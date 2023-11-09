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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231109/zaharovadan-israilin-nukleer-silah-aciklamasina-tepki-bu-bir-soykirim-tehdidi-mi-1077244697.html
Zaharova'dan İsrail'in 'nükleer silah' açıklamasına tepki: 'Bu bir soykırım tehdidi mi?'
Zaharova'dan İsrail'in 'nükleer silah' açıklamasına tepki: 'Bu bir soykırım tehdidi mi?'
İsrail'in Gazze Şeridi'ni nükleer silahla vurma tehdidine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu tehdidin İsrail'in nükleer silah sahibi... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T18:18+0300
2023-11-09T18:18+0300
israil- filistin çatışması
mariya zaharova
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israil-filistin sorunu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlığın resmi internet sitesinden yayınladığı yazılı açıklamada, İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının 'bir olasılık' olduğu yönündeki açıklamalarını eleştirdi.'Gazze'deki tüm sivillerin nükleer silahla tehdit edildiği anlamına geliyor'"Bu açıklamaları provokatif, kesinlikle kabul edilemez ve aşağıdaki nedenlerden dolayı çok dikkat çekici buluyoruz. Birincisi, bu tür açıklamalar Gazze Şeridi'ndeki tüm sivil nüfusun nükleer silahlarla tehdit edildiği anlamına geliyor. Bu bir soykırım tehdidi mi?" diyen Zaharova, bu açıklamaların hiçbir haklı tarafı olmadığının altını çizdi.'Ortadoğu'da kitle imha silahlarından arındırılmış bölge kurma meselesi daha önemli ve acil hale geliyor'"İkincisi, İsrail'in nükleer silaha sahip olma konusunda geçmişten beri izlediği belirsizlik politikası ışığında bu açıklamalar, yalnızca bu ülkenin bu tür silahlara sahip olduğunu açıkça doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda bunların tamamen uygunsuz senaryolarda kullanılma olasılığını ciddi şekilde gözden geçirme isteğini de gösteriyor" diye devam eden Zaharova, Ortadoğu'da kitle imha silahlarından ve bunların fırlatma rampalarından arındırılmış bölge oluşturma meselesinin giderek daha önemli ve acil hale geldiğini vurguladı.Rusya Dışişleri Sözcüsü, bu konuyla ilgili sürecin bizzat İsrail tarafından ABD'nin aktif desteği ve işbirliğiyle sistematik olarak baltalandığını da ifade etti.İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılıp atılmayacağı sorulduğunda daha önce 'bu bir olasılık' demişti. Daha sonra Eliyahu, bu açıklamasından geri adım atarak sözlerinin 'mecazi olduğunu' savunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231105/gazzeye-nukleer-bomba-atabiliriz-diyen-israilli-bakan-icin-uluslararasi-ceza-mahkemesine-cagri--1077100638.html
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Zaharova'dan İsrail'in 'nükleer silah' açıklamasına tepki: 'Bu bir soykırım tehdidi mi?'

18:18 09.11.2023
© AFP 2023 / YURI KADOBNOVRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / YURI KADOBNOV
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İsrail'in Gazze Şeridi'ni nükleer silahla vurma tehdidine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu tehdidin İsrail'in nükleer silah sahibi olduğunu doğruladığının altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlığın resmi internet sitesinden yayınladığı yazılı açıklamada, İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının 'bir olasılık' olduğu yönündeki açıklamalarını eleştirdi.

'Gazze'deki tüm sivillerin nükleer silahla tehdit edildiği anlamına geliyor'

"Bu açıklamaları provokatif, kesinlikle kabul edilemez ve aşağıdaki nedenlerden dolayı çok dikkat çekici buluyoruz. Birincisi, bu tür açıklamalar Gazze Şeridi'ndeki tüm sivil nüfusun nükleer silahlarla tehdit edildiği anlamına geliyor. Bu bir soykırım tehdidi mi?" diyen Zaharova, bu açıklamaların hiçbir haklı tarafı olmadığının altını çizdi.

'Ortadoğu'da kitle imha silahlarından arındırılmış bölge kurma meselesi daha önemli ve acil hale geliyor'

"İkincisi, İsrail'in nükleer silaha sahip olma konusunda geçmişten beri izlediği belirsizlik politikası ışığında bu açıklamalar, yalnızca bu ülkenin bu tür silahlara sahip olduğunu açıkça doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda bunların tamamen uygunsuz senaryolarda kullanılma olasılığını ciddi şekilde gözden geçirme isteğini de gösteriyor" diye devam eden Zaharova, Ortadoğu'da kitle imha silahlarından ve bunların fırlatma rampalarından arındırılmış bölge oluşturma meselesinin giderek daha önemli ve acil hale geldiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Sözcüsü, bu konuyla ilgili sürecin bizzat İsrail tarafından ABD'nin aktif desteği ve işbirliğiyle sistematik olarak baltalandığını da ifade etti.
İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılıp atılmayacağı sorulduğunda daha önce 'bu bir olasılık' demişti. Daha sonra Eliyahu, bu açıklamasından geri adım atarak sözlerinin 'mecazi olduğunu' savunmuştu.
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