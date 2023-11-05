https://sputniknews.com.tr/20231105/abdden-israile-gazze-saldirilarinda-daha-kucuk-bomba-kullanma-tavsiyesi-1077087540.html

ABD’den İsrail'e Gazze saldırılarında ‘daha küçük bomba kullanma’ tavsiyesi

ABD’den İsrail'e Gazze saldırılarında ‘daha küçük bomba kullanma’ tavsiyesi

New York Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'li yetkililer Gazze Şeridi'ndeki sivil ölümleri azaltmak için İsrail'e atılacak adımları özel... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T10:09+0300

2023-11-05T10:09+0300

2023-11-05T10:09+0300

israil- filistin çatışması

abd

israil

israil-filistin

gazze şeridi

gazze

ateşkes

filistin

ürdün

antony blinken

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Gazete, Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail ziyareti sırasında Başbakan Benjamin Netanyahu ile bir araya geldiğini hatırlatırken, Blinken’in bu görüşmede, İsrail'in sivil ölümleri en aza indirmek için atabileceği ve atması gereken ‘somut adımlar’ hakkında konuştuğunu aktardı.Blinken Cumartesi günü Ürdün'de Arap liderlerle yaptığı görüşmenin ardından aynı noktayı tekrarlamıştı.Adlarının açıklanmaması kaydıyla New York Times’a konuşan ABD'li yetkililer, İsrailli mevkidaşlarına operasyonlarında daha ölçülü bir yaklaşım benimsemelerini tavsiye ettikleri bir dizi görüşme yapıldığını belirtirken, “İsrail’e, ‘Hamas liderlerini hedef alma’ yöntemlerini geliştirmesi, saldırılara başlamadan önce Hamas'ın komuta ve kontrol ağları hakkında daha fazla istihbarat toplaması, yeraltı tünel ağını yok etmek için ‘daha küçük bombalar’ kullanarak Gazze Şeridi'ndeki kayıpları azaltması tavsiye edildi” diye yazdı.Ayrıca ABD’li yetkililerin İsrail yönetimine, kara kuvvetlerinin kendi silahlarını kullanarak sivil bölgeleri militan bölgelerden ayırması gerektiğinin altının çizdiği de ifade edildi.İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde kara operasyonlarının başlamasından bu yana militan hedeflere 2 bin 500’den fazla saldırı gerçekleştirdi.ABD, abluka altındaki Gazze'de ateşkese karşıİsrail ordusuna hava ve kara saldırıları konusunda tavsiye veren ABD’nin, öte yandan insani krizin doruk noktasına ulaştığı Gazze'de ateşkesin Hamas'ın ‘geri toplanmasına’ yol açacağı için ateşkese karşı olduğu da biliniyor.Ürdün'ün başkenti Amman’da Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri ile yaptığı toplantıdan sonra Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkesin Hamas'ın güçlerini yeniden toplamasına yol açacağını öne sürerek, "Şimdi yapılacak bir ateşkes, Hamas'ın gücünü yeniden toplamasına ve 7 Ekim'de yaptıklarını tekrarlamasına olanak tanıyacaktır" iddiasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231105/disisleri-bakanligindan-blinkenin-turkiye-ziyaretine-iliskin-aciklama-1077083685.html

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