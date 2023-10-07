https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-basini-en-az-22-kisi-hayatini-kaybetti-500den-fazla-yarali-var-1076116387.html
İsrail basını: En az 22 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla yaralı var
İsrail basını: En az 22 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla yaralı var
İsrail güçleri ve Hamas arasında çatışmaların en az 14 farklı bölgede devam ettiği belirtiliyor. 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T13:09+0300
2023-10-07T13:09+0300
2023-10-07T13:45+0300
dünya
israil
israil savunma bakanlığı
israil-filistin
israil ordusu
israil-filistin sorunu
mısır
hamas
hamas hareketi
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Filistin ile İsrail arasında çatışmalar devam ederken, İsrail medyasının verdiği bilgilere göre Filistinli silahlı gruplar an itibariyla Gazze’de 7 yerleşim yerini kontrol altına aldı. Hamas'ın açıkladığı bilgilere göre en az 22 İsrailli'nin öldürüldüğü bildiriliyor.İsrail Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre şimdiden en az 545 kişi yaralandı ve hastanelere başvurdu.Ayrıca srailin Yedioth Ahronoth gazetesinin bilgilerine göre yabancı havacılık şirketleri İsrail’deki seferlerini iptal etmeye başladı.İsrail’in Haaretz gazetesine göre ise Hamas militanlarla çatışmalar Gazze’nin yaklaşık 14 bölgede sürüyor. Mısır'dan çatışmaya yönelik açıklamaMısır Dışişleri Bakanlığı, Filistin ve İsrail tarafları arasındaki gerilimin durdurulması çağrısı yaptı. Bakanlık çatışmaları durdurmak için uluslararası görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231007/netanyahu-savastayiz-ve-kazanacagiz--1076114188.html
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israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, israil ordusu, israil-filistin sorunu, mısır, hamas, hamas hareketi
israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, israil ordusu, israil-filistin sorunu, mısır, hamas, hamas hareketi
İsrail basını: En az 22 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla yaralı var
13:09 07.10.2023 (güncellendi: 13:45 07.10.2023) Abone ol
İsrail güçleri ve Hamas arasında çatışmaların en az 14 farklı bölgede devam ettiği belirtiliyor.
Filistin ile İsrail arasında çatışmalar devam ederken, İsrail medyasının verdiği bilgilere göre Filistinli silahlı gruplar an itibariyla Gazze’de 7 yerleşim yerini kontrol altına aldı. Hamas'ın açıkladığı bilgilere göre en az 22 İsrailli'nin öldürüldüğü bildiriliyor.
İsrail Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre şimdiden en az 545 kişi yaralandı ve hastanelere başvurdu.
Ayrıca srailin Yedioth Ahronoth gazetesinin bilgilerine göre yabancı havacılık şirketleri İsrail’deki seferlerini iptal etmeye başladı.
İsrail’in Haaretz gazetesine göre ise Hamas militanlarla çatışmalar Gazze’nin yaklaşık 14 bölgede sürüyor.
Mısır'dan çatışmaya yönelik açıklama
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Filistin ve İsrail tarafları arasındaki gerilimin durdurulması çağrısı yaptı. Bakanlık çatışmaları durdurmak için uluslararası görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.