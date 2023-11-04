https://sputniknews.com.tr/20231104/urdun-disisleri-bakani-israil-gazzede-savas-sucu-isliyor-1077072637.html
Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail Gazze'de 'savaş suçu' işliyor
Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail Gazze'de 'savaş suçu' işliyor
Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini söyledi. 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T20:36+0300
2023-11-04T20:36+0300
2023-11-04T20:39+0300
israil- filistin çatışması
ayman safadi
ürdün
filistin
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israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
ateşkes
israil
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Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'in katıldığı "koordinasyon toplantısı" yapıldı. Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, toplantı sonrası Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak basın toplantısı düzenledi.Safadi, İsrail'in Gazze'de 'savaş suçu işlediğini' ve uluslararası hukukun üstünde olmaması gerektiğini söyledi.Hamas'ın saldırısını kınamakla birlikte Gazze'ye yönelik savaşın devam etmesine izin verilemeyeceğini belirten Safadi, "Tüm bölge, gelecek nesilleri belirleyecek bir nefret denizinde batıyor" dedi.'Meşru müdafaa olduğunu kabul etmiyoruz'İsrail saldırılarına ilişkin "Bunun meşru müdafaa olduğunu kabul etmiyoruz" diyen Safadi, derhal ateşkes çağrısında bulunarak sözlerini şu şekilde sonlandırdı:Safadi ayrıca, İslamofobi ve antisemitizm eylemlerine de karşı çıkarak İsrail-Filistin çatışmasının 'Müslümanlar ve Yahudiler arasında bir savaş olmadığını' söyledi.Daha fazla ölümün iki tarafa da barış getirmeyeceğini söyleyen Safedi, saldırıların İsraillilere de Filistinlilere de daha fazla acı getireceğini ve hemen bitmesi gerektiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231104/abd-disisleri-bakani-blinken-enkazdan-cikarilan-filistinli-cocugu-gordugumde-icim-ciz-etti-1077070794.html
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ayman safadi, ürdün, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, ateşkes, israil, antony blinken, samih şukri
ayman safadi, ürdün, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, ateşkes, israil, antony blinken, samih şukri
Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail Gazze'de 'savaş suçu' işliyor
20:36 04.11.2023 (güncellendi: 20:39 04.11.2023) Abone ol
Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini söyledi.
Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'in katıldığı "koordinasyon toplantısı" yapıldı.
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, toplantı sonrası Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Safadi, İsrail'in Gazze'de 'savaş suçu işlediğini' ve uluslararası hukukun üstünde olmaması gerektiğini söyledi.
Hamas'ın saldırısını kınamakla birlikte Gazze'ye yönelik savaşın devam etmesine izin verilemeyeceğini belirten Safadi, "Tüm bölge, gelecek nesilleri belirleyecek bir nefret denizinde batıyor" dedi.
'Meşru müdafaa olduğunu kabul etmiyoruz'
İsrail saldırılarına ilişkin "Bunun meşru müdafaa olduğunu kabul etmiyoruz" diyen Safadi, derhal ateşkes çağrısında bulunarak sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
"Hiçbir bahaneyle haklı gösterilemez. Bu durum İsrail'e güvenlik getirmeyeceği gibi bölgeye de barış getirmeyecektir. 3 binden fazlası çocuk 9 bin kişinin öldürülmesi nasıl meşru müdafaa olarak izah edilebilir?"
Safadi ayrıca, İslamofobi ve antisemitizm eylemlerine de karşı çıkarak İsrail-Filistin çatışmasının 'Müslümanlar ve Yahudiler arasında bir savaş olmadığını' söyledi.
Daha fazla ölümün iki tarafa da barış getirmeyeceğini söyleyen Safedi, saldırıların İsraillilere de Filistinlilere de daha fazla acı getireceğini ve hemen bitmesi gerektiğini ifade etti.