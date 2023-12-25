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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231225/dsoden-tum-dunyaya-uyari-hastanelere-siginan-gazzeliler-aclikla-karsi-karsiya-1078922949.html
DSÖ’den tüm dünyaya uyarı: Hastanelere sığınan Gazzeliler açlıkla karşı karşıya
DSÖ’den tüm dünyaya uyarı: Hastanelere sığınan Gazzeliler açlıkla karşı karşıya
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, abluka altında tutulan Gazze'deki hastanelerde medikal, gıda, içme suyu ve yakıta ihtiyaç... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T16:59+0300
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israil- filistin çatışması
dünya sağlık örgütü (dsö)
israil
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Ghebreyesus, X'te yaptığı paylaşımda DSÖ'nün, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve ABD merkezli afet bölgelerine yiyecek sağlayan World Central Kitchen (WCK) ile 23 Aralık'ta Gazze'deki Şifa Hastanesi dahil 4 hastaneyi ziyaret ettiğini duyurdu.Ziyarette bölgede akut açlık yaşandığının tespit edildiğine dikkati çeken Ghebreyesus, DSÖ ve partnerlerinin su ve gıda tedarikinin artırılmasını istediğini belirtti.Ghebreyesus, bir zamanlar Gazze'nin en büyüğü Şifa Hastanesi'nin İsrail'in saldırılarının ardından artık yalnızca temel ilk yardım hizmeti sunabildiğini ve yerinden edilen 50 bin Gazzeliye ev sahipliği yaptığını ifade etti.Oksijen tesisinin saldırılar sırasında tahrip olduğu Şifa Hastanesi'nin ameliyathane ve diğer servislerinin yerinden edilen Gazzelilerle dolup taştığını belirten Ghebreyesus, Gazze'nin genelinde olduğu gibi buraya sığınan insanların da açlık çektiğini ve kıtlık riskinin bulunduğunu kaydetti.‘Acilen ateşkes ilan edilmesi’ çağrısıGhebreyesus, Gazze'de ‘korkunç boyutlara ulaşan’ gıda kıtlığı ve açlık olduğunun altını çizerek, "İnsani yardım görevlilerinin (Gazze'deki) 2 milyondan fazla insana gıda, su, yakıt, ilaç ve diğer malzemeleri güvenli ve sürekli şekilde ulaştırabilmesi için insani yardımların sürmesi şarttır ancak (Gazze'ye) bu şekilde engellenmeyen, sürekli ve güvenli erişim henüz sağlanamamıştır" ifadesini kullandı."İlaç, gıda, elektrik, su ve hepsinden önemlisi güvenlik konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı Şifa Hastanesi, Gazze'deki kabusun bir temsilidir" görüşünü paylaşan Ghebreyesus, ayrıca ziyaret edilen ‘Hasta Dostu’ isimli yardım kuruluşunun hastanesi el-Helou ve es-Sahabe Doğum Hastanesi'nde de medikal, yakıt, gıda ve içme suyu ihtiyaçlarının olduğunu belirtti."Hastaneler, tehlikenin ve amansız acıların değil bakım ve iyileşme yerleri olmalıdır" ifadesini kullanan Ghebreyesus, "acilen ateşkes ilan edilmesi" çağrısında bulundu.Gazze'de sağlık sistemi çökmüş haldeİsrail'in yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde sağlık sistemi çökmüş durumda.Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyinde aktif hastanenin kalmaması ve Şifa Hastanesi'ndeki yetersizlikler nedeniyle yaralıların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.Tıbbi imkanların yetersizliği, yerinden edilen kişilerin hastanelere sığınması ve yaralı sayısının çokluğu sebebiyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde de durumun kontrolden çıktığı duyurulmuştu.İsrail saldırıları yüzünden nüfusun yüzde 85'ini oluşturan 1 milyon 900 bin kişinin yerinden edildiği Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı merkezlerdeki insan yoğunluğu ve hijyen malzemeleri eksikliğinin bulaşıcı hastalıklara yol açtığı açıklanmıştı.İsrail’in, yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’ne 7 Ekim saldırılarının ardından elektrik ve su tedariki ile yardım ve yakıt girişini kesmesi nedeniyle bölge halkı insani bir felaket yaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231225/misir-gazze-seridinde-cozum-icin-uc-asamali-plan-onerdi-1078913959.html
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dünya sağlık örgütü (dsö), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, birleşmiş milletler (bm)
dünya sağlık örgütü (dsö), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, birleşmiş milletler (bm)

DSÖ’den tüm dünyaya uyarı: Hastanelere sığınan Gazzeliler açlıkla karşı karşıya

16:59 25.12.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, abluka altında tutulan Gazze'deki hastanelerde medikal, gıda, içme suyu ve yakıta ihtiyaç duyulduğunu belirterek, hastanelere sığınan on binlerce Gazzelinin ‘korkunç boyutlara ulaşan’ açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
Ghebreyesus, X'te yaptığı paylaşımda DSÖ'nün, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve ABD merkezli afet bölgelerine yiyecek sağlayan World Central Kitchen (WCK) ile 23 Aralık'ta Gazze'deki Şifa Hastanesi dahil 4 hastaneyi ziyaret ettiğini duyurdu.
Ziyarette bölgede akut açlık yaşandığının tespit edildiğine dikkati çeken Ghebreyesus, DSÖ ve partnerlerinin su ve gıda tedarikinin artırılmasını istediğini belirtti.
Ghebreyesus, bir zamanlar Gazze'nin en büyüğü Şifa Hastanesi'nin İsrail'in saldırılarının ardından artık yalnızca temel ilk yardım hizmeti sunabildiğini ve yerinden edilen 50 bin Gazzeliye ev sahipliği yaptığını ifade etti.
Oksijen tesisinin saldırılar sırasında tahrip olduğu Şifa Hastanesi'nin ameliyathane ve diğer servislerinin yerinden edilen Gazzelilerle dolup taştığını belirten Ghebreyesus, Gazze'nin genelinde olduğu gibi buraya sığınan insanların da açlık çektiğini ve kıtlık riskinin bulunduğunu kaydetti.

‘Acilen ateşkes ilan edilmesi’ çağrısı

Ghebreyesus, Gazze'de ‘korkunç boyutlara ulaşan’ gıda kıtlığı ve açlık olduğunun altını çizerek, "İnsani yardım görevlilerinin (Gazze'deki) 2 milyondan fazla insana gıda, su, yakıt, ilaç ve diğer malzemeleri güvenli ve sürekli şekilde ulaştırabilmesi için insani yardımların sürmesi şarttır ancak (Gazze'ye) bu şekilde engellenmeyen, sürekli ve güvenli erişim henüz sağlanamamıştır" ifadesini kullandı.
"İlaç, gıda, elektrik, su ve hepsinden önemlisi güvenlik konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı Şifa Hastanesi, Gazze'deki kabusun bir temsilidir" görüşünü paylaşan Ghebreyesus, ayrıca ziyaret edilen ‘Hasta Dostu’ isimli yardım kuruluşunun hastanesi el-Helou ve es-Sahabe Doğum Hastanesi'nde de medikal, yakıt, gıda ve içme suyu ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.
"Hastaneler, tehlikenin ve amansız acıların değil bakım ve iyileşme yerleri olmalıdır" ifadesini kullanan Ghebreyesus, "acilen ateşkes ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

Gazze'de sağlık sistemi çökmüş halde

İsrail'in yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde sağlık sistemi çökmüş durumda.
Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyinde aktif hastanenin kalmaması ve Şifa Hastanesi'ndeki yetersizlikler nedeniyle yaralıların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Tıbbi imkanların yetersizliği, yerinden edilen kişilerin hastanelere sığınması ve yaralı sayısının çokluğu sebebiyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde de durumun kontrolden çıktığı duyurulmuştu.
İsrail saldırıları yüzünden nüfusun yüzde 85'ini oluşturan 1 milyon 900 bin kişinin yerinden edildiği Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığındığı merkezlerdeki insan yoğunluğu ve hijyen malzemeleri eksikliğinin bulaşıcı hastalıklara yol açtığı açıklanmıştı.
İsrail’in, yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’ne 7 Ekim saldırılarının ardından elektrik ve su tedariki ile yardım ve yakıt girişini kesmesi nedeniyle bölge halkı insani bir felaket yaşıyor.
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