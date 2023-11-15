https://sputniknews.com.tr/20231115/turkiyede-netanyahu-hakkinda-yapilan-suc-duyurusuna-dair-rusyadan-aciklama-1077411841.html
Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama
Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama
Eski milletvekili Külünk ve avukatlar tarafından İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) gönderilmek üzere suç duyurusu... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T10:26+0300
2023-11-15T10:26+0300
2023-11-15T10:26+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil
türkiye
rusya
gazze
gazze şeridi
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
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Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu tarafından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusu UCM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.Radyo Sputnik'te bu gelişmeyi yorumlayan Mariya Zaharova, UCM'de kararların birtakım bulgular hakkında objektif değerlendirme yapan kişiler tarafından değil, 'belirli gündeme' göre alındığını vurguladı.Rusya'nın UCM'ye yaklaşımının bu yapının hangi davaya baktığına değil, bu yapının temelindeki mekanizmalara bağlı olduğunu anlatan Zaharova, "UCM'de belirleyici rolü, çeşitli bulgulara ilişkin objektif değerlendirme yapan kişiler değil, 'belirli bir gündem' oynuyor" dedi.Zaharova, mevcut yapı ve mevcut kişiler değişmeden UCM'nin objektif hareket edeceğini düşünmenin saflık olacağını da kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231114/istanbul-bassavciligindan-netanyahu-hakkinda-suc-duyurusu--1077400628.html
israil
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benyamin netanyahu, israil, türkiye, rusya, gazze, gazze şeridi, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
benyamin netanyahu, israil, türkiye, rusya, gazze, gazze şeridi, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama
Eski milletvekili Külünk ve avukatlar tarafından İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) gönderilmek üzere suç duyurusu dilekçesi hazırlanmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, UCM'nin bulguları objektif olarak değerlendirme kapasitesine sahip olmadığını belirtti.
Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu tarafından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusu UCM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.
Radyo Sputnik'te bu gelişmeyi yorumlayan Mariya Zaharova, UCM'de kararların birtakım bulgular hakkında objektif değerlendirme yapan kişiler tarafından değil, 'belirli gündeme' göre alındığını vurguladı.
Rusya'nın UCM'ye yaklaşımının bu yapının hangi davaya baktığına değil, bu yapının temelindeki mekanizmalara bağlı olduğunu anlatan Zaharova, "UCM'de belirleyici rolü, çeşitli bulgulara ilişkin objektif değerlendirme yapan kişiler değil, 'belirli bir gündem' oynuyor" dedi.
Zaharova
, mevcut yapı ve mevcut kişiler değişmeden UCM'nin objektif hareket edeceğini düşünmenin saflık olacağını da kaydetti.