https://sputniknews.com.tr/20231104/turkiye-tel-aviv-buyukelcisini-ankaraya-cagirdi-1077062242.html
Türkiye, Tel Aviv Büyükelçisini Ankara'ya çağırdı
Türkiye, Tel Aviv Büyükelçisini Ankara'ya çağırdı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T15:44+0300
2023-11-04T15:44+0300
2023-11-04T15:54+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
tel aviv
büyükelçi
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir ÖzkanTorunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılması kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231104/israil-gazzedeki-cocuk-hastanesinin-girisini-bombaladi--1077051990.html
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türkiye, tel aviv, büyükelçi
türkiye, tel aviv, büyükelçi
Türkiye, Tel Aviv Büyükelçisini Ankara'ya çağırdı
15:44 04.11.2023 (güncellendi: 15:54 04.11.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir ÖzkanTorunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılması kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.