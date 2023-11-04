https://sputniknews.com.tr/20231104/israil-disisleri-elcinin-geri-cagrilmasi-erdoganin-teror-orgutu-lehine-attigi-baska-bir-adimdir-1077071308.html

İsrail Dışişleri: Elçinin geri çağrılması Erdoğan'ın Hamas lehine attığı başka bir adımdır

İsrail Dışişleri: Elçinin geri çağrılması Erdoğan'ın Hamas lehine attığı başka bir adımdır

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayit, sosyal medya platformu X'te Türkiye'nin İsrail büyükelçisini geri çağırma kararına sert tepki gösterdi. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T18:57+0300

2023-11-04T18:57+0300

2023-11-04T20:07+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil dışişleri bakanlığı

türkiye

recep tayyip erdoğan

hamas

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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin İsrail'deki büyükelçisini geri çağırması kararına tepki göstererek, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın terör örgütü Hamas'ın yanında yer alarak attığı bir başka adım" açıklamalarını yaptı. Yapılan açıklamada, "Hamas teröristleri bin 400'den fazla insanı öldürdü, katletti ve infaz etti; aralarında bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 240 kişiyi Gazze'ye kaçırdı" diyen İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayit sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231104/turkiye-tel-aviv-buyukelcisini-ankaraya-cagirdi-1077062242.html

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israil, israil-filistin, israil dışişleri bakanlığı, türkiye, recep tayyip erdoğan, hamas