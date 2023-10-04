https://sputniknews.com.tr/20231004/ermenistan-basbakani-nikol-pasinyan-istifa-etmeye-hazirim-1076027568.html

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: İstifa etmeye hazırım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: İstifa etmeye hazırım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki durumun normale dönmesine yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğu dile getirdi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T17:47+0300

2023-10-04T17:47+0300

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ermenistan başbakanı nikol paşinyan

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılmasına yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğunu fakat istifa etmesinin tam tersine yol açacağına inandığını vurguladı.Paşinyan, parlamentodaki oturumda bir muhalefet milletvekilinin sorusunu yanıtlarken şunları söyledi:Paşinyan, yaptığı analizlerin istifa etmesi halinde tam tersinin olacağını gösterdiğini vurgulayarak istifa etmemesinin nedenini bu şekilde izah etti.Ermenistan Başbakanı ayrıca iktidara geldikten sonra iki kez istifa ettiğini ve iki kez yeniden seçildiğini de söz konusu oturumda hatırlattı.

https://sputniknews.com.tr/20231004/rusya-disislerinden-karabag-aciklamasi-ermenistana-kim-ihanet-etti-1076017774.html

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