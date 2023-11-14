https://sputniknews.com.tr/20231114/israil-disisleri-bakanindan-bm-genel-sekreteri-guterrese-liderlik-icin-uygun-degil-1077397745.html
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri Guterres'e: Liderlik için uygun değil
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri Guterres'e: Liderlik için uygun değil
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in liderlik için uygun olmadığını söyledi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T19:03+0300
2023-11-14T19:03+0300
2023-11-14T19:03+0300
israil- filistin çatışması
eli cohen
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
iran
bm
birleşmiş milletler (bm)
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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hamas'ı kınamak için yeterince çaba sarf etmediğini ve İran'a çok yakın olduğunu söyleyerek Guterres'in BM'ye başkanlık etmeye uygun olmadığını belirtti.İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, İsrailli rehinelerin yakınlarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç liderleriyle bir araya geldiği Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında "Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmayı hak etmiyor" dedi.Cohen açıklamasında şu sözlere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231025/israil-bm-buyukelcisi-birlesmis-milletler-genel-sekreterinin-istifa-etmesi-gerekiyor-1076724241.html
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eli cohen, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, iran, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, uluslararası kızılhaç komitesi, dünya sağlık örgütü (dsö)
eli cohen, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, iran, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, uluslararası kızılhaç komitesi, dünya sağlık örgütü (dsö)
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri Guterres'e: Liderlik için uygun değil
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in liderlik için uygun olmadığını söyledi.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Hamas'ı kınamak için yeterince çaba sarf etmediğini ve İran'a çok yakın olduğunu söyleyerek Guterres'in BM'ye başkanlık etmeye uygun olmadığını belirtti.
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, İsrailli rehinelerin yakınlarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç liderleriyle bir araya geldiği Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında "Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmayı hak etmiyor" dedi.
Cohen açıklamasında şu sözlere yer verdi:
Bence tüm özgür uluslar gibi Guterres de açıkça ve yüksek sesle şunu söylemeli: Gazze'yi Hamas'tan kurtarın. Herkes Hamas'ın IŞİD'den daha kötü olduğunu söyledi. O neden bunu söyleyemiyor?