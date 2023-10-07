https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-cumhurbaskani-hamas-saldirisinda-iranin-parmagi-olabilir-1076123940.html

İsrail Cumhurbaşkanı: Hamas saldırısında İran'ın parmağı olabilir

İsrail Cumhurbaşkanı: Hamas saldırısında İran'ın parmağı olabilir

İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e saldırısında İran'ın parmağı olabileceğini vurguladı. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T17:59+0300

2023-10-07T17:59+0300

2023-10-07T17:59+0300

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İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısında İran'ın parmağı olduğuna inandığını belirtti.Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: İsrail'in bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için tüm tedbirleri alacağını vurgulayan Hertzog, diğer ülkelere Hamas'ı ve "İran'daki müttefiklerini ve destekçilerini" kesin bir dille kınama çağrısı yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-basini-en-az-22-kisi-hayatini-kaybetti-500den-fazla-yarali-var-1076116387.html

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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, israil savunma bakanlığı, yitsak hertzog