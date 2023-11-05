https://sputniknews.com.tr/20231105/gazzeye-nukleer-bomba-atabiliriz-diyen-israilli-bakan-icin-uluslararasi-ceza-mahkemesine-cagri--1077100638.html

'Gazze'ye nükleer bomba atabiliriz' diyen İsrailli Bakan için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çağrı

'Gazze'ye nükleer bomba atabiliriz' diyen İsrailli Bakan için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çağrı

Gazze'deki Filistin hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM), İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun Gazze'ye yönelik 'nükleer bomba'... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T17:04+0300

2023-11-05T17:04+0300

2023-11-05T17:04+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

gazze ablukası

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

filistin komisyonu

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Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun 'Gazze'ye nükleer bomba atabiliriz' açıklamasını UCM'ye savaş suçu delili olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. Hükümet Sözcüsü Selame Maruf yayımladığı yazılı açıklamada abluka altındaki Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılığından söz eden İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun sözlerine tepki gösterdi.Maruf, UCM Başsavcısı Kerim Han'dan bu 'küstah açıklamanın İsrail'in, işlediği savaş suçlarını kabul ettiğine dair bir delil olmasını' talep etti. Maruf ayrıca "uluslararası hukuk sisteminden, bu katillerin işledikleri korkunç suçlardan dolayı adil ceza almalarıyla sonlanacak somut ve pratik bir çaba görmek istediklerini" belirtti.Aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti. Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarında süresiz olarak uzaklaştırmıştı.Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu. Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının 'mecazi olduğunu' savunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231105/abdden-israile-gazze-saldirilarinda-daha-kucuk-bomba-kullanma-tavsiyesi-1077087540.html

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gazze şeridi

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