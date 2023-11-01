https://sputniknews.com.tr/20231101/bm-israilin-multeci-kamplarina-saldirilari-savas-sucu-sayilabilir-1076980260.html
BM: İsrail’in mülteci kamplarına saldırıları savaş suçu sayılabilir
BM: İsrail’in mülteci kamplarına saldırıları savaş suçu sayılabilir
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail’in Gazze’deki Cibaliye Mülteci Kampı’na saldırılarının orantısız olduğu nedeniyle savaş suçu... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T22:45+0300
2023-11-01T22:45+0300
2023-11-01T22:45+0300
israil- filistin çatışması
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birleşmiş milletler (bm)
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İsrail’in Cibaliye Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırılarının ardından yaşanan çok sayıda sivil kaybı ve yıkımın boyutu göz önüne alındığında, bunların savaş suçu sayılabilecek orantısız saldırılar olduğuna dair ciddi endişelerimiz var” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/iran-abdnin-irak-ve-suriyedeki-uslerine-saldirilarin-iranla-ilgisi-yok-1076979816.html
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bm, bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
bm, bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
BM: İsrail’in mülteci kamplarına saldırıları savaş suçu sayılabilir
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail’in Gazze’deki Cibaliye Mülteci Kampı’na saldırılarının orantısız olduğu nedeniyle savaş suçu olarak tanınabileceğini belirtti.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İsrail’in Cibaliye Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırılarının ardından yaşanan çok sayıda sivil kaybı ve yıkımın boyutu göz önüne alındığında, bunların savaş suçu sayılabilecek orantısız saldırılar olduğuna dair ciddi endişelerimiz var” ifadesine yer verildi.