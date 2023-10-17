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https://sputniknews.com.tr/20231017/pasinyan-ermenistan-ve-azerbaycan-arasinda-baris-imzalanmasi-mumkun-1076428873.html
Paşinyan: Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış imzalanması mümkün
Paşinyan: Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış imzalanması mümkün
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrupa Parlamentosu oturumunda yaptığı konuşmasında Azerbaycan ile yıl sonuna kadar bir anlaşma imzalanmasının mümkün olduğunu... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
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ermenistan başbakanı nikol paşinyan
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Parlamentosu'nun oturumunda yaptığı konuşmada, "Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış ve ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir anlaşmanın imzalanması bu yılın sonuna kadar mümkün" cümlesine yer verdi.Ermenistan Başbakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Paşinyan konuşması sırasında Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün yeniden kabul edilmesinin çözümün ana ilkeleri arasında saydığı belirtildi.Ayrıca Ermenistan'ın, mütekabiliyet esasına dayanarak, Ermenistan topraklarında Azerbaycan mallarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için bölgesel ulaşım yollarını açarak prosedürleri basitleştirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekleyen Paşinyan, "1991 sınır hattından askerlerin çekilmesine hazırız, bu Azerbaycan topraklarında hiçbir Ermeni askerinin ve Ermenistan topraklarında hiçbir Azeri askerinin bulunmaması anlamına gelecektir. Yerleşim bölgesi meselesini de mütekabiliyet ilkeleri çerçevesinde çözmeye hazırız" dedi. Paşinyan ayrıca Erivan'ın tüm mahkum ve tutukluların değişimi, kayıp şahıslar ve toprakların mayınlardan arındırılması sorunlarını da çözmeye hazır olduğunu ifade etti. Paşinyan, Erivan'ın Karabağ'daki mayın tarlalarının mevcut tüm haritalarını Bakü'ye teslim ettiğini de sözlerine ekledi.Erivan, Azerbaycanlıların ve Azerbaycan mallarının güvenliğini sağlamaya hazırPaşinyan konuşmasında ayrıca Ermenistan'ın, geçtikleri ülkelerin yargı yetkisini tanımaları temelinde bölgesel iletişimin açılması durumunda toprakları üzerinden seyahat eden Azerbaycanlıların ve Azerbaycan mallarının güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Paşinyan, "bölgesel iletişimin, geçtikleri ülkelerin egemenliği temelinde açılması halinde, topraklarımızdaki Azerbaycan vatandaşlarının ve Azerbaycan mallarının güvenliğini sağlamaya hazırız" dedi.Ermenistan, Azerbaycan'ın 29 bin 800 kilometrekarelik topraklarını tanımasını bekliyorBu açıklama Avrupa Parlamentosu oturumunda konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın 29 bin 800 kilometrekarelik topraklarında toprak bütünlüğünün tanınmasını ve SSCB Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın son haritaları temelinde sınırların belirlenmesini teyit etmesini beklediğini ifade etti.Paşinyan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Paşinyan bu cümlelerin ardından toprak bütünlüğünün belirli rakamlarla tanınmasına ilişkin mutabakata ne Ermenistan'ın ne de Azerbaycan'ın herhangi bir belirsizlik durumundan istifade etmemesi maksadıyla varıldığının altını çizdi. Paşinyan ayrıca sınırın belirlenmesinde SSCB Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın haritalarının esas alınması gerektiğini de sözlerine ekledi ve açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
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Paşinyan: Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış imzalanması mümkün

16:04 17.10.2023
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 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Avrupa Parlamentosu oturumunda yaptığı konuşmasında Azerbaycan ile yıl sonuna kadar bir anlaşma imzalanmasının mümkün olduğunu belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Parlamentosu'nun oturumunda yaptığı konuşmada, "Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış ve ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir anlaşmanın imzalanması bu yılın sonuna kadar mümkün" cümlesine yer verdi.
Ermenistan Başbakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sıraladığım ilkeler resmi olarak teyit edilirse, bu yılın sonuna kadar Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış ve ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir anlaşmanın imzalanması son derece gerçekçi olacaktır.
Paşinyan konuşması sırasında Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün yeniden kabul edilmesinin çözümün ana ilkeleri arasında saydığı belirtildi.
Ayrıca Ermenistan'ın, mütekabiliyet esasına dayanarak, Ermenistan topraklarında Azerbaycan mallarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için bölgesel ulaşım yollarını açarak prosedürleri basitleştirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekleyen Paşinyan, "1991 sınır hattından askerlerin çekilmesine hazırız, bu Azerbaycan topraklarında hiçbir Ermeni askerinin ve Ermenistan topraklarında hiçbir Azeri askerinin bulunmaması anlamına gelecektir. Yerleşim bölgesi meselesini de mütekabiliyet ilkeleri çerçevesinde çözmeye hazırız" dedi.
Paşinyan ayrıca Erivan'ın tüm mahkum ve tutukluların değişimi, kayıp şahıslar ve toprakların mayınlardan arındırılması sorunlarını da çözmeye hazır olduğunu ifade etti. Paşinyan, Erivan'ın Karabağ'daki mayın tarlalarının mevcut tüm haritalarını Bakü'ye teslim ettiğini de sözlerine ekledi.

Erivan, Azerbaycanlıların ve Azerbaycan mallarının güvenliğini sağlamaya hazır

Paşinyan konuşmasında ayrıca Ermenistan'ın, geçtikleri ülkelerin yargı yetkisini tanımaları temelinde bölgesel iletişimin açılması durumunda toprakları üzerinden seyahat eden Azerbaycanlıların ve Azerbaycan mallarının güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.
Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Paşinyan, "bölgesel iletişimin, geçtikleri ülkelerin egemenliği temelinde açılması halinde, topraklarımızdaki Azerbaycan vatandaşlarının ve Azerbaycan mallarının güvenliğini sağlamaya hazırız" dedi.

Ermenistan, Azerbaycan'ın 29 bin 800 kilometrekarelik topraklarını tanımasını bekliyor

Bu açıklama Avrupa Parlamentosu oturumunda konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın 29 bin 800 kilometrekarelik topraklarında toprak bütünlüğünün tanınmasını ve SSCB Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın son haritaları temelinde sınırların belirlenmesini teyit etmesini beklediğini ifade etti.
Paşinyan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Ermenistan, Azerbaycan'ın 86 bin 600 kilometrekarelik toprak bütünlüğünü tanımaktadır. Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev benzer bir yanıt vermedi. Kısa bir süre önce Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını söyledi ancak 29 bin 800 kilometrekarelik bir bölgeden bahsettiğini belirtmedi. Bu durum bazı analistlerin, Ermenistan'a karşı toprak iddialarında bulunmak için kasıtlı olarak belirsizliği koruduğu yönünde endişelenmelerine neden oldu.
Paşinyan bu cümlelerin ardından toprak bütünlüğünün belirli rakamlarla tanınmasına ilişkin mutabakata ne Ermenistan'ın ne de Azerbaycan'ın herhangi bir belirsizlik durumundan istifade etmemesi maksadıyla varıldığının altını çizdi.
Paşinyan ayrıca sınırın belirlenmesinde SSCB Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın haritalarının esas alınması gerektiğini de sözlerine ekledi ve açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

Granada'da yapılan açıklamada, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin bir sonraki ilke, "SSCB Genelkurmay Başkanlığı'nın sunduğu en son haritalara dayanarak sınırların sınırlandırılması konusunda çalışma yapılması gerektiğini vurguladılar" ifadesine yer veriliyor. Taraflara yönelik olan ve aynı zamanda güçlerin çekilmesinin, barış anlaşmasının tamamlanmasının ve tüm insani sorunların çözülmesinin de temelini oluşturması gereken bir anlaşmadır.

Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2023
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