https://sputniknews.com.tr/20231104/abd-disisleri-bakani-blinken-enkazdan-cikarilan-filistinli-cocugu-gordugumde-icim-ciz-etti-1077070794.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Enkazdan çıkarılan Filistinli çocuğu gördüğümde 'içim cız' etti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Enkazdan çıkarılan Filistinli çocuğu gördüğümde 'içim cız' etti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD ve Arap devletlerinin Gazze'de Hamas kontrolündeki statükonun devam edemeyeceği konusunda hemfikir olduğunu söyledi. 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T19:23+0300
2023-11-04T19:23+0300
2023-11-04T19:23+0300
israil- filistin çatışması
antony blinken
abd
abd dışişleri bakanlığı
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
mısır
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Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla birlikte Amman'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Blinken, Washington'un Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yerleşimcilerin şiddet eylemlerinden endişe duyduğunu söyledi.Blinken konuşmasında ayrıca İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkı olduğu yönündeki tutumunu yinelediklerini ancak 'sivil kayıpları önlemek için mümkün olan her türlü tedbiri almalıdır' diye ekledi. Blinken bunu yapmanın Hamas'ın durumu daha fazla istismar etmesini engelleyeceğini ve aynı zamanda 'yapılacak doğru ve ahlaki şey' olduğunu vurguladı.Enkazdan çıkarılan Filistinli bir çocuğu gördüğünde 'içinin cız ettiğini' ifade eden Blinken gazetecilere, yapmamız gereken şeyin birbirimizin insanlıktan çıkmasını önlemek olduğunu söyleyerek, "Bunu yapmadığımız zaman Hamas'ın işini onlar için yapmış oluruz" dedi.Blinken, ABD'nin tüm bu çabaların 'insani duraklamalar' ile kolaylaştırılacağına inandığını belirterek İsrailli yetkililerle bunların ne zaman ve nerede uygulanabileceğini ve mümkün kılmak için neler yapılması gerektiğini görüştüklerini söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısında ateşkes sağlanmasının Hamas'ı yarayacağını ve yeniden toparlanıp 7 Ekim'dekine benzer saldırılar düzenlemesine olanak sağlayacağına inandığını söyledi.ABD'nin iki devletli çözüme olan inancının devam ettiğini söyleyen Blinken, "hepimiz statükoya geri dönemeyeceğimizin farkındayız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/diplomatik-kaynaklar-abd-disisleri-bakani-blinken-turkiyeye-geliyor-1076978135.html
israil
filistin
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antony blinken, abd, abd dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, mısır, ürdün
antony blinken, abd, abd dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, mısır, ürdün
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Enkazdan çıkarılan Filistinli çocuğu gördüğümde 'içim cız' etti
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD ve Arap devletlerinin Gazze'de Hamas kontrolündeki statükonun devam edemeyeceği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.
Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla birlikte Amman'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Blinken, Washington'un Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yerleşimcilerin şiddet eylemlerinden endişe duyduğunu söyledi.
Blinken konuşmasında ayrıca İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkı olduğu yönündeki tutumunu yinelediklerini ancak 'sivil kayıpları önlemek için mümkün olan her türlü tedbiri almalıdır' diye ekledi. Blinken bunu yapmanın Hamas'ın durumu daha fazla istismar etmesini engelleyeceğini ve aynı zamanda 'yapılacak doğru ve ahlaki şey' olduğunu vurguladı.
Enkazdan çıkarılan Filistinli bir çocuğu gördüğünde 'içinin cız ettiğini' ifade eden Blinken gazetecilere, yapmamız gereken şeyin birbirimizin insanlıktan çıkmasını önlemek olduğunu söyleyerek, "Bunu yapmadığımız zaman Hamas'ın işini onlar için yapmış oluruz" dedi.
Blinken, ABD'nin tüm bu çabaların 'insani duraklamalar' ile kolaylaştırılacağına inandığını belirterek İsrailli yetkililerle bunların ne zaman ve nerede uygulanabileceğini ve mümkün kılmak için neler yapılması gerektiğini görüştüklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısında ateşkes sağlanmasının Hamas'ı yarayacağını ve yeniden toparlanıp 7 Ekim'dekine benzer saldırılar düzenlemesine olanak sağlayacağına inandığını söyledi.
ABD'nin iki devletli çözüme olan inancının devam ettiğini söyleyen Blinken, "hepimiz statükoya geri dönemeyeceğimizin farkındayız" dedi.