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CANLI YAYIN | Putin: Türkiye'yle ekonomik ilişkiler harika bir şekilde gelişiyor
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Bakan Fidan: ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin kararlarına engel olmamasını bekliyoruz
Bakan Fidan: ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin kararlarına engel olmamasını bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan, "ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin (Filistinle ilgili) alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz" dedi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
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hakan fidan, abd, filistin
hakan fidan, abd, filistin

Bakan Fidan: ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin kararlarına engel olmamasını bekliyoruz

14:23 14.12.2023 (güncellendi: 14:30 14.12.2023)
© AA / Arda KüçükkayaBakan Fidan
Bakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AA / Arda Küçükkaya
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Dışişleri Bakanı Fidan, "ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin (Filistinle ilgili) alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz" dedi.
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