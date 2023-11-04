https://sputniknews.com.tr/20231104/abd-disisleri-bakani-blinken-enkazdan-cikarilan-filistinli-cocugu-gordugumde-icim-ciz-etti-1077070794.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Enkazdan çıkarılan Filistinli çocuğu gördüğümde 'içim cız' etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Enkazdan çıkarılan Filistinli çocuğu gördüğümde 'içim cız' etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD ve Arap devletlerinin Gazze'de Hamas kontrolündeki statükonun devam edemeyeceği konusunda hemfikir olduğunu söyledi. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T19:23+0300

2023-11-04T19:23+0300

2023-11-04T19:23+0300

israil- filistin çatışması

antony blinken

abd

abd dışişleri bakanlığı

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

mısır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076951690_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_34ebe7f66fe3fbde933905cd23f8fe86.jpg

Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla birlikte Amman'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Blinken, Washington'un Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yerleşimcilerin şiddet eylemlerinden endişe duyduğunu söyledi.Blinken konuşmasında ayrıca İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkı olduğu yönündeki tutumunu yinelediklerini ancak 'sivil kayıpları önlemek için mümkün olan her türlü tedbiri almalıdır' diye ekledi. Blinken bunu yapmanın Hamas'ın durumu daha fazla istismar etmesini engelleyeceğini ve aynı zamanda 'yapılacak doğru ve ahlaki şey' olduğunu vurguladı.Enkazdan çıkarılan Filistinli bir çocuğu gördüğünde 'içinin cız ettiğini' ifade eden Blinken gazetecilere, yapmamız gereken şeyin birbirimizin insanlıktan çıkmasını önlemek olduğunu söyleyerek, "Bunu yapmadığımız zaman Hamas'ın işini onlar için yapmış oluruz" dedi.Blinken, ABD'nin tüm bu çabaların 'insani duraklamalar' ile kolaylaştırılacağına inandığını belirterek İsrailli yetkililerle bunların ne zaman ve nerede uygulanabileceğini ve mümkün kılmak için neler yapılması gerektiğini görüştüklerini söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısında ateşkes sağlanmasının Hamas'ı yarayacağını ve yeniden toparlanıp 7 Ekim'dekine benzer saldırılar düzenlemesine olanak sağlayacağına inandığını söyledi.ABD'nin iki devletli çözüme olan inancının devam ettiğini söyleyen Blinken, "hepimiz statükoya geri dönemeyeceğimizin farkındayız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231101/diplomatik-kaynaklar-abd-disisleri-bakani-blinken-turkiyeye-geliyor-1076978135.html

israil

filistin

mısır

ürdün

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antony blinken, abd, abd dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, mısır, ürdün