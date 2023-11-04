https://sputniknews.com.tr/20231104/israil-disisleri-elcinin-geri-cagrilmasi-erdoganin-teror-orgutu-lehine-attigi-baska-bir-adimdir-1077071308.html
İsrail Dışişleri: Elçinin geri çağrılması Erdoğan'ın Hamas lehine attığı başka bir adımdır
İsrail Dışişleri: Elçinin geri çağrılması Erdoğan'ın Hamas lehine attığı başka bir adımdır
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayit, sosyal medya platformu X'te Türkiye'nin İsrail büyükelçisini geri çağırma kararına sert tepki gösterdi. 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T18:57+0300
2023-11-04T18:57+0300
2023-11-04T20:07+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil dışişleri bakanlığı
türkiye
recep tayyip erdoğan
hamas
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin İsrail'deki büyükelçisini geri çağırması kararına tepki göstererek, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın terör örgütü Hamas'ın yanında yer alarak attığı bir başka adım" açıklamalarını yaptı. Yapılan açıklamada, "Hamas teröristleri bin 400'den fazla insanı öldürdü, katletti ve infaz etti; aralarında bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 240 kişiyi Gazze'ye kaçırdı" diyen İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayit sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231104/turkiye-tel-aviv-buyukelcisini-ankaraya-cagirdi-1077062242.html
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israil, israil-filistin, israil dışişleri bakanlığı, türkiye, recep tayyip erdoğan, hamas
israil, israil-filistin, israil dışişleri bakanlığı, türkiye, recep tayyip erdoğan, hamas
İsrail Dışişleri: Elçinin geri çağrılması Erdoğan'ın Hamas lehine attığı başka bir adımdır
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayit, sosyal medya platformu X'te Türkiye'nin İsrail büyükelçisini geri çağırma kararına sert tepki gösterdi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin İsrail'deki büyükelçisini geri çağırması kararına tepki göstererek, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın terör örgütü Hamas'ın yanında yer alarak attığı bir başka adım" açıklamalarını yaptı.
Yapılan açıklamada, "Hamas teröristleri bin 400'den fazla insanı öldürdü, katletti ve infaz etti; aralarında bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 240 kişiyi Gazze'ye kaçırdı" diyen İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayit sözlerini şöyle sürdürdü:
Hamas teröristleri Gazze halkını kalkan olarak kullanıyor, güvenli bölgelere geçişlerini engelliyor ve onlardan yakıt, yiyecek ve içme suyu çalıyor. Hamas, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işleyen Filistin halkının gerçek düşmanıdır.