakan Koca: 20 sahra hastanesi kurmak için hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e gidecek
İsrail Savunma Bakanı'ndan asker ölümlerine ilişkin: Acı verici fakat uzun bir harekâta hazırız
Netanyahu: İsrail'in Hamas-IŞİD'e karşı yürüttüğü savaş, tüm aydın dünyanın savaşı
İsrail Savunma Kuvvetleri Komutanı: Bu savaşı biz başlatmadık
Sayılarla İsrail-Filistin çatışması
'Dünyayı bize yardım etmeye çağırmaktan yorulduk'
İsrail Savunma Bakanı: İsrail ordusu önemli başarılar elde etti
2 Kasım
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı 27 gündür sürerken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ndeki Hamas savunma hattını kırdıklarını ve bölgenin merkezindeki mevzilerin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.
ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e 'dur' çağrısı: Ateşkes sinyali mi veriyor?
Zaharova, Macron’un ‘Hamas'a karşı koalisyon’ çağrısının gerçek nedenini açıkladı
Biden'ın 'duraklayın' çağrısına İsrail'den yanıt: Savaşı biz yönetiyoruzl
UNICEF: Cibaliye Mülteci Kampı'ndan gelen görüntüler korkunç ve dehşet verici
İsrail Cibaliye'ye 3. kez saldırdı: İki mülteci kampı bombalandı, onlarca can kaybı var
Rusya Dışişleri: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampını bombalaması karşısında şoktayız
Dışişleri Bakanı Fidan: Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standart
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var
İsrail Genelkurmay Başkanı: Gazze şehrini kuşatıyoruz
Papa Francis: İsrail ve Filistin için 'iki devletli' bir çözüme ihtiyaç var
BM: Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yakıtı bitti
İsrailli milletvekilinden 'Gazze yer yüzünden silinsin' çağrısı
BM: Bu yıl en az 46 gazeteci öldürüldü, 531’den fazlası hapse atıldı
Kızılhaç temsilcisi: Gazze’de kuvözdeki bebekler elektriklerin olmaması nedeniyle her an ölebilir
Netanyahu: Savaş bize ekonomik maliyetler çıkardı, bunları tereddüt etmeden ödeyeceğiz
Rusya BM temsilcisi: İsrail'in işgalci olması nedeniyle mevcut çatışmada meşru müdafaa hakkı yok
Biden, Gazze'den 'tutsakların çıkarılması' için 'ara verme' çağrısı yaptı
Alman Bakan Habeck: Hamas'ı öven herkes hesap verecek
BM: İsrail'in kara operasyonu 300 bin kişiye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor
Benyamin Netanyahu: Hiçbir şey bizi durduramaz
İsrail: Gazze’yi kuşatma operasyonu tamamlandı
3 Kasım
İsrail güçleri ve Filistin arasındaki çatışmalar 28. gününe girerken İsrail'in saldıranlarında yaşamını yitiren Filistinli sayısı 9 bini geçti. İsrail tarafında ise bin 400'den fazla İsrailli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit
ABD'den Hizbullah'a 'İsrail-Hamas arasındaki çatışmalardan faydalanmaması' uyarısı
Birleşik Arap Emirlikleri: Filistin-İsrail çatışması bölgesel yayılma riski taşıyor
Biden: ABD İsrail'in 'uluslararası insancıl hukuka uygun' meşru müdafaa hakkını destekliyor
Kamala Harris: ABD, İsrail'e kendisini savunması için verdiği desteği şarta bağlamayacak
ABD Dışişleri Bakanı İsrail'de: İsrail'in kendini savunma hakkı ve yükümlülüğü vardır
Erdoğan: Filistin’de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş bir insanlık dramı yaşanıyor
Netanyahu: İsrail, esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor
Çin lideri Şi: Gazze ve Ukrayna’da taraflardan birine destek vermek tırmanmaya yol açar
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesini reddediyoruz
İsrail Savunma Bakanı: Gazze'deki tüneller için benzersiz çözümlerimiz var
İsrail'den yurtdışındaki vatandaşlarına: İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermeyin
4 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 29. güne girildi.
İsrail, bu kez de Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini bombaladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu belirtildi.
ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesinden, Filistinlilerin ABD'ye girişini yasaklayan tasarı
Erdoğan, 'Garantörlük görevine hazırız' dedi: 'Netanyahu'yu sildik, attık'
Kolombiya Devlet Başkanı: İsrail savaş suçu işliyor
Beyaz Saray: ABD, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasını önlemek için her şeyi yapacak
BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail saldırısı karşısında dehşete düştüm
İsrail Dışişleri: Elçinin geri çağrılması Erdoğan'ın Hamas lehine attığı başka bir adımdır
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Enkazdan çıkarılan Filistinli çocuğu gördüğümde 'içim cız' etti
Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi
Filistin, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırmasını memnuniyetle karşıladı
Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail Gazze'de 'savaş suçu' işliyor
Mısır Dışişleri Bakanı: Derhal ateşkes ilan edilmeli
İsrail Savunma Bakanı: Yahya Sinvar'ı öldüreceğiz
Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı: Her on dakikada 1 çocuk öldürülüyor
Gazze Sağlık Bakanlığı: 3 bin 900'u çocuk, 2 bin 500'ü kadın olmak üzere 9 bin 488 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 46 gazeteci öldü
İsrail Savunma Bakanı: Hizbullah bir hata yaparsa bu Lübnan'ın kaderi belirler
İsrail halkı Netanyahu'yu istifaya çağırdı: Katil Bibi
ABD ordusu, 2'nci uçak gemisinin Ortadoğu'ya ulaştığını duyurdu
Yemen'deki Husiler: ABD, İsrail'i destekledikçe bölgede çatışma halkası genişleyecek
5 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 30. güne girildi.
İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeybatı, orta ve güneybatı bölgelerini yoğun şekilde bombalıyor. Şifa Hastanesi'nin çevresi dahil Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenlendi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), birliklerin Gazze kentini tamamen kuşattıklarını ve denize erişim sağlandığını açıkladı.
İsrail Maliye Bakanı: Savaş sona erdiğinde Gazze, İsrail ordusunun kontrolünde olacak
Malezya Başbakanı, Gazze'deki yıkımı Hiroşima'ya benzetti
Rusya, Gazze’ye 60 ton insani yardım ulaştırdı
Netanyahu, ‘Gazze'ye nükleer bomba atılabilir’ diyen bakanı kabine toplantılarından uzaklaştırdı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Batı Şeria'ya 'sürpriz' ziyaret: 'Sorumlulardan hesap sorulmalı'
Batı basını: ABD ve İsrail, Gazze konusunda uzun vadede ayrışıyor
'Gazze'ye nükleer bomba atabiliriz' diyen İsrailli Bakan için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çağrı
Netanyahu'dan 'dosta düşmana' mesaj: Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak
Sırbistan lideri Vucic: Ortadoğu’daki çatışmalar dünya savaşı düzeyine çıkabilir
İsrail, Gazze'nin tamamen kuşatıldığını ve denize erişim sağladığını duyurdu
Bakan Koca'dan Gazze açıklaması: '2 gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumda'
Obama: Filistin-İsrail çatışmasında kimsenin eli temiz değil
Papa Franciscus, İsrail-Filistin çatışması için bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'dan Gazze'de acilen insani ara çağrısı
ABD'li Senatör Bernie Sanders: İsrail gelişigüzel binlerce masum insanı öldürüyor
6 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 31. güne girildi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi dışında diğer bölgelerdeki tehditlere karşı da harekete geçmeye hazır olduklarını belirterek, “Ortadoğu’nun her yerine ulaşabilecek güçte” olduklarını ileri sürdü.
İran: İsrail, nükleer silahlardan arındırılmalı
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İsrail'i Gazze'ye saldırılarında ABD teşvik ediyor
BM, en büyük kaybını Gazze'de yaşadığını duyurdu
Borrell: Orta Doğu'daki trajedi, uluslararası diplomasinin başarısızlığının sonucu
Lavrov’dan uyarı: Anglosaksonlar Ortadoğu'yu büyük bir savaşa doğru itiyor
Von der Leyen: İsrail Gazze'de uzun süre kalamaz, burası gelecekteki Filistin devletinin parçası
Ortadoğu'daki çatışmalar uzayabilir: İsrail ordusu Gazze'de kış harekatına hazırlanıyor
BM: 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürüldü
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, bize ateşkes mesajı gönderdi
Guterres açıkladı: Gazze için 1.2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı
NATO: İsrail'in kendini savunma hakkı var aynı zamanda sivillerin korunması da şart
Almanya Başbakanı Scholz: Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir
7 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 32. güne girildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık şekilde bildirdiklerini duyurdu. Ayrıca İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail birliklerinin Gazze Şehri'nin 'kalbinde' olduğunu açıkladı.
Biden ve Netanyahu'ndan ateşkes görüşmesi: 'Taktiksel duraklama olasılığı tartışılıyor'
Eski İsrail Başbakanı: Askeri harekatın ardından Gazze çok uluslu bir gücün eline geçebilir
Netanyahu, Gazze'yi kimlerin yönetmesi gerektiğini açıkladı
İran Dışişleri: ABD, İsrail'in suçlarına ortaklık ediyor
İsrailli yetkili: Gazze'de insani bir kriz yok
Lavrov, Filistinli bakana Gazze’de ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti
Hizbullah’tan İsrail’e uyarı: Gazze'deki saldırıları genişletmenin ciddi sonuçları olur
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi, Guterres'e tepki gösterdi: 'Ahlak pusulanızı kaybettiniz'
BM'den Gazze'ye ilişkin açıklama: Devasa boyutlarda bir trajedi
İsrail’de halk silahlanıyor
İsrail Savunma Bakanı: Savaşın sonunda İsrail ordusu Gazze'de tam hareket serbestisine sahip olacak
Filistin İçişleri Bakanlığı: Gazze'de fırınlar faaliyetlerini durdurdu
8 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 33. güne girildi.
Suudi Arabistan, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ilişkin gelişmelerin ele alınacağı iki olağanüstü zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Öte yandan İsrail'den "Askeri operasyonlardan sonra güvenlik güçlerimiz Gazze'de kalmaya devam edecek" açıklaması geldi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'den, İsrail'e ‘uluslararası hukuk’ mesajı
BM Raportörü: İsrail savaş suçu işliyor
BM Genel Sekreteri: Gazze'deki ölümler İsrail operasyonunda 'yanlış bir şeyler' olduğunu gösteriyor
Netanyahu: Kaçırılanların tamamı serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacak
ABD basını: Washington, İsrail'in ‘Demir Kubbesi’ni güçlendirecek
Yunanistan Dışişleri Bakanı: İsrail Gazze'de kendini savunma sınırlarını aştı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Gazze'ye ilişkin 'ertesi gün' senaryosunun ipuçlarını verdi
Eski İsrail Başbakanı: Askeri harekatın ardından Gazze çok uluslu bir gücün eline geçebilir
Netanyahu, Gazze'yi kimlerin yönetmesi gerektiğini açıkladı
İran Dışişleri: ABD, İsrail'in suçlarına ortaklık ediyor
İsrailli yetkili: Gazze'de insani bir kriz yok
Lavrov, Filistinli bakana Gazze’de ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti
Hizbullah’tan İsrail’e uyarı: Gazze'deki saldırıları genişletmenin ciddi sonuçları olur
İsrail: Askeri operasyonlardan sonra güvenlik güçlerimiz Gazze'de kalmaya devam edecek
G7 ülkelerinden 'insani duraklama' çağrısı
Birleşmiş Milletler: Gazze'nin kuzeyinde tüm fırınlar kapalı, un satışı yok
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü: Hamas, yürüyen ölülerdir
İsrail Savunma Bakanı: Gazze'yi kıskaca aldık
Gazze'de ölü sayısı artıyor
İngiltere Dışişleri Bakanı: İki devletli bir çözüm görmek istiyoruz
Hamas yetkilisi: İnsanlara Filistin davasının ölmeyeceğini anlatmak zorundaydık
İsrailli Bakan: İsrail Gazze'deki yerleşim birimlerine dönebilir
İsrail Dışişleri Bakanı: Hamas'ı İran finanse ediyor
BM Koordinatörü Batı Şeria'daki duruma ilişkin: Yeter artık!
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'den, İsrail'e ‘uluslararası hukuk’ mesajı
9 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 34. güne girildi.
Beyaz Saray'ın İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalara her gün dört saatlik aralar vermeye başlayacağını açıklamasının ardından Hamas lideri Haniyye'nin danışmanı, henüz insani ateşkese varılmadığını belirtti. İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze'de tünelleriyle başa çıkmak için 'yeni yöntemler kullanmaya başladıklarını' söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı: Ateşkes çağrılarını 'anlaşılabilir' buluyoruz
Filistin Devlet Başkanı Abbas: İşgal güçlerinin Gazze'yi bölme planları kabul edilemez
Erdoğan'dan Gazze tepkisi: '11 bin çocuk ve kadın öldürüldü, başta Amerika sessiz'
İsrail Çalışma Bakanı: Netanyahu, soruşturma komitesinin önünde seçimlere gitmek zorunda kalacak
Çocuklar Gazze'de basın toplantısı düzenledi: 'İsrail bizi aç bırakıyor'
Zaharova'dan İsrail'in 'nükleer silah' açıklamasına tepki: 'Bu bir soykırım tehdidi mi?'
IMF: İsrail-Gazze çatışması ek belirsizlik ve risk yaratıyor
UNRWA Başkanı: Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giren yardım yetersiz
BM Koordinatörü: BM, Filistinlilerin Güney'e sürülmesinin bir parçası olamaz
Avrupa Konseyi, İsrail'i tecritle tehdit etti
Filistin Başbakanı Iştiyye: Hamas'ı ortadan kaldırmak mümkün değil
Scholz, Antisemitizm karşısında Almanya'daki Yahudileri koruma sözü verdi: Bir daha asla!
İsrail Savunma Bakanı: Uzun süreli bir savaş içindeyiz
Hamas: Netanyahu, çifte vatandaşlığa sahip rehinelerin serbest bırakılmasını engelledi
NATO Genel Sekreteri: İran ve Hizbullah savaşın dışında kalmalıdır
Eski İsrail Savunma Bakanı: Lübnan'a girmemiz gerekirse gireceğiz
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze için şimdi somut adım atma zamanı
BM Kalkınma Programı: Gazze'de sadece 1 ayda konutların yüzde 50'si yok oldu
ABD Özel Temsilcisi Satterfield: Gazzelilerin geleceği Gazze'de, başka bir yerde değil
İsrail Savunma Bakanı: Tünellerle başa çıkmak için yeni yöntemler kullanmaya başladık
10 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 35. güne girildi.
İsrail Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni hedef alarak çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oldu. Netanyahu, Hamas’ı yok ettikten sonra Gazze Şeridi’nde güvenlik kontrolü organize edeceğini söyledi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil" ifadesini kullandı.
BM Sözcüsü Dujarric: Gazze'deki insani duraklamanın yeri ve zamanı BM ile kararlaştırılmalı
ABD: Gazze'nin kuzeyinden kaçmak isteyen siviller için iki insani koridor oluşturulacak
Filistin: BM Güvenlik Konseyi, barış ve güvenliğin garantörü olarak beklentileri karşılamadı
DSÖ uyardı: Gazze'de tifo ve kolera salgını tehlikesi
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'nin kontrolünü almaya istekliyiz
İsrailli albay: Gazze'de insani felaket yaşanmıyor
İsrail Başbakanı Netanyahu: Biz tüm Ortadoğu'da daha iyi bir gelecek sağlamak istiyoruz
BM Filistin Özel Raportörü: İsrail'in dört saatlik ara verme kararı 'çok alaycı ve zalimce'
İran Dışişleri Bakanı: Savaşın genişlemesi 'kaçınılmaz'
ABD Başkanı Biden: İnsani yardım duraklamaları 'doğru yönde atılmış bir adım'
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistinli sivillerin korunması için daha fazlasının yapılması gerekiyor
İsrail duyurdu: Gazzelilerin güneye tahliyesi için koridor açtık
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü: Şifa Hastanesi bombardıman altında
İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas ile ateşkes, Hamas'a teslim olmak anlamına geliyor
Gazze'de ameliyatlar zor şartlarda yapılıyor
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi: Bugün yeryüzünde bir cehennem varsa adı Kuzey Gazze
Netanyahu: Gazze İsrail'in güvenlik kontrolü altında kalacak
Filistin Sağlık Bakanlığı: Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişim kesildi
İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Selami: ABD kurtaramayacak, İsrail mutlaka düşecek
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İsrail'i durmaya çağırıyoruz
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil
11 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 36. güne girildi.
İsrail’in artan saldırılarının gölgesinde Gazze’de ölümler ve yaralanmalar devam ediyor. Netanyahu’nun Hamas’ın yok edilmesinin ardından Gazze’de güvenlik kontrolünü İsrail’in sağlayacağının söylemesi ve hastanelere artan saldırıların ardından dünyadan İsrail’e ‘dur’ çağrısı yapanların sesi yükselmeye başladı.
Rusya Dışişleri: İsrail'in Gazze'de kontrolünü sürdürme planları BMGK'nin kararlarına aykırı
Filistin Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesi içinde kuşatılmış durumdayız
İslam Birliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Toplantısı'nda liderler neler dedi?
Hamas'tan 'İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi' hakkında ilk yorum
İİT ve Arap Birliği Zirvesi Bildirisi: 'Devletleri İsrail'e silah ambargosuna çağırıyoruz'
BM: Gazze Şeridi'nde bir milyon çocuğun hayatı 'pamuk ipliğine bağlı'
Dünya Sağlık Örgütü: Şifa Hastanesi yakınındaki saldırılardan son derece rahatsızız
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Siyonistlerin savaş makinesine yakıt sağlayan Amerika'dır
İran Dışişleri: ABD'nin İsrail'e verdiği destek Amerikalıların vicdanından asla silinmeyecek bir leke
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İletişim ve internet kesintisi nedeniyle bugün can kayıpları sayılamadı
12 Kasım
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 37’inci gününde sivillere ait pek çok nokta havadan ve karadan hedef alınıyor. Netanyahu ise Gazze'deki hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini; gerekirse dünyaya kafa tutacaklarını açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastanelerle temasının kesildiğini açıkladı.
Londra'da yaklaşık 300 bin kişi Filistin'e destek amacıyla sokaklara çıktı
Akdeniz'de bir ABD askeri uçağı düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Hamas'a Filistin'deki seçimlerin galibi bir siyasi parti olarak bakıyorum
ABD, ‘Gazze'nin güvenliğini kontrol etme niyetine’ ilişkin Netanyahu'dan açıklama bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin, gidicisin gidici
Netanyahu 'Gazze Nekbesi' ifadesini kullanan bakanları uyardı
ABD: Hastanelerde, masum insanların, hastaların hedef olduğu çatışmalar görmek istemiyoruz
Guterres: Hamas ile İsrail arasındaki gerilimin başladığı andan bu yana 101 BM mensubu öldü
İngiltere İçişleri Bakanı'ndan, Filistin'e destek yürüyüşleri için 'Böyle devam edemez' paylaşımı
AB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli
Netanyahu: Gazze’de ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus: Şifa Hastanesi ile irtibatımız kesildi
Netanyahu: Gerekirse dünyaya kafa tutarız
İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 11 bin 100'ü geçti
BM Kalkınma Programı: Gazze'deki tesisimiz vuruldu, çok sayıda ölü ve yaralı var
Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi tamamen hizmet dışı kaldı
Papa Franciscus: Gazze'de yaralılara acilen yardım edilmeli, siviller korunmalı
Filistin hükümeti: Gazze'de yakıt sıkıntısı nedeniyle iletişim hizmetleri duracak
DSÖ: (Gazze) Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim
13 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 38. güne girildi.
Gazzeli yetkililer, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 240’e çıktığını açıkladı. Ölenler arasında 4 bin 630 çocuğun olduğu belirtildi. İsrail ise Hamas’ın Gazze Şeridi üzerindeki kontrolü kaybettiğini iddia ederken Hamas, 5 günlük ateşkes karşılığında 70 rehinenin serbest bırakılacağını duyurdu.
İsrail Savunma Bakanı'ndan 'esirlerin kurtarılması için anlaşma yapılabileceği' sinyali
Putin ve Erdoğan'ın Gazze'yle ilgili olası telefon görüşmesine dair Kremlin'den açıklama
Filistin Başbakanı’ndan dost ülkelere çağrı: Çok geç olmadan savunun
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Gazze'de bir çocuğun odasında 'Mein Kampf' kitabını bulduk
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'ye yönelik saldırılarda 'diplomatik geri sayım yok' açıklaması
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: Gazze'deki harekat, uluslararası destek olmasa dahi sürecek
İsrail: 5 Kasım'dan beri 200 bin kişi Gazze'nin kuzeyinden ayrıldı
Hamas: Borrell'in iddiaları İsrail'in suçlarına karşı Avrupa'nın uydurduğu bir kılıf
Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, İsrail'i Gazze'deki operasyonu hızlandırmaya ikna etmeye çalışıyor
BM: Gazze'de felaket kapalı kapılar ardında değil, gözler önünde gerçekleşiyor
AB: Gazze sınırlarının değiştirilmesine ve sakinlerinin tahliyesine karşıyız
İsrail Savunma Bakanı Galant: Hamas, Gazze’de kontrolü kaybetti
Kassam Tugayları: İsrail esir takası konusunu erteliyor
14 Kasım
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 39'uncu gününde de şiddetlenerek devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusunda El-Aga ve Ebu Cemize ailelerinin evine düzenlediği saldırıda çoğunluğu çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralananların da olduğu belirtildi.
Biden: İsrail hastanelere daha az müdahale etmeli
Hamas, Hizbullah'ın 'kırmızı çizgisini' açıkladı
Çin: İsrailli yetkilinin Gazze'ye 'nükleer bomba atılsın' önerisi karşısında şok olduk
İsrail Başbakanı Netanyahu: Eğer kazanamazsak sırada Avrupa ve Amerika var
İsrailli yetkiliden iddia: Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması hususunda anlaşmaya yakınız
Kuzey Kore: ABD, Gazze'deki toplu katliamlara göz yumuyor
Filistin Kızılayı: Gazze’deki hastaneler yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmalarını durduruyor
Hillary Clinton: İsrail'in yeni bir stratejiye ve liderliğe ihtiyacı var
Netanyahu hakkında İstanbul'da yapılan suç duyurusu Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Biden, Hamas'ın elindeki rehineyi bırakacağına inandığını söyledi
İsrail: Gazze'nin kuzeyinden 1 milyondan fazla kişi tahliye edilmiş olabilir
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'deki tüm hastaneler 48 saat içinde kapanabilir
Brezilya Devlet Başkanı Gazze'de kadın ve çocuklara yönelik 'insanlık dışı şiddeti' kınadı
İngiltere Başbakanı'ndan 'iki devletli çözüm' mesajı
Endonezya Devlet Başkanı'ndan ABD'ye Gazze'deki 'zulmü' sona erdirme çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü: Şifa Hastanesi 'neredeyse bir mezarlık'
Şifa Hastanesi Müdürü: 179 kişi toplu mezara gömüldü: 'Hastanede biriken ve çürüyen cesetler var'
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail'in hastane saldırıları savaş suçu olarak soruşturulsun
İsrailli Bakan, Gazzelilerin başka ülkelere gönüllü göçünün ‘doğru çözüm’ olduğunu iddia etti
Netanyahu bakanlarını azarladı: 'Sessiz kalmayı öğrenmelisiniz'
Netanyahu’dan orduya Hizbullah’a karşı her türlü senaryoya hazır olma emir
Biden’dan Gazze Şeridi’ndeki esirlerin ailelerine seslendi: Biraz daha dayanın, geliyoruz
15 Kasım
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 40. gününde artarak sürerken, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Tıp Merkezi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyon gerçekleştirdiği duyuruldu.
Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama
İsrail ordusunun baskın düzenlediği Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
Sağlık Bakanı Koca Mısır'da: Gazze’deki kanser hastalarının Türkiye’ye getirilmesi görüşülecek
Hizbullah: Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak için ABD'ye saldırmak şarttır
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Filistin devletinin kurulması kaçınılmaz
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Açık bir soykırımla karşı karşıyayız
İspanya Başbakanı'ndan Filistin'i tanıma vaadi
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de 'akan kanın durması' için 10 maddelik çözüm önerisi
İsrail ordusundan Gazze’nin güneyindeki sakinlere ‘derhal evleri terk edin’ uyarısı
İsrailli Bakan, hapishanelere dair verdiği talimatları paylaştı: Sürekli milli marş dinletiliyor
BM, Gazze'de çatışmalara 'acil ve uzatılmış ara verilmesi' talep edilen karar tasarısını kabul etti
Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya tepki: Hukuktan söz etmeye hakkı yok
İsrail basını: 'Savaş kabinesi' Gazze'deki esirlerin bırakılması için toplanacak
Scholz’dan Erdoğan’ı kızdıracak sözler: İsrail’i suçlaması absürt
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki herkesi ölüm çemberinde tutuyor
Şifa Hastanesi Müdürü Munir el-Berş: Beni tutuklamak, öldürmek istiyorsanız hazırım ama işbirliği yapmam
Maduro, İsrail'in Gazze'daki saldırılarının durdurulması için dünyaya çağrı yaptı
İsrail'e 'bebek katliamına son verilmesi' çağrısı yapan Trudeau'ya Netanyahu'dan tepki
Savaş Kabinesi Üyesi Gantz: İsrail, Hamas liderlerinin peşine düşecek
Hamas: Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırıya ABD yeşil ışık yaktı
İran Dışişleri Bakanı: ABD'nin İsrail'e verdiği destek savaşın devam etmesine sebep oluyor
‘Rusya Müslümanları, Filistinli sığınmacılara yardım etmeye hazır’
Netanyahu: Hamas üyelerini bulup yok edeceğiz
DSÖ: İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine yaptığı baskın kabul edilemez
16 Kasım
İsrail ordusu, 41 gündür abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin evine hava saldırısı düzenledi.
Sağlık Bakanı Koca: Mısır'ın hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye
İngiltere'de Gazze'de ateşkes çağrılarını destekleyen 8 Gölge Bakan görevinden istifa etti
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Gazze'deki ölümlerden üzüntü duyuyorum ama kendi halkım öncelik
Kanada Başbakanı Trudeau'ya restoranda Gazze protestosu: Restoranı terk etmek zorunda kaldı
BM Güvenlik Konseyi Gazze'de 'acil ve uzatılmış ara verilmesi' çağrısında bulunan kararı kabul etti
Pentagon, İsrail'e silah sevkiyatını 'sessizce' artırıyor
Lavrov: İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırıları barış diyaloğunu engelliyor
İsrail basını: ABD ve Tel Aviv, Gazze’yi ‘uluslararası bir gücün kontrol etmesinde’ hemfikir
Dışişleri Bakanı Fidan: Batılı ülkeler Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe büründü
Lavrov: Gazze ve Batı Şeria'daki akan kanın derhal durmasında ısrarcıyız
BM: Ateşkes sağlanmazsa Gazze'deki savaş soykırıma dönüşebilir
Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya tepki: Cumhurbaşkanımı hiçbir zaman gerçekleri söylemekten korkmadı
UNRWA: Gazze'de şimdi ateşkese ve yakıta ihtiyacımız var
Biden, Filistin'de iki devletli çözümün ‘nihai cevap’ olduğunu söyledi
Birleşmiş Milletler: Gazze'de güvenli bölge yok
İsrail, BM İnsan Hakları Şefi'nin ülkeye girişine izin vermedi
İsrail'in ABD Büyükelçisi, Gazze'de BM kontrolü fikrine karşı çıktı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'de: "Bir dehşet diğerini haklı çıkarmaz"
İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi: Güvenlik Konseyi'nin Gazze kararı 'gerçeklerden kopuk'
İsrail Savunma Bakanı: Batı Gazze’yi temizledik, bir sonraki aşamaya geçiyoruz
Şifa Hastanesi Müdürü: Hastalar su ve yemek için ağlıyor
Dünya Gıda Programı: Gazze Şeridi geniş çapta açlıkla karşı karşıya
17 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 42. güne girildi.
ABD ve Avrupa Birliği öncülüğünde oluşturulduğu iddia edilen "Gazze'de BM kontrolü" planı gölgesinde İsrail'in Birleşmiş Milletler ile arasında ipler geriliyor. Kassam Tugayları, ellerindeki esirlerin bir kısmını tedavi etmek üzere bakım merkezlerine naklettiklerini, birinin ise İsrail'in bombardımanı nedeniyle panikatak sonucu öldüğünü duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ortadoğu'daki kriz sebebiyle mühimmat sorunu yaşıyoruz
İsrail güçleri TRT ekibine saldırdı, kamera kırıldı
Adalet Bakanı Tunç: Soykırım suçundan elbet bir gün yargılanacaklar
Putin: Gazze Şeridi’nde ve genel olarak Filistin’de çok korkunç şeyler yaşanıyor
İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yardım edin' mektubu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı, her taraf yerle yeksan oldu
DSÖ Genel Direktörü: Kan dökülmesini durduramayan BM ne için var?
İran: İsrail'in Gazze Şeridi'ne hakim olmasına izin vermeyeceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den İsrailli Bakan Gantz'a 'iki devletli çözüm' vurgusu
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze'yi işgal etmeye çalışmıyoruz
İran'dan ABD'ye: Savaşın yayılmasını istemiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de hastalıkların yayılmasından endişe duyuyoruz
Şifa Hastanesi Müdürü: Hastane, içeridekiler için 'toplu mezar' haline geldi
Abbas'ın danışmanı: Gazze'deki hastane baskınları ABD'nin izniyle yapılıyor
Filistin Dışişleri Bakanı: Gazze dünyanın en büyük hapishanesinden, en büyük mezarlığına dönüştü
18 Kasım
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 43. gündür devam ediyor. İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait Fahura Okulu'nu hedef aldı. İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300 oldu.
İsrailli rehinelerin yakınları hükümete tepki için gösteri düzenledi
İran: Amerika, Gazze'de ateşkesi engelliyor
Erdoğan: 2 bini aşkın avukatla Gazze'deki soykırımın, gerekli olan yerlere, şikayetini yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör devleti, bunu açıkça söyledik
Filistin Sağlık Bakanı: Gazze’de 198 sağlık uzmanı hayatını kaybetti
AB Yüksek Temcilcisi Borrell: Hamas artık Gazze'yi kontrol edemez
Filistinli Bakan Yardımcısı: İsrail Gazze'deki operasyonlarını genişletecek
Filistin Sağlık Bakanı: İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ni askeri kışlaya dönüştürdü
Filistin Dışişleri Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nin tahliyesi halkımıza karşı devam eden bir soykırımdır
Filistin Devlet Başkanlığı: Askeri çözümlerin başarısız olduğu kanıtlandı
İsrail BM'ye ait okulu vurdu: 50 ölü
Filistin: İsrail ile ABD'nin önünde saldırıları durdurmaktan başka seçenek yok
Gazze hükümeti: İsrail Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa attı
19 Kasım
Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 44 gündür sürdüren İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırıların sona ermesinin ardından Gazze’de güvenlik kontrolünün İsrail’in elinde olacağını ve Filistin Yönetiminin kontrolünün ‘çözüm olmadığını’ savundu.
Netanyahu: Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor
İsrail gazetesi Haaretz: Ordunun helikopteri festivalde Hamaslılara ateş açarken sivilleri de vurdu
Yemen'deki Husiler 'İsrail gemilerine saldırı tehdidini' yineledi: Çekilmezlerse vuracağız
İran lideri Hamaney’den İslam ülkelerine çağrı: İsrail ile ilişkilerinizi kesin
Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan telefonda görüştü: Gazze’de ateşkes gerekliliği vurgulandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İslam ülkeleri diplomatik yollarla problemi çözme yolunu tercih etmiş durumda
20 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 45. güne girildi.
Şifa Hastanesi’ne düzenlediği baskın nedeniyle, kendisine koşulsuz destek veren Batı ülkelerinde de tepki toplamaya başlayan İsrail’in, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne gerçek mermilerle ateş açtığı ve hastanenin çevresini top atışlarıyla vurduğu bildirildi.
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: İsrail'in Gazze'deki vahşet ve terörü insanlığa hakarettir
61 Gazzeli hasta tedavi için Türkiye'ye getirildi
El Fetih yöneticisi: İsrail, Batı Şeria'da tam kontrolü sağlamak için din savaşı yürütüyor
İsrail basını: IDF, hazırlığı yapılan Hamas saldırısına ilişkin istihbarat verilerini dikkate almadı
Erdoğan: İsrail'in nükleer silahları meselesinin unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz
Şifa Hastanesi'nde 16 yıl çalışan Norveçli doktor, hastaneye yönelik iddialara tepki gösterdi
Gallant: İran, İsrail'e yönelik saldırıların dozajını artırıyor
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail Endonezya Hastanesi'ne sığınanları vurdu, ölü ve yaralılar var
İsrail: Rehineler serbest kaldıktan sonra da Gazze’de operasyonu sürdüreceğiz
21 Kasım
Öte yandan İsrail’in Gazze ablukası 46'ıncı gününe girerken, ordunun savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rehinelerin takasında sürekli görüşme halindeyiz
Putin: Ortadoğu'daki durum, ABD'nin arabuluculuk fonksiyonlarını tekeline alma arzusunun bir sonucu
Çin Devlet Başkanı Şi: İsrail, Gazze halkını toplu olarak cezalandırmaktan vazgeçmelidir
Ensarullah: Yemen, Gazze'ye hem sözlerle hem de eylemlerle yardım eden tek ülkedir
BRICS liderlerinden İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin 'acil ateşkes' çağrısıl
ABD Başkanı Biden: Esirlerden bazılarını çok yakında eve getirebiliriz
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den esir takası anlaşması için 'felaket getirebilir' yorumu
İran liderinden BRICS’e İsrail’i terörist rejim ilan etme çağrısı
Pakistan Başbakanı Kakar: Gazze'de çocukların Holokost'una tanık oluyoruz
UNICEF: Gazze'de on binlerce çocuk ölebilir
BM: İsrail'in, Gazze'nin bazı bölgelerini ‘güvenli’ ilan etmesi insani açıdan geçerli değil
Güney Afrika, İsrail’i Gazze'de soykırım yapmakla suçladı
Hamas: Sunduğumuz öneri, geniş çaplı bir ateşkese varılması için yol açabilir
Netanyahu, geçici ateşkes sağlanması halinde bile Hamas'la savaşa devam edeceklerini açıkladı
Pentagon: İsrail'den savaş kurallarına uymasını bekleriz
22 Kasım
İsrail hükümeti, 47 gündür aralıksız saldırdığı Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.
Erdoğan: İsrail'in Gazze'yi insansız hale getirme politikasına eyvallah edemeyiz, etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu mesajı: 'İnşallah pılını pırtısını toparlayıp çekilecek'
Netanyahu: Güvenlik güçleri rehine anlaşmasını destekliyor
Rusya: İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes, gerilimi azaltma umudu veriyor
Kremlin'den İsrail-Hamas anlaşmasına ilişkin ilk açıklama
Husiler: Batılıların bize uluslararası hukuku dayatmaya hakkı yok
Putin: Gazze halkına yardım kutsal görevimiz
Erdoğan: Rehine takası olumlu bir gelişme, kalıcı ateşkese vesile olmasını temenni ediyorum
Rusya’nın BM Temsilcisi: İsrail-Hamas anlaşmasının gerilimi azaltacak bir adım olmasını umuyoruz
Blinken: İsrail ve Hamas arasındaki anlaşma önemli bir ilerleme
Von der Leyen: Geçici ateşkesi Gazze'ye insani yardımın artırılması için kullanacağız
Sisi: Barış sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz
İsrail basını: Ordu, ateşkes anlaşmasını Gazze'nin güneyine saldırı hazırlığı için kabul etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum
Papa Francis: İsrail ile Hamas arasındaki çatışma 'terörizme' dönüştü
Guterres: İsrail-Hamas anlaşması, doğru yönde atılmış önemli bir adım
Lübnan ekonomisi İsrail'in fosfor bombardımanından etkilendi
BM: Gazze'de saat başı 2 anne, her iki saatte bir 7 kadın öldürülüyor
23 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 48. güne girildi.
Hamas'la varılan uzlaşı kapsamında Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden ilk grubun saat 10.00'dan itibaren (TSİ 11.00) serbest bırakılması beklenirken, İsrail basınında yer alan haberlere göre uzlaşı maddelerindeki bazı boşluklar nedeniyle Hamas'la varılan esir takası ve çatışmalara insani aranın başlaması ertelendi.
İsrail, Hamas ile esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını duyurdu
Netanyahu: Tüm hedeflerimizi gerçekleştirene kadar savaş devam edecek
Netanyahu’dan Mossad'a Hamas liderlerini ‘dünyanın neresinde olursa olsun’ vur emri
Filistin paylaşımı nedeniyle kovulan oyuncu konuştu: 'Sessizlik bir seçenek değil'
Tahliye edilen Rus doktor, Gazze'den açılan güvenli koridoru ‘ölüm yolu’ diye nitelendirdi
Netanyahu'dan İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'a: 'Hamas, soykırımcı terörist bir harekettir'
Hamas: Rehine değişimi 3’e karşılık 1 formülüne göre yapılacak, İsrail doğruladı
Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz
BM: Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 22 sağlık çalışanının öldüğü 178 saldırı belgelendi
İsrail Genelkurmay Başkanı: Savaşı bitirmiyoruz, zafere ulaşana kadar devam edeceğiz
Beyaz Saray Koordinatörü Kirby: Ateşkes sona erdikten sonra savaş bitmeyecek
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Uluslararası insancıl hukuka bağlıyız
Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Gazze, Nazi Almanyası gibi, düşmana yardım gönderilmez
24 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 49. güne girildi.
Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes sonrası rehine takası başladı. Önce Hamas, 13 İsrail vatandaşlarını serbest bıraktı. Ardından da İsrail hapishanelerinde tutulan 39 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakıldığı açıklandı.
Biden'dan 'esir takası' açıklaması: Bu sadece bir başlangıç ama şu ana kadar her şey yolunda gitti
İsrail ordusu: Hamas'la varılan uzlaşının genel hatları üzerinde değişiklik olabilir
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı: Gazze'ye yönelik saldırı, direnişe desteğin önemini hatırlattı
İsrail Savunma Bakanı açıkladı: 'Operasyonlar en az 2 ay daha devam edecek'
Hem Yahudi hem Filistin karşıtlığıyla suçlanan Elon Musk, İsrail'i ziyaret edecek
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı
İsrail Dışişleri Bakanlığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes kararının amacını açıkladı
Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye: İsrail bozmadığı sürece takas anlaşmasına bağlı kalacağız
İsrail uçakları Gazze semalarında broşür dağıttı: 'Kuzeye dönmeyin'
İsrail Ordu Sözcüsü: Duraklama geçici, savaş henüz bitmedi
İsrail: Gazze sakinlerinin bölgenin kuzeyine gitmelerine izin vermeyeceğiz
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'yi ele geçirmeye veya Batı Şeria'dan ayırmaya yönelik her türlü girişimi engelleyeceğiz
25 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 50. güne girildi.
İsrail ile Hamas arasındaki dört günlük ateşkes Cuma sabahı yerel saatle 7.00'de başladı. Anlaşma, çatışmaların geçici olarak durdurulmasını ve 150 Filistinli mahkum karşılığında 50 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını içeriyor. Katar Dışişleri Bakanlığı son olarak 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esirin serbest kalacağını açıkladı.
İspanya Başbakanı Sanchez: AB, Filistin'i tanımazsa kendi kararımızı alacağız
İsrail basını: İstihbarat, Hamas'ın saldırı planlarından bir yıldır haberdardı
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ikinci gününde de devam edecek
İsrail'in teröre destekle suçladığı Belçika Başbakanı'ndan Netanyahu'ya yanıt
Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı
Üst düzey Hamas yetkilisi: İsrail anlaşmayı ihlal ediyor
Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail Gazze'de savaş suçu işliyor
Hamas: Belçika ve İspanya'nın Gazze'de sivillerin öldürülmesini reddeden tutumunu takdir ediyoruz
BM: İsrail güçleri Batı Şeria'yı da kontrol altına aldı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Ateşkesin bitmesi ardından İsrail operasyonlarına devam edecek
26 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 51. güne girildi.
İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen 4 günlük insani aranın 3. gününde esir takası ve insani yardım faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı. Hamas da 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri Kızılhaç'a teslim etti.
Fransız avukat Devers: 'Türk basının İsrail'in beyaz fosfor kullandığını kanıtlamada büyük rolü var'
Gazze'nin kuzeyinde yalnızca 3 hastane çalışıyor
Yemen açıklarında İsraille bağlantılı bir kargo gemisine daha el koyuldu
Netanyahu, Gazze'nin kuzeyine gitti: 'Sonuna kadar devam edeceğiz, bizi kimze durduramaz'
Amerikan basını: ABD, Türkiye'den Rusya ve Hamas'a yönelik yaptırımlara uymasını isteyecek
Trump: Hamas, ABD'ye saygı duymuyor
Hamas: Daha fazla esirin serbest bırakılması için 'insani arayı' uzatmaya çalışıyoruz
27 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 52. güne girildi.
İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen 4 günlük insani aranın ardından ateşkes 2 gün uzatıldı. Hamas insani aranın 2 gün daha uzatılması için İsrail ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Netanyahu: Serbest bırakılacak her 10 İsrailli esire karşılık 'insani ara' bir gün uzatılabilir
İsrail Savunma Bakanı Galant: Ateşkesten sonra harekatı tüm Gazze’ye yayacağız
İsrail hapishanelerinde tutuklu 39 Filistinli çocuk serbest bırakıldı
Biden'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması
İsrail’in serbest bıraktığı kadın mahkum Al-Jabali: 'Üzerimize gaz sıkıyorlar, taciz ediyorlardı'
Borrell: Savaşın ortasında dahi illegal yerleşim hazırlığı yapmak, İsrail'i daha güvenli yapmayacak
İran, Gazze’deki ‘insani aranın’ sürekli hale gelmesini istiyor
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'de ‘tam insani ateşkes’ çağrısı
Zaharova: İsrail'in Şam Havalimanı'na yönelik son saldırısı bölge için tehlikeli sonuçlara gebe
Borrell'den İsrail'e yerleşim tepkisi: Bu, meşru müdafaa değildir
İsrail Merkez Bankası: Gazze'ye yönelik savaşın maliyeti 50 milyar doları bulabilir
ABD Başkanı Biden, Gazze'de 'insani ara'nın uzatılmasında 'yoğun çaba sarf ettiğini' söyledi
Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de 'insani ara'nın uzatılmasını destekliyor
28 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 53. güne girildi.
Müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlenen Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda ‘insani ara’nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki 10 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.
İsrail hükümeti 'eşi görülmemiş' 8 milyar dolarlık savaş bütçesini onayladı
Lübnan Medya Ulusal Konseyi: BBC'nin kamuoyu nezdindeki güvenilirliği kaybedildi
BM Güvenlik Konseyi, Çin'in başkanlığında ‘Gazze'de uzun süreli ateşkes’ gündemiyle toplanıyor
İran'dan ABD'ye uyarı: 'Basra Körfezi'nde füzelerimizin menzilindesiniz'
Putin'den Abbas'a: 1967 sınırları dahilinde Filistin devleti kurulması önem arz ediyor
Netanyahu: Gazze’deki amaçlarımız demilitarizasyon ve deradikalizasyon
Hamas, Elon Musk'a Gazze'yi ziyaret etme çağrısında bulundu
İsrailli aşırı sağcı Bakan, Netanyahu'yu 'koalisyon hükümetini dağıtmakla' tehdit etti
AB: Gazze'de yardım dağıtılmasının hızlanması için yakıt girişi çağrısında bulunuyoruz
İsrail Genelkurmay Başkanı: 7 Ekim’de başarısız olduk
29 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 54. güne girildi.
Pentagon: İsrail, güney Gazze'ye yönelik operasyonlarda sivil kayıpları hesaba katmalı
Gazze Şeridi'nde 'uzun vadeli ateşkes' için Katar'da yeni müzakerelerin yapıldığı bildirildi
Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt
G7'den İsrail-Filistin çatışmasındaki ‘tüm esirlerin serbest bırakılması’ çağrısı
Erdoğan: Netanyahu adını Gazze kasabı olarak tarihe yazdı
İsrail-Filistin çatışması: Çin'den iki devletli kararı en kısa sürede uygulama çağrısı
Guterres: Gazze’de BM’nin 111 çalışanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' paylaşımı
Nebenzya: Gazze'de yeni bir şiddet dalgasının yaşanma riski yüksek
Bakan Fidan: Filistin halkına işgal ve zulme karşı haklı mücadelesinde desteğimizi sürdüreceğiz
Katar: Filistin meselesinde adil ve kapsamlı barış için ciddi çalışma zamanı geldi
30 Kasım
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 55. güne girildi.
Hamas: Saldırı sona ermeden ve abluka kalkmadan asker esirler değişimi olmayacak
İsrail Genelkurmay Başkanı 'insani aranın' ardından Gazze’ye yönelik saldırı planını onayladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken insani aranın uzatılmasını görüşmek için İsrail’de
İsrail ordusu, Gazze'de ‘insani aranın’ uzatıldığını doğruladı
Batı Kudüs'teki silahlı saldırıda ölü sayısı artıyor
İspanya Başbakanı Sanchez: İsrail Filistin'in topraklarını sistematik bir şekilde işgal ediyor
6. esir takası gerçekleşti: Filistinli 30 kadın ve çocuk, İsrail hapishanesinden serbest bırakıldı
Çin lideri Şi: Filistin halkının yaşam hakkı derhal hayata geçirilmeli
Blinken ve Netanyahu Kudüs'te esir takası sürecini görüştü
İsrail, İspanya'daki büyükelçisini geri çağırdı
Blinken: Gazze'nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil kaybı güneyde tekrarlanmamalı
Aralık
Aralık
1 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 56. güne girildi.
İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren 'insani ara' bu sabah itibarıyla son buldu. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani aranın" bittiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.
Batı basını: İsrail istihbarat servisleri Hamas liderlerini ortadan kaldırmaya hazırlanıyor
Hamas Siyasi Büro üyesi Hamdan: 'Çözüm ateşkes değil, İsrail işgalinin sona ermesidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai'de: Gazze'de yaşananlar insanlık ve savaş suçudur, kabul edilemez
Netanyahu'nun ofisi: Hamas yükümlülüklerini yerine getirmedi, Gazze'de hedeflerimize ulaşacağız
İsrail askerleri, 'saldırgan' sanarak vurmuştu: İsrail vatandaşı hayatını kaybetti
Maliye Bakanı Smotrich'ten Netanyahu'ya: 'Ateşkes fikri miadını doldurdu'
Netanyahu’dan 'Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz' açıklaması
Gazze Belediyesi: 'İnsani ara'da belediyeye bir damla bile yakıt ulaşmadı
2 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 57. güne girildi.
ABD: İsrail yardım TIR'larının geçişine izin verecek
Batı medyası: ABD, İsrail’e yüz adet anti-sığınak bomba ve on binlerce top mermisi sağladı
İran, İsrail'in yeni saldırılarını yorumladı: 'ABD'nin yeşil ışığı ile başladı'
İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişi öldü
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 15 bin 207'ye yükseldi
Brezilya Devlet Başkanı'ndan Netanyahu'ya: 'İnsani problemlere hassasiyeti düşük bir yönetici'
Netanyahu, Katar’da müzakerelerde bulunan Mossad heyetini geri çağırdı
İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a ait 'hedefleri' vurduğunu duyurdu
İsrail Şucaiyye'yi bombaladı: Enkaz altından 300 ölü ve yaralı çıkarıldı
İsrail Savunma Bakanlığı: Gazze’deki askeri harekat bölgesini genişletiyoruz
Hamas: İsrail işlediği korkunç katliamları sürdürme planlarını ört bas etmeye çalışıyor
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in sosyal medya paylaşımına tepki
Hamas: Elimizde İsrailli kadın ve çocuk kalmadı
3 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 58. güne girildi.
Kamala Harris: ABD, Filistinlilerin zorla tehcir edilmesine hiçbir koşulda izin vermeyecektir
İran: Savaşın genişleme ihtimali var
İsrail basını: IDF, operasyondan sonra Gazze'ye asker konuşlandırmayacak
İngiltere’den Kızıldeniz'deki tüm gemilere uyarı
Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 15 bin 523 kişi hayatını kaybetti
4 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 59. güne girildi.
Hamas: İsrail istihbaratının tüm liderlerimizi yok etme tehdidi bizi korkutmuyor
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Gazze'nin güneyindeki çatışmalar, kuzeyindeki kadar yoğun olacak
Kızıldeniz’de gerilim yükseliyor: ABD, 3 İHA düşürdü
Erdoğan: Netanyahu Miloseviç gibi yargılanmalı
Hamas: Çok sayıda İsrail askerini öldürdük
Şili Devlet Başkanı Boric: İsrail'in Gazze'deki faaliyetleri insanlık dışı zulüm
Hizbullah İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi
İran, 2 Devrim Muhafızı'nın öldürülmesine yönelik: 'Karşılık vereceğiz'
5 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 60. güne girildi.
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a ulaştı
İsrail, Hamas'ın tünelleri için yeni yöntemi buldu: Su pompası
DSÖ, Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerine 200'den fazla saldırı kaydetti
Netanyahu'nun iktidarı sallanıyor mu: 'İsrail Ekonomi Bakanı Netanyahu'ya başkaldırdı'
İsrail'den İngiltere ve Fransa'ya seyahat uyarısı
Gazze’de İsrail bombalamalarında ölenlerin sayısı 16 bin 248 oldu
Netanyahu ile İsrailli esir yakınları arasında tartışma: 'Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok'
6 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 61. güne girildi
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaştan sonra Gazze, İsrail'in sorumluluğunda silahsızlandırılmalı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir
Hamas: İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu sorumlu
ABD Temsilciler Meclisi o kararı kabul etti: 'Siyonizm karşıtlığı Yahudi karşıtlığı sayılacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e suikast uyarısı: 'Bedelini çok ama çok ağır öderler'
İsrail: ABD'den 200 uçak askeri yardım aldık
Batı medyası: Gazze, en ağır bombardımana maruz kalan yerlerden biri olarak tarihe geçti
Netanyahu: Hamas’ın Gazze lideri Sinvar’ın evi kuşatıldı
BM Genel Sekreteri Guterres yetkisini ilk kez kullandı: Gazze için mektup gönderdi
7 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 62. güne girildi.
G7: Gazze'de sivil kayıplara karşı acil eyleme ihtiyaç var
Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelerle Netanyahu'nun ses kaydı sızdı: Bizi bombaladınız, yaralandık
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri'ne: 'Guterres dönemi dünya barışı için bir tehdit'
İran ve Katar'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e destek
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Moskova ziyaretinde gündem ‘Gazze’ olacak
Rusya ve Suudi Arabistan'dan ortak bildiri: Filistin meselesinde iki devletli kararlar uygulanmalı
Fransa, Hamas'a yönelik AB düzeyinde yaptırımlar getirilmesini önerecek
Gazze’de ölenlerin sayısı 17 bin 177’e yükseldi
İsrail savaşı bitirmek için 2 şartını açıkladı
İsrailli esir: Hamas'tan değil İsrail'in bizi öldürebileceğinden korktuk
8 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 63. güne girildi.
Blinken: İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var
Biden'dan Netanyahu'ya: 'Gazze'deki sivillerin korunması bir gereklilik'
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze’de İsrail bombardımanlarında ölenlerin sayısı 17 bin 487
Dışişleri Bakanı Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
Filistin lideri Abbas: Gazze’de yaşananların sorumlusu ABD
9 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 64. güne girildi.
İsrail ordusu doğruladı: Rehine kurtarma operasyonumuz başarısız oldu
Kurtulmuş: Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı var
İran: ABD'nin veto kararı Gazze'deki suçluluğunu kanıtlıyor
Filistin Devlet Başkanı Abbas: ABD veto kararı ile Gazze'deki savaş suçlarının ortağı oldu
Suudi Arabistan: Gazze'de ateşkes için yeterli çaba gösterilmedi
İskoçya’da Filistin’e destek gösterisi: 'Hepimiz Filistinliyiz'
Filistin Devlet Başkanı, Filistinlilerin İsrail tarafından katledilmesinden ABD'yi sorumlu tuttu
Ensarullah: İsrail ile bağlantısı olmayan tüm gemilerin geçişine izin vermeye hazırız
Biden yönetimi kongreyi atlatarak İsrail’e tank mermisi satışına onay verdi
10 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 65. güne girildi.
Katar: Gazze çatışması Doğu ile Batı arasındaki uçurumu ortaya koyuyor
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde su boru hatlarını bombaladı
Netanyahu’dan ABD’ye 'veto ve mühimmat' teşekkürü
BM Genel Sekreteri: Gazze'de meydana gelen sivil kayıpların sayısı önceden hiç görülmedi
Netanyahu'nun danışmanı, Filistinlilerin yarı çıplak gözaltına alınmasını savundu
AB'de Gazze ayrımı derinleşiyor: 4 ülke, AB'den Gazze'deki duruma ilişkin net tavır almasını istedi
İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 17 bin 997’ye yükseldi
11 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 66. güne girildi.
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze kararını veto eden ABD’yi kınadı
Hamas: Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına bağlıyız
ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Indyk, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu istifaya çağırdı
BM'den itiraf: Gazze'de ateşkese gücü olmadığı için BMGK'nin otoritesi ve güvenilirliği zedelendi
AB, İsrail'e topyekun bombardımana son verme çağrısında bulundu
Rusya: ABD'nin vetosu, Gazze'de ‘yanlışlıkla’ değil, bilinçli kan dökülmesi anlamına geliyor
ABD: İsrail'in beyaz fosfor kullandığı yönündeki haberlerden dolayı endişeliyiz
12 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 67. güne girildi.
Filistinli Bakan eş-Şelalde: ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor
BM: İsrail ordusu onlarca erkek ve çocuğu iç çamaşırına kadar soyundurarak bilinmeyen yönde götürdü
İsrail ordusundan beyaz fosfor bombası itirafı: Envanterimizde var
Filistinlilerin üniversite öğrenim ücretleri devlet tarafından karşılanacak
Netanyahu: Savaş bittikten sonra Gazze'nin güvenliğinden yalnızca İsrail sorumlu olacak
İsrail ordusu: 20 askerimiz dost ateşi veya kaza sonucu öldü
Biden yine her şeyi karıştırdı: '7 Ekim'de, 65 yıl önce başlayan Hamas saldırısında babam sağ kaldı'
İsrail: Husilerin tehdidine karşılık verilecek
Zaharova: ABD, BAE'nin Gazze ile ilgili karar tasarısını veto ederek BM mekanizmasını vurdu
ABD Başkanı Biden: İsrail Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
13 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 68. güne girildi.
İsrail'den Biden'a yanıt: 'Uluslararası destek olsun ya da olmasın savaş sürecek'
Gazze’de İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı 18 bin 608'e yükseldi
İspanya Başbakanı Sanchez AB'ye seslendi: 'İsrail'e karşı ses çıkarın ve artık yeter deyin'
İrlanda Başbakanı: İsrail sahip olduğu desteği hızla yitiriyor
İsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut, Gazze'de ateşkes olmayacak
BM: Çatışma sonlandıktan sonra soruşturma kurulu Gazze'de araştırma yapacak
BM Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes istenilen karar tasarısını 153 oyla kabul etti
ABD Başkanı Biden: Masum Filistinlilerin güvenliği halen büyük bir endişe konusu
Hamas: Biden'ın İsrail'in Gazze'deki savaşının 'çılgınlık' olduğunu fark etmesini sağladık
İsrailli iki bakandan Biden'a yanıt: Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyiz
Filistin, Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısının kabulünden memnun
Netanyahu: Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonu için ABD'den tam destek aldık
BM, Gazze Şeridi'ndeki yıkımın boyutunu açıkladı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: ABD, Gazze konusunda kararlı adımlar atılmasını engelliyor
Lavrov: İsrail'in güvenliği ancak yanında Filistin devleti kurularak sağlanabilir
BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden itiraf: 'BMGK Gazze'deki şiddeti durdurmayı başaramadı'
ABD medyası: İsrail, Gazze’deki tünelleri suyla doldurmaya başladı
'ABD, Ortadoğu'daki konumunu sürdürmek için İsrail'e her türlü korumayı sağlıyor'
14 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 69. güne girildi.
Netanyahu: Sonuna kadar devam edeceğiz
İsrail'de muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'yu 'yalancılıkla' suçladı
İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor
Biden yönetimi çalışanlarından Beyaz Saray önünde 'ateşkes' protestosu
İran'dan ABD'ye uyarı: 'Olağanüstü sorunlarla karşılaşırsınız'
Bakan Fidan: ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin kararlarına engel olmamasını bekliyoruz
İsrailli esirlerin yakınlarından Netanyahu'ya "Hamas'la müzakerelere yeniden başlanması" çağrısı
15 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 70. güne girildi.
Biden'dan İsrail'e 'siviller konusunda daha dikkatli olun' çağrısı
ABD, Husilere karşı koymak üzere Kızıldeniz'e 'görev gücü' konuşlandıracak
İsrail medyası: Kara operasyonu sonrası Gazze'de uluslararası birlik konuşlandırılacak
ABD İsrail'in 'savaş kanunlarını' ihlal ettiğine dair verileri derliyor
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: İsrail barış ve güvenlik içinde yaşamayı hak ediyor
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Sullivan'a: 'Gazze Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır'
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde bulunan 3 İsrailli esiri 'yanlışlıkla' öldürdüğünü açıkladı
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD'ye çağrı: 'İsrail'in saldırılarını durdurun'
16 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 71. güne girildi.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 18 bin 800'e çıktı
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi'nden Gazze için acil ateşkes çağrısı
İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği kameraman öldü
İsrailliler dahi Netanyahu'ya dur diyor: Serbest bırakılan esir yakını, 'anlaşma' çağrısı yaptı
Husiler: ABD, İsrail ya da Batı'nın tehditlerine rağmen Filistin davasından vazgeçmeyeceğiz
Mossad Şefi ve Katar Başbakanı’nın Hamas'la yeni bir esir takası anlaşmasını görüştüğü iddiası
İsrail ordusunun, İsrailli esirleri beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürdüğü ortaya çıktı
Hamas, ölen İsrailli esirlerin olaydan önceki ve sonraki görüntülerini paylaştı: 'Zaman tükeniyor'
Erdoğan: Gazze'deki katliamların Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır
Gazze’de İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 19 bini geçti
17 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 72. güne girildi.
İsrailli esirlerin ailelerinden Netanyahu'ya tepki: 'Biden ile görüşmek daha kolay'
DSÖ: Gazze'deki 36 hastaneden sadece 8'i kısmi olarak hizmet veriyor
Netanyahu’dan esir takası için yeni anlaşma sinyali
İsrail: BM’nin 1701 sayılı kararının uygulanmaması Lübnan ile savaşa yol açabilir
İsrail, Hamas'ın tünellerini durdurmak için yerin altına duvar örmeyi planlıyor
İsrail muhalefet lideri Lapid: Netanyahu mevcut durumda başbakan olmaya devam edemez
Erdoğan: İsrail yönetimi zulmün çıtasını sürekli artırarak çocukları katletmeye devam ediyor
Filistin Devlet Televizyonu: İsrail'in Cibaliya'da düzenlediği hava saldırılarında 30 kişi öldü
Suriye: İsrail Şam'ın dış mahallelerine saldırı düzenledi
18 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 73. güne girildi.
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi yaşamını yitirdi
Papa Francis, İsrail kiliseleri hedef almaya başlayınca tepki gösterdi: 'Bu bir savaş, bu bir terör'
Filistin: İsrail Gazze'nin sağlık sistemini yok etmek istiyor
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah altyapısını vurduğunu açıkladı
İsrailli inşaat firmasından Gazze'nin yıkılmış evleri yanına 'deniz manzaları villa' afişiyle reklam
Borrell'den Gazze’deki ‘çatışmalara acil insani ara’ çağrısı
Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze’de İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı 19 bin 453 oldu
BMGK'da Gazze oturumu üye ülkeler arasında anlaşma sağlanamadığı için ertelendi
19 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 74. güne girildi.
ABD, Kızıldeniz'de Husilere karşı çok uluslu misyon kurulduğunu duyurdu
Kirby, Gazze ve Ukrayna konusunda ABD'nin çifte standart uyguladığını itiraf etti
İran Devrim Muhafızları: Mescid-i Aksa Tufanı küresel ve bölgesel anlamda büyük olayların başlangıcı
Husiler'den ABD'ye: 'Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı gemileri hedef almaya devam edeceğiz'
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Rehineler karşılığında yeni bir ateşkese hazırız
Suriye Devlet Başkanı Esad: İsrail sömürgeciliğin meşru çocuğudur
Ürdün: İsrail, uluslararası hukukun işlememesini Gazze'yi yok etmek için kılıf olarak kullanıyor
Lübnan resmi haber ajansı: İsrail ordusu, sınırdaki beldeleri 'fosfor bombası' ile vurdu
BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması ikinci kez ertelendi
20 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 75. güne girildi.
İsrailli bazı yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
Netanyahu’nun ‘Gazze’ bahanesi yolsuzluk davasıyla mı ilgili?
Erdoğan'dan Gazze eleştirisi: 'Dünyanın eli kolu bağlı durması utanç verici'
İsrail ordusundan ‘Gazze'nin tamamını Beyt Hanun gibi yapacağız’ tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu: Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
BMGK'da üçüncü erteleme: Gazze ile ilgili karar tasarısında bir kez daha anlaşma sağlanamadı
21 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 76. güne girildi.
BM İsrail'den silahsız 11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi
İsrail: Güneydeki Eilat kentini hedef alan her türlü saldırıya karşılık vereceğiz
İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus’un tahliyesini istedi
İsrail ve Hamas ateşkes görüşmelerine yeniden başladı
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze'de 230 yere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi
UNICEF: Gazze Şeridi'nde çocuklar suya erişemiyor
Hamas’ın Mısır’daki ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı
UNICEF: Ailelerinin hayatta olup olmadığı belirsiz 19 bin çocuk Gazze'nin güneyine tahliye edildi
Netanyahu: Hamas üyelerinin tek seçeneği var, teslim olmak veya ölmek
Hamas’tan İsrail’e ‘esirleri canlı almak istiyorsanız saldırılara son verin’ çağrısı
22 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 77. güne girildi.
İsrail'in Eilat Limanı: Husi saldırılarının ardından faaliyetlerimiz yüzde 85 azaldı
Filistin'e yine çare yok: BMGK'de Gazze'ye insani yardımlar ABD yüzünden dördüncü kez ertelendi
İsrail'in elit askerleri Golani Tugayı ağır darbe aldı: Basın, tugayın Gazze'den çekildiğini duyurdu
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi
İsrail'den Hamas'a bir haftalık ateşkes karşılığında yeni teklif
'Netanyahu, Gazze'nin İsrail tarafından süresiz işgali fikrini öne sürüyor’
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyi ve kuzeyine düzenlediği saldırılarda 76 Filistinliyi öldürdü
23 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 78. güne girildi.
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: İsrail Filistin halkının geleceğini de hedef alıyor
Kassam Tugayları: İsrail'in patlamayan füzelerini yeniden kullanarak 5 tankı imha ettik
Husilere karşı ABD öncülüğündeki deniz gücü koalisyonuna katılımlarla ilgili belirsizlik sürüyor
Hamas, Rus heyetinin BM Güvenlik Konseyi'ndeki tutumunu destekledi
İsrail ordusu, Aksa Tufanı operasyonunun başından bu yana ölen askerlerin sayısını güncelledi
24 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 79. güne girildi.
Filistin, Türkiye ile birlikte İsrail'in nükleer silahları konusunda UAEA’ya başvurduğunu duyurdu
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'de düzenlediği saldırılarda 47 Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusundan Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ‘insani ara’ kararı
Abbas: İsrail, Gazze'de Müslüman, Hristiyan ayrımı yapmadı
İran: ABD, Gazze’deki ateşkes konusunda BM’nin elini kolunu bağladı
Netanyahu: Savaş bize ağır bedeller ödetiyor ama devam etmekten başka seçeneğimiz yok
Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzey ve orta kesiminde çok sayıda İsrail askerini öldürdük
UNRWA: İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 142'ye ulaştı
Zaharova: Rusya Gazze'deki krizin çözümü için siyasi yardım sağlıyor
25 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 80. güne girildi.
İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 70 kişi öldü
'İsrail'in Han Yunus saldırıları aylarca sürebilir'
'Filistin'i tanıyabiliriz' demişti: İspanya, ABD öncülüğündeki Kızıldeniz koalisyonuna katılmayacak
Mısır, Gazze Şeridi'nde çözüm için üç aşamalı plan önerdi
DSÖ’den tüm dünyaya uyarı: Hastanelere sığınan Gazzeliler açlıkla karşı karşıya
Filistin: İsrail saldırılarında ölen Gazzeli sayısı 20 bin 674’e ulaştı
Netanyahu: Savaşı, önümüzdeki günlerde derinleştirerek sürdüreceğiz
26 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 81. güne girildi.
Gazze Şeridi'nde barış için 3 şartını açıklayan Netanyahu'dan Almanya ve Japonya vurgusu
İsrail Savunma Bakanı: Mısır ve Katar, gelecekte Gazze'de bir taraf olamayacak
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana kaybettiği asker sayısı 500'e yaklaştı
BM’den İsral'in vize tehdidine ders gibi yanıt: Saldırılar sadece ahlaki korkaklığı kanıtlıyor
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: Hamas'a karşı savaşı kaybettik
Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
İsrail Savunma Bakanı Gallant, ülkesinin ‘7 cepheden saldırı altında olduğunu’ iddia etti
Hamas: İsrail için savaşı durdurarak Gazze’den çıkmaya zorlayacak sürprizler hazırlıyoruz
27 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 82. güne girildi.
Abbas'tan savaş sonrası Gazze'de yetkiyi üstlenmek için 3 şart
Küba lideri, Gazze'deki eylemleri nedeniyle İsrail'i ‘terörist devlet’ olarak nitelendirdi
İsrail'de hükümet krizi: 'Netanyahu, Savunma Bakanı ile MOSSAD Başkanı'nın görüşmesini engelliyor'
İsrailli diplomattan Gazze'deki çatışmaların ne zaman sona ereceğine dair açıklama
Filistin Büyükelçisi: Rusya’nın barış konferansı düzenleme önerisini destekliyoruz
28 Aralık
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 83. güne girildi.