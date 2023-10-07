https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-basini-en-az-22-kisi-hayatini-kaybetti-500den-fazla-yarali-var-1076116387.html

İsrail basını: En az 22 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla yaralı var

İsrail basını: En az 22 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla yaralı var

İsrail güçleri ve Hamas arasında çatışmaların en az 14 farklı bölgede devam ettiği belirtiliyor. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T13:09+0300

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Filistin ile İsrail arasında çatışmalar devam ederken, İsrail medyasının verdiği bilgilere göre Filistinli silahlı gruplar an itibariyla Gazze’de 7 yerleşim yerini kontrol altına aldı. Hamas'ın açıkladığı bilgilere göre en az 22 İsrailli'nin öldürüldüğü bildiriliyor.İsrail Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre şimdiden en az 545 kişi yaralandı ve hastanelere başvurdu.Ayrıca srailin Yedioth Ahronoth gazetesinin bilgilerine göre yabancı havacılık şirketleri İsrail’deki seferlerini iptal etmeye başladı.İsrail’in Haaretz gazetesine göre ise Hamas militanlarla çatışmalar Gazze’nin yaklaşık 14 bölgede sürüyor. Mısır'dan çatışmaya yönelik açıklamaMısır Dışişleri Bakanlığı, Filistin ve İsrail tarafları arasındaki gerilimin durdurulması çağrısı yaptı. Bakanlık çatışmaları durdurmak için uluslararası görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231007/netanyahu-savastayiz-ve-kazanacagiz--1076114188.html

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israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, israil ordusu, israil-filistin sorunu, mısır, hamas, hamas hareketi