https://sputniknews.com.tr/20231214/bakan-fidan-abdnin-bm-guvenlik-konseyinin-filistin-kararlarina-engel-olmamasini-bekliyoruz-1078464388.html
Bakan Fidan: ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin kararlarına engel olmamasını bekliyoruz
Bakan Fidan: ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin kararlarına engel olmamasını bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan, "ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin (Filistinle ilgili) alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz" dedi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T14:23+0300
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hakan fidan, abd, filistin
hakan fidan, abd, filistin
Bakan Fidan: ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin kararlarına engel olmamasını bekliyoruz
14:23 14.12.2023 (güncellendi: 14:30 14.12.2023)
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Dışişleri Bakanı Fidan, "ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin (Filistinle ilgili) alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz" dedi.