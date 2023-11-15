https://sputniknews.com.tr/20231115/israil-ordusunun-baskin-duzenledigi-sifa-hastanesinde-neler-oluyor-1077414365.html

İsrail ordusunun baskın düzenlediği Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?

İsrail ordusunun baskın düzenlediği Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?

İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyon gerçekleştirdiği duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin istihbarat bilgilerine ve... 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T12:00+0300

2023-11-15T12:00+0300

2023-11-15T12:55+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

israil savunma kuvvetleri (idf)

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

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İsrail Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Daniel Hagari, ordunun Şifa Hastanesi'nde hedef odaklı operasyona devam ettiklerini açıkladı.Sözcü Hagari, operasyonun Hamas'ın 'terörist faaliyetlerine işaret eden istihbarat bilgilerinin bulunduğu belirli bir yerde' ve operasyonel ihtiyaca göre gerçekleştiğini öne sürdü.Hagari açıklamasında, "Hastaneye girmeden önce kuvvetlerimiz patlayıcılar ve terörist mangalarla karşılaştı ve teröristlerin ortadan kaldırıldığı bir çatışma yaşandı" diyerek İsrail birliklerinin Şifa Hastanesi'ne tıbbi ekipman, kuvöz ve bebek maması teslim ettiğini de sözlerine ekledi.Hagari, İsrail askerlerinin yaptıkları baskında "tüneller, roketler ve RPG'ler de dahil olmak üzere çeşitli türlerde düzinelerce silah bulduklarını açıkladı.Açıklamada, İsrail birliklerinin hastaneye girmeden önce patlayıcılar ve Hamas mensubu silahlı kimseler ile karşılaştığı ve çıkan çatışmada çok sayıda Hamas üyesinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.'İsrail ordusu El Şifa sağlık personelini ve hastaları sorguluyor'İsrail ordusu sabah saatlerinde, Şifa Hastanesi'nin ana binaları olan acil servis, özel ameliyatlar bölümü ve doğum koğuşuna baskın düzenledi.İsrail askerlerinin bu binaların içinde oda oda, koridor koridor arama operasyonları yürüttüğü belirtilirken operasyon esnasında doktorları ve sağlık personelini tek tek sorguladığı öne sürüldü.İsrail ordusunun, hastanenin ana binalarının birçok kapısına elektronik kontrol noktaları kurduğu belirtilirken hastanedeki insanların tamamının sorgulandığı iddia edildi.Şifa Hastanesi'ne yönelik baskın devam ederken yerel kaynaklar, İsrail ordusunun tesiste barınanlardan sağlık kompleksinden tahliyeye hazırlık için avluda toplanmalarını istediği ifade edildi.Filisti Sağlık Bakanlığı hastanede yaklaşık 2 bin 500 kişi bulunduğu açıklamış bunlar arasında ise sağlık ekipleri, 600 yaralı ve 36 yeni doğanın bulunduğunu belirtmişti.'Bu çok korkutucu bir durum'Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin Genel Müdürü Muhammed Zakut yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin binalara saldırmasının ardından aralarında çocukların da bulunduğu hastaların dehşet içinde olduğunu söyledi.Zakut açıklamasında şu cümlelere yer verdi:İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, Hamas'ın Şifa Hastanesi'ni askeri amaçlarla kullanmaya devam etmesinin hastanenin uluslararası hukuk kapsamında korunan statüsünü tehlikeye attığı konusunda defalarca uyarıda bulunulduğu ve hastanenin bu hukuksuz istismarına son verilmesi için yeterli zaman tanındığı ifade edildi. Açıklamada hstanede bulunan tüm Hamas mensuplarına teslim olmaları çağrısında bulunuldu.Operasyona ilk tepkilerÜrdün Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı X'te yayımladığı açıklamada İsrail baskınını "uluslararası insancıl hukukun ihlali" olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, "İsrail'in sivillerin ve sağlık personelinin güvenliğinden sorumlu tutulduğu" belirtildi.BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths İsrail'in Şifa Hastanesi yerleşkesindeki eylemlerini eleştirerek "dehşete düştüğünü" söyledi.Griffiths sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları söyledi:Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Gazze'de "katliam" uyarısı Gazze'deki hükümet medya ofisi, ordu güçlerinin Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskının ardından İsrail'in hastanede katliam yapacağı uyarısında bulundu.Medya ofisi yaptığı açıklamada, İsrail'in hastaneye düzenlediği baskını "savaş suçu ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olarak nitelendirirken yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, kompleksin içinde yaklaşık 9 bin sağlık personeli, hasta ve yerinden edilmiş insan bulunmasına rağmen hastaneye baskın düzenledi" denildi.Medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail, ABD ve uluslararası toplum "tesis içindeki binlerce insanın güvenliğinden tamamen sorumlu" tutuldu.'Doğrudan hastaneyi hedef aldılar, pencerelerden uzak durmaya çalışıyoruz'Şifa Hastanesi'nde görevli bir doktorun yaptığı açıklamada, İsrail güçleri hastaneye baskın düzenlerken silah seslerinin personeli güvenlikleri için pencerelerden uzak durmaya zorladığını söyledi.İsrail ordusu baskını Hamas'ın hastanenin altında bir komuta merkezi olduğu ve rehineleri tutmak için bağlantılı tüneller kullandığı için başlattığını söylerken, doktor Ahmed El Mokhallalati bu iddiayı reddetti.Basına verdiği demeçte Mokhallalati şu ifadelere yer verdi:İsrail'in Hamas tarafından canlı kalkan olarak kullanıldıklarını söyleyerek sivilleri teslim olmaya çağırmasına ilişkin Mokhallalati, "Bunun bir yalan olduğunu biliyoruz" dedi.Mokhallalati, suyun olmadığını ve hatta tuvalete giden insanların temel hijyen ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını belirtirken "altı gündür hastaneye yiyecek ve içme suyu gelmiyor ve hastanede hiçbir şey bulmanın imkanı yok" dedi. Hastane içinde oksijen sitemlerinin çalışmadığını söyleyen Mokhallalati, hastalarahiçbir şey sağlayamadıklarını ve sistemin tamamen çöktüğünü vurguladı.Açıklamasında uluslararası topluma da seslenen Mokhallalati şu cümleleri dile getirdi:Hamas'tan yapılan açıklamada baskından İsrail ve ABD sorumlu tutulduHamas, İsrail'in Gazze'nin en büyük hastanesine yönelik saldırısından "tamamen sorumlu" olduğunu söyledi.Açıklamada, "İsrail tarafının, Şifa Hastanesi'nin askeri amaçlar için kullanıldığı yönündeki yalan iddialarının Beyaz Saray ve Pentagon tarafından benimsenmesi, işgalcilere sivillere karşı daha fazla katliam yapılmasına yeşil ışık yaktı" ifadesine yer verilirken Hamas, "Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırıdan tamamen İsrail'i ve Başkan Biden'ı sorumlu tutuyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231115/turkiyede-netanyahu-hakkinda-yapilan-suc-duyurusuna-dair-rusyadan-aciklama-1077411841.html

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