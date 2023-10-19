https://sputniknews.com.tr/20231019/israil-bolge-ulkelerdeki-buyukelci-ve-diplomatlarini-geri-cagirdi-1076530711.html
İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki büyükelçi ve diplomatlarını geri çağırdı
İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki büyükelçi ve diplomatlarını geri çağırdı
İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye ve bölge ülkelerden çekme kararı aldı. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T18:52+0300
2023-10-19T18:52+0300
2023-10-19T19:13+0300
israil
türkiye
diplomat
son dakika
dünya
ortadoğu
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İsrail, büyükelçi ve diplomatlarını Türkiye dahil bölge ülkelerden çekme kararı aldı. Diplomatların güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.
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İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki büyükelçi ve diplomatlarını geri çağırdı
18:52 19.10.2023 (güncellendi: 19:13 19.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye ve bölge ülkelerden çekme kararı aldı.
İsrail, büyükelçi ve diplomatlarını Türkiye dahil bölge ülkelerden çekme kararı aldı. Diplomatların güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.