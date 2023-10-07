https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-cumhurbaskani-hamas-saldirisinda-iranin-parmagi-olabilir-1076123940.html
İsrail Cumhurbaşkanı: Hamas saldırısında İran'ın parmağı olabilir
İsrail Cumhurbaşkanı: Hamas saldırısında İran'ın parmağı olabilir
İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e saldırısında İran'ın parmağı olabileceğini vurguladı. 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T17:59+0300
2023-10-07T17:59+0300
2023-10-07T17:59+0300
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İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısında İran'ın parmağı olduğuna inandığını belirtti.Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: İsrail'in bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için tüm tedbirleri alacağını vurgulayan Hertzog, diğer ülkelere Hamas'ı ve "İran'daki müttefiklerini ve destekçilerini" kesin bir dille kınama çağrısı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-basini-en-az-22-kisi-hayatini-kaybetti-500den-fazla-yarali-var-1076116387.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, israil savunma bakanlığı, yitsak hertzog
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, israil savunma bakanlığı, yitsak hertzog
İsrail Cumhurbaşkanı: Hamas saldırısında İran'ın parmağı olabilir
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İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e saldırısında İran'ın parmağı olabileceğini vurguladı.
İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısında İran'ın parmağı olduğuna inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
Bugün Hamas'ın gerçek yüzünü gördük. Tek amacı masum erkek, kadın ve çocukları soğukkanlılıkla öldürmek olan bir terörist ordu. İran'daki vekil komutanlarının desteği ve yönlendirmesiyle, Yahudiler için kutsal bir günde Yahudi devletine sebepsiz yere iğrenç bir saldırı gerçekleştirdiler. Masum siviller öldürüldü ve yaralandı ve birçoğu hala saldırı altında.
İsrail'in bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için tüm tedbirleri alacağını vurgulayan Hertzog, diğer ülkelere Hamas'ı ve "İran'daki müttefiklerini ve destekçilerini" kesin bir dille kınama çağrısı yaptı.