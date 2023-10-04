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https://sputniknews.com.tr/20231004/ermenistan-basbakani-nikol-pasinyan-istifa-etmeye-hazirim-1076027568.html
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: İstifa etmeye hazırım
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: İstifa etmeye hazırım
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki durumun normale dönmesine yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğu dile getirdi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T17:47+0300
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılmasına yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğunu fakat istifa etmesinin tam tersine yol açacağına inandığını vurguladı.Paşinyan, parlamentodaki oturumda bir muhalefet milletvekilinin sorusunu yanıtlarken şunları söyledi:Paşinyan, yaptığı analizlerin istifa etmesi halinde tam tersinin olacağını gösterdiğini vurgulayarak istifa etmemesinin nedenini bu şekilde izah etti.Ermenistan Başbakanı ayrıca iktidara geldikten sonra iki kez istifa ettiğini ve iki kez yeniden seçildiğini de söz konusu oturumda hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231004/rusya-disislerinden-karabag-aciklamasi-ermenistana-kim-ihanet-etti-1076017774.html
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: İstifa etmeye hazırım

17:47 04.10.2023
© Sputnik / Алексей Никольский / Multimedya arşivine gidin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki durumun normale dönmesine yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğu dile getirdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılmasına yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğunu fakat istifa etmesinin tam tersine yol açacağına inandığını vurguladı.
Paşinyan, parlamentodaki oturumda bir muhalefet milletvekilinin sorusunu yanıtlarken şunları söyledi:

"Ermenistan zorluklarla karşılaştı ve karşılaşıyor. Eğer istifam ve ayrılışımla tüm zorlukların üstesinden gelineceğini bilsem, bunu bir saniye düşünmeden yaparım çünkü ben sizin gibi koltuğa yapışıp kalmam."

Paşinyan, yaptığı analizlerin istifa etmesi halinde tam tersinin olacağını gösterdiğini vurgulayarak istifa etmemesinin nedenini bu şekilde izah etti.
Ermenistan Başbakanı ayrıca iktidara geldikten sonra iki kez istifa ettiğini ve iki kez yeniden seçildiğini de söz konusu oturumda hatırlattı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
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