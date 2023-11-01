https://sputniknews.com.tr/20231101/diplomatik-kaynaklar-abd-disisleri-bakani-blinken-turkiyeye-geliyor-1076978135.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T20:08+0300
2023-11-01T20:08+0300
2023-11-01T20:22+0300
türkiye
antony blinken
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'ye geliyor.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
20:08 01.11.2023 (güncellendi: 20:22 01.11.2023) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'ye geliyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.