https://sputniknews.com.tr/20231109/zaharovadan-israilin-nukleer-silah-aciklamasina-tepki-bu-bir-soykirim-tehdidi-mi-1077244697.html
Zaharova'dan İsrail'in 'nükleer silah' açıklamasına tepki: 'Bu bir soykırım tehdidi mi?'
Zaharova'dan İsrail'in 'nükleer silah' açıklamasına tepki: 'Bu bir soykırım tehdidi mi?'
İsrail'in Gazze Şeridi'ni nükleer silahla vurma tehdidine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu tehdidin İsrail'in nükleer silah sahibi... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T18:18+0300
2023-11-09T18:18+0300
2023-11-09T18:18+0300
israil- filistin çatışması
mariya zaharova
rus dışişleri
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlığın resmi internet sitesinden yayınladığı yazılı açıklamada, İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının 'bir olasılık' olduğu yönündeki açıklamalarını eleştirdi.'Gazze'deki tüm sivillerin nükleer silahla tehdit edildiği anlamına geliyor'"Bu açıklamaları provokatif, kesinlikle kabul edilemez ve aşağıdaki nedenlerden dolayı çok dikkat çekici buluyoruz. Birincisi, bu tür açıklamalar Gazze Şeridi'ndeki tüm sivil nüfusun nükleer silahlarla tehdit edildiği anlamına geliyor. Bu bir soykırım tehdidi mi?" diyen Zaharova, bu açıklamaların hiçbir haklı tarafı olmadığının altını çizdi.'Ortadoğu'da kitle imha silahlarından arındırılmış bölge kurma meselesi daha önemli ve acil hale geliyor'"İkincisi, İsrail'in nükleer silaha sahip olma konusunda geçmişten beri izlediği belirsizlik politikası ışığında bu açıklamalar, yalnızca bu ülkenin bu tür silahlara sahip olduğunu açıkça doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda bunların tamamen uygunsuz senaryolarda kullanılma olasılığını ciddi şekilde gözden geçirme isteğini de gösteriyor" diye devam eden Zaharova, Ortadoğu'da kitle imha silahlarından ve bunların fırlatma rampalarından arındırılmış bölge oluşturma meselesinin giderek daha önemli ve acil hale geldiğini vurguladı.Rusya Dışişleri Sözcüsü, bu konuyla ilgili sürecin bizzat İsrail tarafından ABD'nin aktif desteği ve işbirliğiyle sistematik olarak baltalandığını da ifade etti.İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılıp atılmayacağı sorulduğunda daha önce 'bu bir olasılık' demişti. Daha sonra Eliyahu, bu açıklamasından geri adım atarak sözlerinin 'mecazi olduğunu' savunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231105/gazzeye-nukleer-bomba-atabiliriz-diyen-israilli-bakan-icin-uluslararasi-ceza-mahkemesine-cagri--1077100638.html
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mariya zaharova, rus dışişleri, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, hamas, soykırım
mariya zaharova, rus dışişleri, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, hamas, soykırım
Zaharova'dan İsrail'in 'nükleer silah' açıklamasına tepki: 'Bu bir soykırım tehdidi mi?'
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İsrail'in Gazze Şeridi'ni nükleer silahla vurma tehdidine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu tehdidin İsrail'in nükleer silah sahibi olduğunu doğruladığının altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlığın resmi internet sitesinden yayınladığı yazılı açıklamada, İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının 'bir olasılık' olduğu yönündeki açıklamalarını eleştirdi.
'Gazze'deki tüm sivillerin nükleer silahla tehdit edildiği anlamına geliyor'
"Bu açıklamaları provokatif, kesinlikle kabul edilemez ve aşağıdaki nedenlerden dolayı çok dikkat çekici buluyoruz. Birincisi, bu tür açıklamalar Gazze Şeridi'ndeki tüm sivil nüfusun nükleer silahlarla tehdit edildiği anlamına geliyor. Bu bir soykırım tehdidi mi?" diyen Zaharova, bu açıklamaların hiçbir haklı tarafı olmadığının altını çizdi.
'Ortadoğu'da kitle imha silahlarından arındırılmış bölge kurma meselesi daha önemli ve acil hale geliyor'
"İkincisi, İsrail'in nükleer silaha sahip olma konusunda geçmişten beri izlediği belirsizlik politikası ışığında bu açıklamalar, yalnızca bu ülkenin bu tür silahlara sahip olduğunu açıkça doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda bunların tamamen uygunsuz senaryolarda kullanılma olasılığını ciddi şekilde gözden geçirme isteğini de gösteriyor" diye devam eden Zaharova, Ortadoğu'da kitle imha silahlarından ve bunların fırlatma rampalarından arındırılmış bölge oluşturma meselesinin giderek daha önemli ve acil hale geldiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Sözcüsü, bu konuyla ilgili sürecin bizzat İsrail tarafından ABD'nin aktif desteği ve işbirliğiyle sistematik olarak baltalandığını da ifade etti.
İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılıp atılmayacağı sorulduğunda daha önce 'bu bir olasılık' demişti. Daha sonra Eliyahu, bu açıklamasından geri adım atarak sözlerinin 'mecazi olduğunu' savunmuştu.