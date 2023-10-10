https://sputniknews.com.tr/20231010/pasinyan-ermenistan-33-formatinda-toplantilar-duzenlemeye-hazir-1076208524.html
Paşinyan: Ermenistan '3+3' formatında toplantılar düzenlemeye hazır
Paşinyan: Ermenistan '3+3' formatında toplantılar düzenlemeye hazır
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan tarafının "3+3" formatında yapılacak bölgesel topntılara katılmaya hazır olduğunu açıkladı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T18:06+0300
2023-10-10T18:06+0300
2023-10-10T18:06+0300
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir TV kanalına verdiği demeçte, Ermenistan'ın "3+3" formatındaki bölgesel işbirliği platformu toplantılarına katılmaya hazır olduğunu vurguladı.Paşinyan açıklamalarında şu sözlere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231004/pasinyan-baku-baris-sureci-ilkelerine-bagliligini-henuz-teyit-etmedi-1076031498.html
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azerbaycan
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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, azerbaycan, tahran, iran, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ
ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, azerbaycan, tahran, iran, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, karabağ
Paşinyan: Ermenistan '3+3' formatında toplantılar düzenlemeye hazır
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan tarafının "3+3" formatında yapılacak bölgesel topntılara katılmaya hazır olduğunu açıkladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir TV kanalına verdiği demeçte, Ermenistan'ın "3+3" formatındaki bölgesel işbirliği platformu toplantılarına katılmaya hazır olduğunu vurguladı.
Paşinyan açıklamalarında şu sözlere yer verdi:
"Elbette biz hazırız. O zaman 3+3 formatındaki bir sonraki toplantının Tahran'da yapılması kararlaştırılmıştı."