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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231225/misir-gazze-seridinde-cozum-icin-uc-asamali-plan-onerdi-1078913959.html
Mısır, Gazze Şeridi'nde çözüm için üç aşamalı plan önerdi
Mısır, Gazze Şeridi'nde çözüm için üç aşamalı plan önerdi
Çatışmaların başladığı 7 Ekimden bu yana Gazze Şeridi’ne insani yardımların geçişinde kilit rol oynayan, ateşkes müzakerelerinde de Katar’la birlikte... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T13:55+0300
2023-12-25T13:55+0300
israil- filistin çatışması
mısır
israil
israil-filistin
gazze şeridi
ateşkes
arabulucu
katar
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Kahire merkezli Asharq News TV kanalı tarafından Mısırlı yetkililere dayandırılan habere göre planın ilk aşaması, Gazze Şeridi’nde iki hafta süreyle insani ateşkes uygulanmasını ve bu sürenin daha sonrasında uzatılmasını içerirken, insani ateşkes süresince Hamas'ın 40 İsrailli rehine kadın ve çocuk ile yaşlıları serbest bırakması gerekecek.Buna karşılık İsrail’in de hapishanelerinde tuttuğu 120 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bırakması, çatışmaları durdurması, tanklarını geri çekmesi ve Gazze Şeridi'ne ek gıda ve tıbbi malzeme sağlaması gerekiyor.Mısır hükümeti tarafından sunulan planın ikinci aşaması, Filistin liderliği arasındaki bölünmüşlüğü gidermek ve teknokratlardan oluşan bir hükümet kurmak amacıyla Mısır'ın arabuluculuğunda ‘Filistin ulusal diyaloğunun’ başlatılmasını içeriyor.Mısır tarafı yeni hükümetin insani yardım ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına odaklanmasının yanı sıra Filistin'de başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılması için zemin hazırlamasını öngörüyor.Hazırlanan plana göre üçüncü aşamada ise, Gazze Şeridi'nde tam ve kapsamlı bir ateşkes hedeflenirken, buna ek olarak Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi dahil olmak üzere bölgede faaliyet gösteren diğer tüm direniş gruplardan esir aldığı İsrail askerlerini serbest bırakması isteniyor.Anlaşmanın bir parçası olarak, tarafların, 7 Ekim'den sonra gözaltına alınanlar da dahil olmak üzere İsrail'in serbest bırakacağı Filistinli mahkum sayısını belirlemesi gerekirken, çözüm için sunulan plandaki son aşama, ayrıca İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen geri çekilmesini ve yerlerinden edilmiş sivillerin Gazze Şehrine ve yerleşim bölgesinin kuzey kesimlerine geri dönmesini içeriyor.Mısır’a göre Gazze'deki savaş ülkenin ulusal güvenliği için tehdit oluşturuyorMısır’daki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze’deki savaşın Mısır’ın ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu kaydederek, "bu savaşı durdurmak için tüm çabaları seferber etmeleri gerektiğini" belirtmişti.Gazze’deki savaşın Mısır’ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu vurgulayan Sisi, yeni görev süresindeki zorluklara dikkati çekerek, "Bu zorlukların başında doğu sınırımızda (Gazze) devam eden savaş geliyor. Özelde Mısır'ın ulusal güvenliğine, genelde ise Filistin davasına tehdit oluşturması sebebiyle, bu savaşın sürdürülmesini önlemek için tüm çabalarımızı seferber etmemiz gerekiyor” diye konuşmuştu.Mısır Cumhurbaşkanı, halkın sadece Cumhurbaşkanını seçmek için değil, aynı zamanda Gazze’ye yönelik sürdürülen “insanlık dışı savaşı reddetmelerinin ifadesi olarak oy kullandığını" söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231224/iran-abd-gazzedeki-ateskes-konusunda-bmnin-elini-kolunu-bagladi-1078872498.html
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mısır, israil, israil-filistin, gazze şeridi, ateşkes, arabulucu, katar
mısır, israil, israil-filistin, gazze şeridi, ateşkes, arabulucu, katar

Mısır, Gazze Şeridi'nde çözüm için üç aşamalı plan önerdi

13:55 25.12.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIMısır Gazze arabulucu Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi
Mısır Gazze arabulucu Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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Çatışmaların başladığı 7 Ekimden bu yana Gazze Şeridi’ne insani yardımların geçişinde kilit rol oynayan, ateşkes müzakerelerinde de Katar’la birlikte arabuluculuk çabaları nedeniyle takdir toplayan Mısır, İsrail ve radikal Filistin hareketi Hamas'a Gazze Şeridi üzerindeki anlaşmazlığı çözmek için üç aşamalı bir plan önerdi.
Kahire merkezli Asharq News TV kanalı tarafından Mısırlı yetkililere dayandırılan habere göre planın ilk aşaması, Gazze Şeridi’nde iki hafta süreyle insani ateşkes uygulanmasını ve bu sürenin daha sonrasında uzatılmasını içerirken, insani ateşkes süresince Hamas'ın 40 İsrailli rehine kadın ve çocuk ile yaşlıları serbest bırakması gerekecek.
Buna karşılık İsrail’in de hapishanelerinde tuttuğu 120 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bırakması, çatışmaları durdurması, tanklarını geri çekmesi ve Gazze Şeridi'ne ek gıda ve tıbbi malzeme sağlaması gerekiyor.
Mısır hükümeti tarafından sunulan planın ikinci aşaması, Filistin liderliği arasındaki bölünmüşlüğü gidermek ve teknokratlardan oluşan bir hükümet kurmak amacıyla Mısır'ın arabuluculuğunda ‘Filistin ulusal diyaloğunun’ başlatılmasını içeriyor.
Mısır tarafı yeni hükümetin insani yardım ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına odaklanmasının yanı sıra Filistin'de başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılması için zemin hazırlamasını öngörüyor.
Hazırlanan plana göre üçüncü aşamada ise, Gazze Şeridi'nde tam ve kapsamlı bir ateşkes hedeflenirken, buna ek olarak Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi dahil olmak üzere bölgede faaliyet gösteren diğer tüm direniş gruplardan esir aldığı İsrail askerlerini serbest bırakması isteniyor.
Anlaşmanın bir parçası olarak, tarafların, 7 Ekim'den sonra gözaltına alınanlar da dahil olmak üzere İsrail'in serbest bırakacağı Filistinli mahkum sayısını belirlemesi gerekirken, çözüm için sunulan plandaki son aşama, ayrıca İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen geri çekilmesini ve yerlerinden edilmiş sivillerin Gazze Şehrine ve yerleşim bölgesinin kuzey kesimlerine geri dönmesini içeriyor.

Mısır’a göre Gazze'deki savaş ülkenin ulusal güvenliği için tehdit oluşturuyor

Mısır’daki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze’deki savaşın Mısır’ın ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu kaydederek, "bu savaşı durdurmak için tüm çabaları seferber etmeleri gerektiğini" belirtmişti.
Gazze’deki savaşın Mısır’ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu vurgulayan Sisi, yeni görev süresindeki zorluklara dikkati çekerek, "Bu zorlukların başında doğu sınırımızda (Gazze) devam eden savaş geliyor. Özelde Mısır'ın ulusal güvenliğine, genelde ise Filistin davasına tehdit oluşturması sebebiyle, bu savaşın sürdürülmesini önlemek için tüm çabalarımızı seferber etmemiz gerekiyor” diye konuşmuştu.
Mısır Cumhurbaşkanı, halkın sadece Cumhurbaşkanını seçmek için değil, aynı zamanda Gazze’ye yönelik sürdürülen “insanlık dışı savaşı reddetmelerinin ifadesi olarak oy kullandığını" söyledi.
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