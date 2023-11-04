https://sputniknews.com.tr/20231104/filistin-turkiyenin-tel-aviv-buyukelcisini-geri-cagirmasini-memnuniyetle-karsiladi-1077078591.html

Filistin, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırmasını memnuniyetle karşıladı

Filistin, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırmasını memnuniyetle karşıladı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni Ankara'ya çağırmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T20:23+0300

2023-11-04T20:23+0300

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israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

türkiye

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Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin, halkımıza karşı işlenen suçları protesto etmek amacıyla Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı reddeden ve savaşın derhal durdurulmasını talep eden tutumunun bir ifadesi olarak, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırma kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, Türkiye'nin bu tutumunun, Türkiye yönetiminin tüm forumlarda Filistin halkının haklarını destekleme ve koruma, Gazze Şeridi'nin temel insani ihtiyaçlarını temin etme ve aynı zamanda Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurmak için giriştiği siyasi ve diplomatik hareketin bir uzantısı olduğu kaydedildi.Bakanlığın açıklamasında, ülkelere benzer cesur pozisyonlar almaları ve Filistin halkına karşı katliam ve soykırım uygulayan, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail ile diplomatik ilişkilerini gözden geçirmeleri çağrısında bulunuldu.Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231104/israil-disisleri-elcinin-geri-cagrilmasi-erdoganin-teror-orgutu-lehine-attigi-baska-bir-adimdir-1077071308.html

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