https://sputniknews.com.tr/20231007/israil-savunma-bakani-gallant-savasi-hamas-baslatti-1076112595.html
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Savaşı Hamas başlattı, büyük bir hata yaptı
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Savaşı Hamas başlattı, büyük bir hata yaptı
İsrail Savunma Bakanı Gallant, Hamas’ı savaşı başlatmakla suçladı, 'büyük bir hata' yaptığını söyledi. 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T11:34+0300
2023-10-07T11:34+0300
2023-10-07T11:36+0300
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın aniden İsrail'e saldırarak ciddi bir hata yaptığını söyledi.Gallant, “Bu sabah Hamas (terör örgütü) ölümcül bir hata yaptı ve İsrail Devleti'ne karşı savaş başlattı. İsrail Savunma Ordusu askerleri, sızmaların olduğu tüm alanlarda düşmanla savaşıyor" dedi.İsrail vatandaşlarını güvenlik talimatlarına uymaya çağıran Gallant, İsrail’in 'bu savaşı kazanacağını' savundu.
https://sputniknews.com.tr/20231007/israilden-terorle-mucadele-operasyonu-silahli-gruplarin-eline-gecmemesi-icin-f-16lar-tasiniyor-1076112047.html
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israil, israil savunma bakanlığı, yoav gallant, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, hamas, savaş, savunma
İsrail Savunma Bakanı Gallant: Savaşı Hamas başlattı, büyük bir hata yaptı
11:34 07.10.2023 (güncellendi: 11:36 07.10.2023) Abone ol
İsrail Savunma Bakanı Gallant, Hamas’ı savaşı başlatmakla suçladı, 'büyük bir hata' yaptığını söyledi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın aniden İsrail'e saldırarak ciddi bir hata yaptığını söyledi.
Gallant, “Bu sabah Hamas (terör örgütü) ölümcül bir hata yaptı ve İsrail Devleti'ne karşı savaş başlattı. İsrail Savunma Ordusu askerleri, sızmaların olduğu tüm alanlarda düşmanla savaşıyor" dedi.
İsrail vatandaşlarını güvenlik talimatlarına uymaya çağıran Gallant, İsrail’in 'bu savaşı kazanacağını' savundu.