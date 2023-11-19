https://sputniknews.com.tr/20231119/yemendeki-husi-isyancilar-israil-yuk-gemisine-el-koydu--1077556469.html
Tehdit gerçek oldu: Yemen'deki Husi isyancılar, İsrail'in yük gemisine el koydu
Tehdit gerçek oldu: Yemen'deki Husi isyancılar, İsrail'in yük gemisine el koydu
Al Hadath TV kanalı, Yemenli Husilerin İsrail yük gemisine el koyduğunu bildirdi. 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T16:30+0300
2023-11-19T16:30+0300
2023-11-19T16:37+0300
israil- filistin çatışması
israil
husi
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Daha önce ‘İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alacağını’ duyuran Yemen'deki İran destekli Husilerin tehdidi gerçek oldu. Al Hadath TV kanalı, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Yemen'deki Husi isyancıların Aden Körfezi'ndeki Galaxy Leader adlı İsrail yük gemisini ele geçirdiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231119/yemendeki-husiler-israil-gemilerine-saldiri-tehdidini-yineledi-cekilmezlerse-vuracagiz-1077552956.html
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israil, husi
Tehdit gerçek oldu: Yemen'deki Husi isyancılar, İsrail'in yük gemisine el koydu
16:30 19.11.2023 (güncellendi: 16:37 19.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Al Hadath TV kanalı, Yemenli Husilerin İsrail yük gemisine el koyduğunu bildirdi.
Daha önce ‘İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alacağını’ duyuran Yemen'deki İran destekli Husilerin tehdidi gerçek oldu.
Al Hadath TV kanalı, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Yemen'deki Husi isyancıların Aden Körfezi'ndeki Galaxy Leader adlı İsrail yük gemisini ele geçirdiğini bildirdi.