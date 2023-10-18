https://sputniknews.com.tr/20231018/abd-baskani-biden-israilde-1076460532.html
ABD Başkanı Biden İsrail'de: Netanyahu ile kucaklaştı
ABD Başkanı Biden İsrail'de: Netanyahu ile kucaklaştı
ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağı İsrail'e indi. İsrail hükümet sözcülüğü, Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ve Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Biden'ı Ben Gurion... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T10:56+0300
2023-10-18T10:56+0300
2023-10-18T11:28+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Tel Aviv kentine ulaştı. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile Başbakan Binyamin Netanyahu da uçağın kapısının açılması sırasında hazır bulundu. Netanyahu ile sarıldığı görülen Biden, tüm İsrail yetkilileri ile sıra sıra tokalaştı. Biden'ın, ilk olarak Netanyahu ile görüşme düzenlemesi bekleniyor. Filistin, Mısır ve Ürdün, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-gazzedeki-hastane-saldirisindan-islami-cihat-sorumlu-1076459584.html
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ABD Başkanı Biden İsrail'de: Netanyahu ile kucaklaştı
10:56 18.10.2023 (güncellendi: 11:28 18.10.2023) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağı İsrail'e indi. İsrail hükümet sözcülüğü, Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ve Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Biden'ı Ben Gurion Havaalanı'nda karşıladığını belirtti. Filistin, Mısır ve Ürdün, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etmişti.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Tel Aviv kentine ulaştı. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile Başbakan Binyamin Netanyahu da uçağın kapısının açılması sırasında hazır bulundu. Netanyahu ile sarıldığı görülen Biden, tüm İsrail yetkilileri ile sıra sıra tokalaştı.
Biden'ın, ilk olarak Netanyahu ile görüşme düzenlemesi bekleniyor. Filistin, Mısır ve Ürdün, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etmişti.