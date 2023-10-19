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https://sputniknews.com.tr/20231019/bati-basini-urdun-kralinin-biden-ile-gorusmeyi-reddetmesi-orta-dogunun-kendisine-yeni-tokadi--1076501412.html
Batı basını: Ürdün Kralı'nın Biden ile görüşmeyi reddetmesi, Ortadoğu’nun kendisine ‘yeni tokadı’
Batı basını: Ürdün Kralı'nın Biden ile görüşmeyi reddetmesi, Ortadoğu’nun kendisine ‘yeni tokadı’
Brüksel Uluslararası Basın Birliği üyesi gazeteci van Densky, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın kendisiyle görüşmeyi reddetmesinin ABD Başkanı Joe Biden için Orta... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T12:15+0300
2023-10-19T12:15+0300
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ürdün kralı 2. abdullah
filistin lideri mahmud abbas
mısır
israil-filistin
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Avrupalı ​​diplomatik gazeteci ve Brüksel Uluslararası Basın Birliği üyesi Anna van Densky, sosyal medya kanalında dile getirildiği ifadelerinde, Biden'ın Orta Doğu ziyaretinin yeni bir başarısızlık olduğunu vurgularken, “Ürdün Kralı Abdullah, Biden ile görüşmeyi zaten reddettiği için bu yolculuğa tam olarak fiyasko diyebiliriz. Gazze’den tek bir mülteci bile kabul etmeyeceklerini açıklayan Abdullah, Biden'la da görüşmeyi kabul etmeyeceğini söyleyen ile aynı kişi” diye belirtti.Van Densky, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da Biden'la görüşmeyi reddetmesinin bunu ABD Başkanı’nın ‘yüzüne atılan ikinci tokat’ olarak nitelendirirken, aynı zamanda Amerikan yönetiminin böyle bir ziyaret düzenlemesinden duyduğu şaşkınlığı da dile getirdi.Gazeteci, “Bu, yönetimin yüzüne atılan ikinci tokattır ve bu ziyaretin neden kamuoyunu aşağılamak için ilan edildiği de tamamen belirsizdir, Çünkü ABD’nin aşağılanacağı, Antony Blinken'in (ABD Dışişleri Bakanı) ziyareti sırasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman tarafından 8 saat boyunca bekletilmesi, bu ziyaretin de başarısızlıkla sonuçlanacağının göstergesiydi” ifaddelerini kullandı.Biden, İsrail ziyaretinin ardından Çarşamba günü II. Abdullah, Filistin lideri Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile Ürdün'ün başkenti Amman'da görüşmeyi planlamış, ancak ziyareti Gazze Şeridi'ndeki hastaneye düzenlenen saldırının ardından iptal edilmişti.Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dörtlü zirvenin iptaliyle ilgili kararın Abbas'ın yüzlerce yurttaşının ölümüyle ilgili olarak ilan ettiği üç günlük yas nedeniyle II. Abdullah ve Biden tarafından verildiğini aktarmıştı.Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd yaptığı açıklamada, Amman’daki dörtlü zirvenin iptali kararının Mısır, Filistin ve Ürdün arasında koordine ile alındığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231018/abd-baskani-biden-israilde-1076460532.html
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Batı basını: Ürdün Kralı'nın Biden ile görüşmeyi reddetmesi, Ortadoğu’nun kendisine ‘yeni tokadı’

12:15 19.10.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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Brüksel Uluslararası Basın Birliği üyesi gazeteci van Densky, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın kendisiyle görüşmeyi reddetmesinin ABD Başkanı Joe Biden için Orta Doğu’dan ‘yeni tokat’ niteliği taşıdığını söyledi.
Avrupalı ​​diplomatik gazeteci ve Brüksel Uluslararası Basın Birliği üyesi Anna van Densky, sosyal medya kanalında dile getirildiği ifadelerinde, Biden'ın Orta Doğu ziyaretinin yeni bir başarısızlık olduğunu vurgularken, “Ürdün Kralı Abdullah, Biden ile görüşmeyi zaten reddettiği için bu yolculuğa tam olarak fiyasko diyebiliriz. Gazze’den tek bir mülteci bile kabul etmeyeceklerini açıklayan Abdullah, Biden'la da görüşmeyi kabul etmeyeceğini söyleyen ile aynı kişi” diye belirtti.
Van Densky, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da Biden'la görüşmeyi reddetmesinin bunu ABD Başkanı’nın ‘yüzüne atılan ikinci tokat’ olarak nitelendirirken, aynı zamanda Amerikan yönetiminin böyle bir ziyaret düzenlemesinden duyduğu şaşkınlığı da dile getirdi.
Gazeteci, “Bu, yönetimin yüzüne atılan ikinci tokattır ve bu ziyaretin neden kamuoyunu aşağılamak için ilan edildiği de tamamen belirsizdir, Çünkü ABD’nin aşağılanacağı, Antony Blinken'in (ABD Dışişleri Bakanı) ziyareti sırasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman tarafından 8 saat boyunca bekletilmesi, bu ziyaretin de başarısızlıkla sonuçlanacağının göstergesiydi” ifaddelerini kullandı.
Biden, İsrail ziyaretinin ardından Çarşamba günü II. Abdullah, Filistin lideri Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile Ürdün'ün başkenti Amman'da görüşmeyi planlamış, ancak ziyareti Gazze Şeridi'ndeki hastaneye düzenlenen saldırının ardından iptal edilmişti.
Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dörtlü zirvenin iptaliyle ilgili kararın Abbas'ın yüzlerce yurttaşının ölümüyle ilgili olarak ilan ettiği üç günlük yas nedeniyle II. Abdullah ve Biden tarafından verildiğini aktarmıştı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd yaptığı açıklamada, Amman’daki dörtlü zirvenin iptali kararının Mısır, Filistin ve Ürdün arasında koordine ile alındığını söyledi.
Biden - Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
DÜNYA
ABD Başkanı Biden İsrail'de: Netanyahu ile kucaklaştı
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