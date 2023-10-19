Filistin'de hastaneler doldu: Hastalar çadırda tedavi edilmeye başlandı

Gazze Şeridi’ndeki Deir al-Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitler Hastanesi, kapasitesinin maksimuma ulaşması nedeniyle yaralı sivillerin tedavisi bahçeye kurulan çadırda devam ediyor.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 3 bin 478 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 65 kişi de yaralandı.