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Filistin'de hastaneler doldu: Hastalar çadırda tedavi edilmeye başlandı
Filistin'de hastaneler doldu: Hastalar çadırda tedavi edilmeye başlandı
Gazze Şeridi'nde bulunan El Aksa Şehitler Hastanesi'nde İsrail'in hava saldırılarında yaralananlar bahçeye kurulan çadırda tedavi ediliyor. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
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Gazze Şeridi’ndeki Deir al-Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitler Hastanesi, kapasitesinin maksimuma ulaşması nedeniyle yaralı sivillerin tedavisi bahçeye kurulan çadırda devam ediyor.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 3 bin 478 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 65 kişi de yaralandı.
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Filistin'de hastaneler doldu: Hastalar çadırda tedavi edilmeye başlandı

11:07 19.10.2023 (güncellendi: 11:08 19.10.2023)
© İHA
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Gazze Şeridi'nde bulunan El Aksa Şehitler Hastanesi'nde İsrail'in hava saldırılarında yaralananlar bahçeye kurulan çadırda tedavi ediliyor.
Gazze Şeridi’ndeki Deir al-Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitler Hastanesi, kapasitesinin maksimuma ulaşması nedeniyle yaralı sivillerin tedavisi bahçeye kurulan çadırda devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 3 bin 478 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 65 kişi de yaralandı.
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