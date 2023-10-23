Lavrov ve Fidan'ın da yer aldığı '3+3' toplantısı Tahran'da başladı
17:45 23.10.2023 (güncellendi: 17:46 23.10.2023)
© SputnikLavrov ve Fidan'ın da yer aldığı '3+3' toplantısı
© Sputnik
Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakanları, 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu kapsamında Tahran'da toplandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da hazır bulunduğu toplantı öncesinde bakanlar, kameraların karşısına geçerek birlikte poz verdi.
📸 С.В.Лавров принял участие в официальной церемонии фотографирования министерской встречи Консультативной региональной платформы «3+3» для Южного Кавказа— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 23, 2023
📍 Тегеран, 23 октября pic.twitter.com/KjVeXcURxB
Lavrov, Abdullahiyan'la ikili görüşme yaptı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 3+3 formatındaki toplantı öncesinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la ikili görüşme gerçekleştirdi.
🇷🇺🤝🇮🇷 Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана, С.В.Лавров и Х.Амирабдоллахиан, провели беседу "на полях" Министерской встречи Консультативной региональной платформы «3+3» для Южного Кавказа.#РоссияИран pic.twitter.com/5koDqvhnUG— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 23, 2023
Ana gündem maddesi Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri
Bölgede istikrarı sağlaması adına daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önerisi ile oluşturulan, Türkiye ile birlikte Rusya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ı içeren platformun bugünkü toplantısında, Güney Kafkasya'daki son olayların yanı sıra güvenlik alanında bölgesel işbirliği konularının ele alınması beklenirken, toplantı gündeminin ana maddesi Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri olacak.
Güney Kafkasya’da istikrarı hedefleyen platformun ilk ev sahibi Moskova’ydı
Güney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk zirvesi, Aralık 2021'de, Rusya Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde başkent Moskova’da düzenlenmiş, görüşmelere Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları hazır bulunmuştu.
Gürcistan, görüşmelere son anda katılmayacağını açıklayarak tepki çekmiş, son anda alınan kararı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Bu inisiyatifi aktif şekilde destekledik ve bunun birleştirici potansiyelinin farkındayız. Gürcü komşularımız davetimizi kabul etmeyip katılmaktan kaçındı. Ancak bu platformun kapılarını her zaman Tiflis için açık tutacağımız konusunda anlaştık” diye konuşmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülkenin de bölgede barışı hedefleyen 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu çalışmalarının yoğunlaştırılması ile ilgilendiklerini vurgulamıştı.
Gürcistan, görüşmelere son anda katılmayacağını açıklayarak tepki çekmiş, son anda alınan kararı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Bu inisiyatifi aktif şekilde destekledik ve bunun birleştirici potansiyelinin farkındayız. Gürcü komşularımız davetimizi kabul etmeyip katılmaktan kaçındı. Ancak bu platformun kapılarını her zaman Tiflis için açık tutacağımız konusunda anlaştık” diye konuşmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülkenin de bölgede barışı hedefleyen 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu çalışmalarının yoğunlaştırılması ile ilgilendiklerini vurgulamıştı.