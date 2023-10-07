https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-savunma-bakani-gallant-savasi-hamas-baslatti-1076112595.html

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Savaşı Hamas başlattı, büyük bir hata yaptı

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Savaşı Hamas başlattı, büyük bir hata yaptı

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Hamas’ı savaşı başlatmakla suçladı, 'büyük bir hata' yaptığını söyledi. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın aniden İsrail'e saldırarak ciddi bir hata yaptığını söyledi.Gallant, “Bu sabah Hamas (terör örgütü) ölümcül bir hata yaptı ve İsrail Devleti'ne karşı savaş başlattı. İsrail Savunma Ordusu askerleri, sızmaların olduğu tüm alanlarda düşmanla savaşıyor" dedi.İsrail vatandaşlarını güvenlik talimatlarına uymaya çağıran Gallant, İsrail’in 'bu savaşı kazanacağını' savundu.

https://sputniknews.com.tr/20231007/israilden-terorle-mucadele-operasyonu-silahli-gruplarin-eline-gecmemesi-icin-f-16lar-tasiniyor-1076112047.html

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