https://sputniknews.com.tr/20231121/ensarullah-yemen-gazzeye-hem-sozlerle-hem-de-eylemlerle-yardim-eden-tek-ulkedir-1077642980.html
Ensarullah: Yemen, Gazze'ye hem sözlerle hem de eylemlerle yardım eden tek ülkedir
Ensarullah: Yemen, Gazze'ye hem sözlerle hem de eylemlerle yardım eden tek ülkedir
Yemen Ensarullah Hareketi'nin siyasi büro üyesi Ali el Kahum, Yemen’in Filistin’in zaferi adına Gazze'ye hem sözlerle hem de eylemlerle yardım eden tek ülke... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T18:29+0300
2023-11-21T18:29+0300
2023-11-21T18:29+0300
israil- filistin çatışması
ensarullah
yemen
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israil-filistin
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israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
hamas
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Ensarullah Hareketi'nin siyasi büro üyesi El Kahum, Sputnik’e demecinde hareketin Filistin’e her şekilde destek vermeyi sürdürdüğünü, ayrıca ‘Yemen’in Filistin’in zaferi adına Gazze'ye hem sözlerle hem de eylemlerle yardım eden tek ülke olduğunu, Gazze’deki savaşa karşılık olarak İsrail’i vuran tek ülkenin Yemen olduğunu’ söyledi.Galaxy Leader kargo gemisi ve mürettebatının Ensarullah Hareketi tarafından ele geçirilmesinin görüntüleri internette yayınlandı. Gemi geçen Perşembe Kızıldeniz sularında ele geçirildikten sonra Yemen kıyılarına doğru çekilmişti.Olaya ilişkin yorumda bulunan El Kahum, “İsrailli ve Amerikalı politikacılar ile medya kuruluşlarının açıklamaları, gemiye el konulmasının kendilerini büyük ölçüde endişelendirdiğini ve çileden çıkardığını gösterdi. Bu gemiye veya herhangi bir başka gemiye el konulması, gaspçı İsrail oluşumuna yöneliktir. Bütün bunlar, Yemen'in Filistin ve Gazze’nin kazanma davasına katıldığına ilişkin açıklamalarının bir parçası olarak olup bitiyor” ifadelerini kullandı.El Kahum, “İsrail’e karşı operasyonlar, Gazze ve Filistin'e yönelik barbarca ve vahşi saldırganlığını sürdürdüğü sürece devam edecek. Bu değişmez bir durum. İsrail'e karşı eylemler değişecek, saldırıların ufku genişleyecek. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Tereddüt etmeyeceğiz ve İsrail'i etkilemek için her türlü imkanı kullanacağız. Bundan sonraki adımlarımız daha kapsamlı olacak” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231119/yemendeki-husi-isyancilar-israil-yuk-gemisine-el-koydu--1077556469.html
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ensarullah, yemen, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hamas, gemi, gemi kaçırma
ensarullah, yemen, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hamas, gemi, gemi kaçırma
Ensarullah: Yemen, Gazze'ye hem sözlerle hem de eylemlerle yardım eden tek ülkedir
Yemen Ensarullah Hareketi'nin siyasi büro üyesi Ali el Kahum, Yemen’in Filistin’in zaferi adına Gazze'ye hem sözlerle hem de eylemlerle yardım eden tek ülke olduğunu belirtti.
Ensarullah Hareketi'nin siyasi büro üyesi El Kahum, Sputnik’e demecinde hareketin Filistin’e her şekilde destek vermeyi sürdürdüğünü, ayrıca ‘Yemen’in Filistin’in zaferi adına Gazze'ye hem sözlerle hem de eylemlerle yardım eden tek ülke olduğunu, Gazze’deki savaşa karşılık olarak İsrail’i vuran tek ülkenin Yemen olduğunu’ söyledi.
Galaxy Leader kargo gemisi ve mürettebatının Ensarullah Hareketi tarafından ele geçirilmesinin görüntüleri internette yayınlandı. Gemi geçen Perşembe Kızıldeniz sularında ele geçirildikten sonra Yemen kıyılarına doğru çekilmişti
.
Olaya ilişkin yorumda bulunan El Kahum, “İsrailli ve Amerikalı politikacılar ile medya kuruluşlarının açıklamaları, gemiye el konulmasının kendilerini büyük ölçüde endişelendirdiğini ve çileden çıkardığını gösterdi. Bu gemiye veya herhangi bir başka gemiye el konulması, gaspçı İsrail oluşumuna yöneliktir. Bütün bunlar, Yemen'in Filistin ve Gazze’nin kazanma davasına katıldığına ilişkin açıklamalarının bir parçası olarak olup bitiyor” ifadelerini kullandı.
El Kahum, “İsrail’e karşı operasyonlar, Gazze ve Filistin'e yönelik barbarca ve vahşi saldırganlığını sürdürdüğü sürece devam edecek. Bu değişmez bir durum. İsrail'e karşı eylemler değişecek, saldırıların ufku genişleyecek. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Tereddüt etmeyeceğiz ve İsrail'i etkilemek için her türlü imkanı kullanacağız. Bundan sonraki adımlarımız daha kapsamlı olacak” vurgusunu yaptı.