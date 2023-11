https://sputniknews.com.tr/20231102/rusya-disisleri-israilin-gazzedeki-multeci-kampini-bombalamasi-karsisinda-soktayiz-1077004434.html

Rusya Dışişleri: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampını bombalaması karşısında şoktayız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı’nı bombalaması sonucu sivillerin ölümüne ilişkin... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü basın toplantısında İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.“İsrail hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı’nı bombalaması sonucu çok sayıda sivilin ölümüne ilişkin haberler karşısında şoktayız” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Yaklaşık bin yurttaşımız Gazze Şeridi'nden tahliye listelerine kaydoldu’Gerilimin tırmandığı bölgeden tahliye sürecine ilişkin bilgi aktaran Zaharova, “Gazze Şeridi'nden yardım isteyen yurttaşların tahliyesi sorunu henüz çözüme kavuşamadı. Bildiğiniz gibi orada yaklaşık bin kişi tahliye listelerine kaydoldu” diye konuştu.Sözcü, Rus tarafının İsrail, Mısır ve Filistin yetkilileriyle yoğun çalışma sürdürdüğünü ve aynı zamanda ‘tahliye önlemlerinin bir an önce başlatılması amacıyla’ Moskova'daki büyükelçiler ve ilgili uluslararası kuruluşlarla her gün temaslarda bulunduğunu ifade etti.Diğer ülkelerin vatandaşlarının da tahliye konusunda yardım için Rusya'ya başvurduğuna dikkat çeken Zaharova, “Mısır topraklarına güvenli geçişin organize edilmesi için gerekli tüm formalitelerin yakın zamanda tamamlanmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.Gazze Şeridi'ndeki çatışma bölgesindeki durumun, İsrail ordu birliklerinin bölgeye girmesi nedeniyle çok olumsuz bir senaryoya göre gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Zaharova, gerilimi azaltacak kararlı adımlar atılmadığı takdirde, gerilimin daha da tırmanması nedeniyle insani felaketin, ‘yıllarca, onyıllarca sürecek etkiler doğuracağının’ altını çizdi.Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında üçlü toplantı düzenlemeye hazırız’Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ile ilgili soruları da yanıtlayan Zaharova, Rusya’nın yakın gelecekte Moskova'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında üçlü toplantı düzenlemeye hazır olduğunu söyledi.Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 27 Kasım’da Gürcistan’da yaptıkları görüşmeyi de yorumlayan Zaharova, Moskova’nın ‘Bakü ile Erivan arasındaki gerilimi ya da rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olacak her türlü teması’ memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

