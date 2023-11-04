https://sputniknews.com.tr/20231104/turkiyeyi-ziyaret-etmesi-beklenen-abd-disisleri-bakani-blinken-ankarada-protesto-edildi-1077072497.html
Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi
Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi
Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı ABD Ankara Büyükelçiliği önünde bir... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T19:28+0300
2023-11-04T19:28+0300
2023-11-04T19:32+0300
israil- filistin çatışması
anadolu gençlik derneği (agd)
abd
abd
antony blinken
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Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Blinken'ı ve İsrail'i protesto etmek üzere ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü.AGD, protestodan fotoğrafları "ABD Ankara Büyükelçiliği önünde katillere karşı tepkimizi koyduk" ifadeleriyle paylaştı.Protestocular, "bebek katili Blinken'" yazıldığı pankartları taşıdı.Paylaşımlarda ayrıca ""Yaşasın Filistin, kahrolsun İsrail!" yer aldı
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MIA „Rosiya Segodnya“
anadolu gençlik derneği (agd), abd, abd, antony blinken
anadolu gençlik derneği (agd), abd, abd, antony blinken
Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da protesto edildi
19:28 04.11.2023 (güncellendi: 19:32 04.11.2023) Abone ol
Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı ABD Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek protesto etti.
Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Blinken'ı ve İsrail'i protesto etmek üzere ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü.
AGD, protestodan fotoğrafları "ABD Ankara Büyükelçiliği önünde katillere karşı tepkimizi koyduk" ifadeleriyle paylaştı.
Protestocular, "bebek katili Blinken'" yazıldığı pankartları taşıdı.
Paylaşımlarda ayrıca ""Yaşasın Filistin, kahrolsun İsrail!" yer aldı