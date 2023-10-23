https://sputniknews.com.tr/20231023/lavrov-ve-fidanin-da-yer-aldigi-33-toplantisi-tahranda-basladi-1076642367.html

Lavrov ve Fidan'ın da yer aldığı '3+3' toplantısı Tahran'da başladı

Lavrov ve Fidan'ın da yer aldığı '3+3' toplantısı Tahran'da başladı

Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakanları, 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu kapsamında Tahran'da toplandı. 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T17:45+0300

2023-10-23T17:45+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da hazır bulunduğu toplantı öncesinde bakanlar, kameraların karşısına geçerek birlikte poz verdi.Lavrov, Abdullahiyan'la ikili görüşme yaptıRusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 3+3 formatındaki toplantı öncesinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la ikili görüşme gerçekleştirdi.Ana gündem maddesi Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleriBölgede istikrarı sağlaması adına daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önerisi ile oluşturulan, Türkiye ile birlikte Rusya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ı içeren platformun bugünkü toplantısında, Güney Kafkasya'daki son olayların yanı sıra güvenlik alanında bölgesel işbirliği konularının ele alınması beklenirken, toplantı gündeminin ana maddesi Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri olacak.Güney Kafkasya’da istikrarı hedefleyen platformun ilk ev sahibi Moskova’ydıGüney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk zirvesi, Aralık 2021'de, Rusya Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde başkent Moskova’da düzenlenmiş, görüşmelere Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları hazır bulunmuştu.Gürcistan, görüşmelere son anda katılmayacağını açıklayarak tepki çekmiş, son anda alınan kararı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Bu inisiyatifi aktif şekilde destekledik ve bunun birleştirici potansiyelinin farkındayız. Gürcü komşularımız davetimizi kabul etmeyip katılmaktan kaçındı. Ancak bu platformun kapılarını her zaman Tiflis için açık tutacağımız konusunda anlaştık” diye konuşmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülkenin de bölgede barışı hedefleyen 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu çalışmalarının yoğunlaştırılması ile ilgilendiklerini vurgulamıştı.

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