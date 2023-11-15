https://sputniknews.com.tr/20231115/turkiyede-netanyahu-hakkinda-yapilan-suc-duyurusuna-dair-rusyadan-aciklama-1077411841.html

Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama

Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama

Eski milletvekili Külünk ve avukatlar tarafından İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) gönderilmek üzere suç duyurusu... 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T10:26+0300

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israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil

türkiye

rusya

gazze

gazze şeridi

ucm

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

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Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu tarafından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusu UCM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.Radyo Sputnik'te bu gelişmeyi yorumlayan Mariya Zaharova, UCM'de kararların birtakım bulgular hakkında objektif değerlendirme yapan kişiler tarafından değil, 'belirli gündeme' göre alındığını vurguladı.Rusya'nın UCM'ye yaklaşımının bu yapının hangi davaya baktığına değil, bu yapının temelindeki mekanizmalara bağlı olduğunu anlatan Zaharova, "UCM'de belirleyici rolü, çeşitli bulgulara ilişkin objektif değerlendirme yapan kişiler değil, 'belirli bir gündem' oynuyor" dedi.Zaharova, mevcut yapı ve mevcut kişiler değişmeden UCM'nin objektif hareket edeceğini düşünmenin saflık olacağını da kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231114/istanbul-bassavciligindan-netanyahu-hakkinda-suc-duyurusu--1077400628.html

israil

rusya

gazze

gazze şeridi

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benyamin netanyahu, israil, türkiye, rusya, gazze, gazze şeridi, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)