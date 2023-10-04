https://sputniknews.com.tr/20231004/rusya-disislerinden-karabag-aciklamasi-ermenistana-kim-ihanet-etti-1076017774.html

Rusya Dışişleri'nden 'Karabağ' açıklaması: Ermenistan'a kim ihanet etti?

Rusya Dışişleri'nden 'Karabağ' açıklaması: Ermenistan'a kim ihanet etti?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ermenistan'a ihanet eden Rusya değil AB olduğunu ve Brüksel'in hem Balkanlar'da hem de Karabağ'da arabuluculuk... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T15:50+0300

2023-10-04T15:50+0300

2023-10-04T15:50+0300

dünya

rusya

ermenistan

azerbaycan

dağlık karabağ

karabağ

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

brüksel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064676081_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_6e14a6966d903995ba290362962f0757.jpg

Moskova'nın Erivan'a Dağlık Karabağ konusunda ihanet ettiği yönündeki iddiaları reddeden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan'ın AB tarafından ihanete uğratıldığını vurguladı.Rus barış gücü ateşkes sağlamak için bölgeye intikal edip arabuluculuk yapmaya başladığında AB'nin bir kenardan öylece izlediğini belirten Zaharova, Laçin koridoru açıldıktan sonra Rus barış gücü bölgeye insani yardım götürürken AB'nin fiilen yardım etmeyi bile düşünmediğini ve Karabağ Ermenilerine Ermenistan topraklarına geçişleri sırasında refakat edilirken Brüksel'in yine sessizce süreci takip ettiğini anımsattı.Tüm süreç boyunca sessiz kalanların Ermenistan vatandaşlarına Rusya'nın onları kandırdığını söyleyerek kışkırtmaya çalıştığına dikkat çeken Zaharova, "Erivan'ı Moskova'nın arabuluculuğunda anlaşmaya varılan maddeleri uygulamaktan caydıran AB. Yani Ermenilere onlar ihanet etti" dedi.'AB kendisini itibarsızlaştırdı'AB'nin hem Balkanlar'da hem de Karabağ'da arabulucu olarak kendisini itibarsızlaştırdığının altını çizen Zaharova, Brüksel'in büyük vaatlerde bulunmasına rağmen durumu daha da tırmandıran provokasyonlar dışında hiçbir şey yapmadığını vurguladı.'Barış gücünün akıbeti Bakü'yle temas sırasında belli olacak'Bununla beraber Zaharova, Karabağ'daki Rus barış gücünün kalış süresinin ve diğer hususların Bakü'yle yapılacak temaslarda ve sahadaki duruma göre belirleneceğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230929/ermenistandan-rusya-turkiye-ve-azerbaycana-karabag-suclamasi-1075874859.html

rusya

ermenistan

azerbaycan

dağlık karabağ

karabağ

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ermenistan, azerbaycan, dağlık karabağ, karabağ, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, brüksel