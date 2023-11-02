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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/rusya-disisleri-israilin-gazzedeki-multeci-kampini-bombalamasi-karsisinda-soktayiz-1077004434.html
Rusya Dışişleri: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampını bombalaması karşısında şoktayız
Rusya Dışişleri: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampını bombalaması karşısında şoktayız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı’nı bombalaması sonucu sivillerin ölümüne ilişkin... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T16:29+0300
2023-11-02T16:29+0300
israil- filistin çatışması
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü basın toplantısında İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.“İsrail hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı’nı bombalaması sonucu çok sayıda sivilin ölümüne ilişkin haberler karşısında şoktayız” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Yaklaşık bin yurttaşımız Gazze Şeridi'nden tahliye listelerine kaydoldu’Gerilimin tırmandığı bölgeden tahliye sürecine ilişkin bilgi aktaran Zaharova, “Gazze Şeridi'nden yardım isteyen yurttaşların tahliyesi sorunu henüz çözüme kavuşamadı. Bildiğiniz gibi orada yaklaşık bin kişi tahliye listelerine kaydoldu” diye konuştu.Sözcü, Rus tarafının İsrail, Mısır ve Filistin yetkilileriyle yoğun çalışma sürdürdüğünü ve aynı zamanda ‘tahliye önlemlerinin bir an önce başlatılması amacıyla’ Moskova'daki büyükelçiler ve ilgili uluslararası kuruluşlarla her gün temaslarda bulunduğunu ifade etti.Diğer ülkelerin vatandaşlarının da tahliye konusunda yardım için Rusya'ya başvurduğuna dikkat çeken Zaharova, “Mısır topraklarına güvenli geçişin organize edilmesi için gerekli tüm formalitelerin yakın zamanda tamamlanmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.Gazze Şeridi'ndeki çatışma bölgesindeki durumun, İsrail ordu birliklerinin bölgeye girmesi nedeniyle çok olumsuz bir senaryoya göre gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Zaharova, gerilimi azaltacak kararlı adımlar atılmadığı takdirde, gerilimin daha da tırmanması nedeniyle insani felaketin, ‘yıllarca, onyıllarca sürecek etkiler doğuracağının’ altını çizdi.Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında üçlü toplantı düzenlemeye hazırız’Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ile ilgili soruları da yanıtlayan Zaharova, Rusya’nın yakın gelecekte Moskova'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında üçlü toplantı düzenlemeye hazır olduğunu söyledi.Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 27 Kasım’da Gürcistan’da yaptıkları görüşmeyi de yorumlayan Zaharova, Moskova’nın ‘Bakü ile Erivan arasındaki gerilimi ya da rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olacak her türlü teması’ memnuniyetle karşıladığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231025/rusya-ve-azerbaycan-disisleri-bakanlari-baku-erivan-iliskilerini-gorustu-1076690258.html
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israil, gazze, gazze şeridi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, filistin
israil, gazze, gazze şeridi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, filistin

Rusya Dışişleri: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampını bombalaması karşısında şoktayız

16:29 02.11.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinMariya Zaharova - SPIEF
Mariya Zaharova - SPIEF - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı’nı bombalaması sonucu sivillerin ölümüne ilişkin haberlerin Rus yetkilileri şoka uğrattığını ifade ederek, uluslararası insani hukuk normlarına uyma gerekliliğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü basın toplantısında İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.
İsrail hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı’nı bombalaması sonucu çok sayıda sivilin ölümüne ilişkin haberler karşısında şoktayız” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İlgili tüm tarafların uluslararası insani hukuk normlarına uyması gerektiğini, sivillere yönelik şiddet içeren eylemlerin veya konutlara, sivil altyapı tesislerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.”

‘Yaklaşık bin yurttaşımız Gazze Şeridi'nden tahliye listelerine kaydoldu’

Gerilimin tırmandığı bölgeden tahliye sürecine ilişkin bilgi aktaran Zaharova, “Gazze Şeridi'nden yardım isteyen yurttaşların tahliyesi sorunu henüz çözüme kavuşamadı. Bildiğiniz gibi orada yaklaşık bin kişi tahliye listelerine kaydoldu” diye konuştu.
Sözcü, Rus tarafının İsrail, Mısır ve Filistin yetkilileriyle yoğun çalışma sürdürdüğünü ve aynı zamanda ‘tahliye önlemlerinin bir an önce başlatılması amacıyla’ Moskova'daki büyükelçiler ve ilgili uluslararası kuruluşlarla her gün temaslarda bulunduğunu ifade etti.
Diğer ülkelerin vatandaşlarının da tahliye konusunda yardım için Rusya'ya başvurduğuna dikkat çeken Zaharova, “Mısır topraklarına güvenli geçişin organize edilmesi için gerekli tüm formalitelerin yakın zamanda tamamlanmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
Gazze Şeridi'ndeki çatışma bölgesindeki durumun, İsrail ordu birliklerinin bölgeye girmesi nedeniyle çok olumsuz bir senaryoya göre gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Zaharova, gerilimi azaltacak kararlı adımlar atılmadığı takdirde, gerilimin daha da tırmanması nedeniyle insani felaketin, ‘yıllarca, onyıllarca sürecek etkiler doğuracağının’ altını çizdi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında üçlü toplantı düzenlemeye hazırız’

Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ile ilgili soruları da yanıtlayan Zaharova, Rusya’nın yakın gelecekte Moskova'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında üçlü toplantı düzenlemeye hazır olduğunu söyledi.
Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 27 Kasım’da Gürcistan’da yaptıkları görüşmeyi de yorumlayan Zaharova, Moskova’nın ‘Bakü ile Erivan arasındaki gerilimi ya da rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olacak her türlü teması’ memnuniyetle karşıladığını vurguladı.
Ceyhun Bayramov, Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2023
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Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanları Bakü-Erivan ilişkilerini görüştü
25 Ekim, 01:51
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