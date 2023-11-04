İsrail, Gazze'deki çocuk hastanesinin girişini bombaladı: Hayatını kaybedenler ve yaralılar var

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 29. güne girildi. İsrail, bu kez de Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini bombaladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu belirtildi.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden dün yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "karadaki askerlere saldırı hazırlığındaki Hamas teröristlerini taşıyan ambulansın" hedef alındığı iddia edildi.

İsrail Ordu Sözcülüğü, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi olan son bir aydır adeta sığınma merkezine dönüşen Şifa Hastanesi'nde ambulansın hedef alındığını itiraf etti.

Gece boyunca saldırılar sürdü

İsrail, gece boyunca karadan ve havadan Gazze'nin kuzeyi ile güneyindeki farklı kentlere saldırılarını sürdürdü.

Gazze'nin batısı ile kuzeyindeki Eş-Şati ve Cebaliya mülteci kampları ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun kentlerinde, güneyde ise Han Yunus ve Refah kentlerinde çok sayıda ev bombalandı. Saldırılarda çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

Son durum ne?

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.