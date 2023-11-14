https://sputniknews.com.tr/20231114/istanbul-bassavciligindan-netanyahu-hakkinda-suc-duyurusu--1077400628.html
İstanbul Başsavcılığı'ndan Netanyahu hakkında suç duyurusu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Netanyahu hakkında suç duyurusu
İstanbul Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki suç duyurusunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T21:15+0300
2023-11-14T21:15+0300
2023-11-14T21:25+0300
son dakika
benyamin netanyahu
suç duyurusu
israil- filistin çatışması
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İstanbul Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun soykırım suçuyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması talebiyle Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231114/israil-disisleri-bakanindan-bm-genel-sekreteri-guterrese-liderlik-icin-uygun-degil-1077397745.html
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son dakika, benyamin netanyahu, suç duyurusu
son dakika, benyamin netanyahu, suç duyurusu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Netanyahu hakkında suç duyurusu
21:15 14.11.2023 (güncellendi: 21:25 14.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki suç duyurusunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
İstanbul Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun soykırım suçuyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması talebiyle Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulundu.