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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/turkiyede-netanyahu-hakkinda-yapilan-suc-duyurusuna-dair-rusyadan-aciklama-1077411841.html
Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama
Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama
Eski milletvekili Külünk ve avukatlar tarafından İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) gönderilmek üzere suç duyurusu... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T10:26+0300
2023-11-15T10:26+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
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türkiye
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Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu tarafından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusu UCM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.Radyo Sputnik'te bu gelişmeyi yorumlayan Mariya Zaharova, UCM'de kararların birtakım bulgular hakkında objektif değerlendirme yapan kişiler tarafından değil, 'belirli gündeme' göre alındığını vurguladı.Rusya'nın UCM'ye yaklaşımının bu yapının hangi davaya baktığına değil, bu yapının temelindeki mekanizmalara bağlı olduğunu anlatan Zaharova, "UCM'de belirleyici rolü, çeşitli bulgulara ilişkin objektif değerlendirme yapan kişiler değil, 'belirli bir gündem' oynuyor" dedi.Zaharova, mevcut yapı ve mevcut kişiler değişmeden UCM'nin objektif hareket edeceğini düşünmenin saflık olacağını da kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231114/istanbul-bassavciligindan-netanyahu-hakkinda-suc-duyurusu--1077400628.html
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benyamin netanyahu, israil, türkiye, rusya, gazze, gazze şeridi, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
benyamin netanyahu, israil, türkiye, rusya, gazze, gazze şeridi, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama

10:26 15.11.2023
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVARusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVA
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Eski milletvekili Külünk ve avukatlar tarafından İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) gönderilmek üzere suç duyurusu dilekçesi hazırlanmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, UCM'nin bulguları objektif olarak değerlendirme kapasitesine sahip olmadığını belirtti.
Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu tarafından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusu UCM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.
Radyo Sputnik'te bu gelişmeyi yorumlayan Mariya Zaharova, UCM'de kararların birtakım bulgular hakkında objektif değerlendirme yapan kişiler tarafından değil, 'belirli gündeme' göre alındığını vurguladı.
Rusya'nın UCM'ye yaklaşımının bu yapının hangi davaya baktığına değil, bu yapının temelindeki mekanizmalara bağlı olduğunu anlatan Zaharova, "UCM'de belirleyici rolü, çeşitli bulgulara ilişkin objektif değerlendirme yapan kişiler değil, 'belirli bir gündem' oynuyor" dedi.
Zaharova, mevcut yapı ve mevcut kişiler değişmeden UCM'nin objektif hareket edeceğini düşünmenin saflık olacağını da kaydetti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu hakkında İstanbul'da yapılan suç duyurusu Adalet Bakanlığı'na gönderildi
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