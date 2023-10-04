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https://sputniknews.com.tr/20231004/pasinyan-baku-baris-sureci-ilkelerine-bagliligini-henuz-teyit-etmedi-1076031498.html
Paşinyan: Bakü, barış süreci ilkelerine bağlılığını henüz teyit etmedi
Paşinyan: Bakü, barış süreci ilkelerine bağlılığını henüz teyit etmedi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'ın Ermenistan ile barış sürecinin üç ana ilkesine uyacağına dair bir açıklamada bulunmadığını dile getirdi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan ile barış sürecinin üç ana ilkesine bağlılığını henüz teyit etmediğini söyledi.Parlamentoda düzenlenen hükümet toplantısında konuşan Paşinyan açıklamasında, Bu ilkelerin özellikle Ermenistan'ın 29,800 kilometrekarelik ve Azerbaycan'ın 86 bin 600 kilometrekarelik topraklarının bütünlüğünün iki ülke tarafından karşılıklı olarak tanınması anlamına geldiğini belirterek diğer bir ilkenin ise Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kurulmasına ilişkin 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'nun Ermenistan-Azerbaycan sınırlarının belirlenmesi ve haritaların koordinasyonu için siyasi bir temel olarak kabul edilmesi olduğunu söyledi.Paşinyan'ın da belirttiği gibi, Ermeni tarafı bunun 1975 yılına ait haritalar olması gerektiğine inanıyor. Ancak Paşinyan'a göre daha sonra yeniden basılan haritalar da bulunuyor.Paşinyan açıklamasında ilkelerden üçüncü ilkenin ise egemenlik, yargı yetkisi, yasama, eşitlik ve mütekabiliyet temelinde bölgesel iletişimin açılması olduğunu belirtti. Paşinyan, Azerbaycan'ın bu ilkelere bağlılığını açıkça teyit etmesi halinde pratikte bir barış anlaşmasının imzalanmasının kısa bir süre meselesi olduğunu vurguladı.Ermenistan Başbakanı açıklamalarında , "Ancak tüm sorun, Azerbaycan'ın üst düzey yetkililerinin barış sürecini kabul ettiklerini söylerken, yukarıdaki ilkelere bağlılıklarını teyit etmemeleridir. Bu durum, barıştan bahsederken Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin sözde isteklerinin gerçekleşmesinden sonra barışı kastettiklerine dair şüpheler uyandırmaktadır" sözlerini sarf etti.
https://sputniknews.com.tr/20231004/ermenistan-basbakani-nikol-pasinyan-istifa-etmeye-hazirim-1076027568.html
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karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, bağımsız devletler topluluğu (bdt)
karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, bağımsız devletler topluluğu (bdt)

Paşinyan: Bakü, barış süreci ilkelerine bağlılığını henüz teyit etmedi

20:16 04.10.2023
© AFP 2023Nikol Paşinyan
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AFP 2023
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'ın Ermenistan ile barış sürecinin üç ana ilkesine uyacağına dair bir açıklamada bulunmadığını dile getirdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan ile barış sürecinin üç ana ilkesine bağlılığını henüz teyit etmediğini söyledi.
Parlamentoda düzenlenen hükümet toplantısında konuşan Paşinyan açıklamasında, Bu ilkelerin özellikle Ermenistan'ın 29,800 kilometrekarelik ve Azerbaycan'ın 86 bin 600 kilometrekarelik topraklarının bütünlüğünün iki ülke tarafından karşılıklı olarak tanınması anlamına geldiğini belirterek diğer bir ilkenin ise Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kurulmasına ilişkin 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'nun Ermenistan-Azerbaycan sınırlarının belirlenmesi ve haritaların koordinasyonu için siyasi bir temel olarak kabul edilmesi olduğunu söyledi.
Paşinyan'ın da belirttiği gibi, Ermeni tarafı bunun 1975 yılına ait haritalar olması gerektiğine inanıyor. Ancak Paşinyan'a göre daha sonra yeniden basılan haritalar da bulunuyor.
Paşinyan açıklamasında ilkelerden üçüncü ilkenin ise egemenlik, yargı yetkisi, yasama, eşitlik ve mütekabiliyet temelinde bölgesel iletişimin açılması olduğunu belirtti. Paşinyan, Azerbaycan'ın bu ilkelere bağlılığını açıkça teyit etmesi halinde pratikte bir barış anlaşmasının imzalanmasının kısa bir süre meselesi olduğunu vurguladı.
Ermenistan Başbakanı açıklamalarında , "Ancak tüm sorun, Azerbaycan'ın üst düzey yetkililerinin barış sürecini kabul ettiklerini söylerken, yukarıdaki ilkelere bağlılıklarını teyit etmemeleridir. Bu durum, barıştan bahsederken Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin sözde isteklerinin gerçekleşmesinden sonra barışı kastettiklerine dair şüpheler uyandırmaktadır" sözlerini sarf etti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: İstifa etmeye hazırım
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