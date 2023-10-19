https://sputniknews.com.tr/20231019/filistinde-hastaneler-doldu-hastalar-cadirda-tedavi-edilmeye-baslandi-1076498192.html
Filistin'de hastaneler doldu: Hastalar çadırda tedavi edilmeye başlandı
Filistin'de hastaneler doldu: Hastalar çadırda tedavi edilmeye başlandı
Gazze Şeridi'nde bulunan El Aksa Şehitler Hastanesi'nde İsrail'in hava saldırılarında yaralananlar bahçeye kurulan çadırda tedavi ediliyor. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T11:07+0300
2023-10-19T11:07+0300
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israil-filistin
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gazze şeridi
el aksa şehitler hastanesi
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Gazze Şeridi’ndeki Deir al-Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitler Hastanesi, kapasitesinin maksimuma ulaşması nedeniyle yaralı sivillerin tedavisi bahçeye kurulan çadırda devam ediyor.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 3 bin 478 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 65 kişi de yaralandı.
filistin
gazze şeridi
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Filistin'de hastaneler doldu
Filistin'de hastaneler doldu
2023-10-19T11:07+0300
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filistin son dakika,netanyahu,israil son dakika,israilbaşbakanı,gazze son durum,israil hastane bombaladı,hastane bombalandı,israil hastane saldırısı,israil türkiye,pentagon,birleşmiş milletler
filistin son dakika,netanyahu,israil son dakika,israilbaşbakanı,gazze son durum,israil hastane bombaladı,hastane bombalandı,israil hastane saldırısı,israil türkiye,pentagon,birleşmiş milletler
Filistin'de hastaneler doldu: Hastalar çadırda tedavi edilmeye başlandı
11:07 19.10.2023 (güncellendi: 11:08 19.10.2023) Abone ol
Gazze Şeridi'nde bulunan El Aksa Şehitler Hastanesi'nde İsrail'in hava saldırılarında yaralananlar bahçeye kurulan çadırda tedavi ediliyor.
Gazze Şeridi’ndeki Deir al-Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitler Hastanesi, kapasitesinin maksimuma ulaşması nedeniyle yaralı sivillerin tedavisi bahçeye kurulan çadırda devam ediyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 3 bin 478 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 65 kişi de yaralandı.