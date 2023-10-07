https://sputniknews.com.tr/20231007/netanyahu-savastayiz-ve-kazanacagiz--1076114188.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaştayız ve kazanacağız
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaştayız ve kazanacağız
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız ve kazanacağız, İsrail vatandaşlarından ordunun ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymalarını rica ediyorum”... 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T12:03+0300
2023-10-07T12:03+0300
2023-10-07T13:19+0300
israil
benyamin netanyahu
dünya
hamas
hamas
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
gazze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073860769_0:296:2836:1891_1920x0_80_0_0_3d56cd4412922a1ac983e8a7658a6217.jpg
İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail'in operasyon formatında değil, savaş halinde olduğunu söyledi.Netanyahu, Gazze Şeridi sınırındaki yerleşim yerlerinin teröristlerden temizlenmesi ve yedek askerlerin harekete geçirilmesi emrini verdiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-savunma-bakani-gallant-savasi-hamas-baslatti-1076112595.html
israil
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073860769_192:0:2713:1891_1920x0_80_0_0_29d4868318b4850060cffa33f94b231c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, benyamin netanyahu, hamas, hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze
israil, benyamin netanyahu, hamas, hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaştayız ve kazanacağız
12:03 07.10.2023 (güncellendi: 13:19 07.10.2023) Abone ol
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız ve kazanacağız, İsrail vatandaşlarından ordunun ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymalarını rica ediyorum” dedi.
İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail'in operasyon formatında değil, savaş halinde olduğunu söyledi.
Netanyahu, Gazze Şeridi sınırındaki yerleşim yerlerinin teröristlerden temizlenmesi ve yedek askerlerin harekete geçirilmesi emrini verdiğini kaydetti.