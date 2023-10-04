https://sputniknews.com.tr/20231004/rusya-disislerinden-karabag-aciklamasi-ermenistana-kim-ihanet-etti-1076017774.html
Rusya Dışişleri'nden 'Karabağ' açıklaması: Ermenistan'a kim ihanet etti?
Rusya Dışişleri'nden 'Karabağ' açıklaması: Ermenistan'a kim ihanet etti?
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ermenistan'a ihanet eden Rusya değil AB olduğunu ve Brüksel'in hem Balkanlar'da hem de Karabağ'da arabuluculuk... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T15:50+0300
2023-10-04T15:50+0300
2023-10-04T15:50+0300
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dağlık karabağ
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
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Moskova'nın Erivan'a Dağlık Karabağ konusunda ihanet ettiği yönündeki iddiaları reddeden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan'ın AB tarafından ihanete uğratıldığını vurguladı.Rus barış gücü ateşkes sağlamak için bölgeye intikal edip arabuluculuk yapmaya başladığında AB'nin bir kenardan öylece izlediğini belirten Zaharova, Laçin koridoru açıldıktan sonra Rus barış gücü bölgeye insani yardım götürürken AB'nin fiilen yardım etmeyi bile düşünmediğini ve Karabağ Ermenilerine Ermenistan topraklarına geçişleri sırasında refakat edilirken Brüksel'in yine sessizce süreci takip ettiğini anımsattı.Tüm süreç boyunca sessiz kalanların Ermenistan vatandaşlarına Rusya'nın onları kandırdığını söyleyerek kışkırtmaya çalıştığına dikkat çeken Zaharova, "Erivan'ı Moskova'nın arabuluculuğunda anlaşmaya varılan maddeleri uygulamaktan caydıran AB. Yani Ermenilere onlar ihanet etti" dedi.'AB kendisini itibarsızlaştırdı'AB'nin hem Balkanlar'da hem de Karabağ'da arabulucu olarak kendisini itibarsızlaştırdığının altını çizen Zaharova, Brüksel'in büyük vaatlerde bulunmasına rağmen durumu daha da tırmandıran provokasyonlar dışında hiçbir şey yapmadığını vurguladı.'Barış gücünün akıbeti Bakü'yle temas sırasında belli olacak'Bununla beraber Zaharova, Karabağ'daki Rus barış gücünün kalış süresinin ve diğer hususların Bakü'yle yapılacak temaslarda ve sahadaki duruma göre belirleneceğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230929/ermenistandan-rusya-turkiye-ve-azerbaycana-karabag-suclamasi-1075874859.html
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rusya, ermenistan, azerbaycan, dağlık karabağ, karabağ, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, brüksel
Rusya Dışişleri'nden 'Karabağ' açıklaması: Ermenistan'a kim ihanet etti?
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ermenistan'a ihanet eden Rusya değil AB olduğunu ve Brüksel'in hem Balkanlar'da hem de Karabağ'da arabuluculuk açısından kendisini itibarsızlaştırdığını söyledi.
Moskova'nın Erivan'a Dağlık Karabağ konusunda ihanet ettiği yönündeki iddiaları reddeden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan'ın AB tarafından ihanete uğratıldığını vurguladı.
Rus barış gücü ateşkes sağlamak için bölgeye intikal edip arabuluculuk yapmaya başladığında AB'nin bir kenardan öylece izlediğini belirten Zaharova, Laçin koridoru açıldıktan sonra Rus barış gücü bölgeye insani yardım götürürken AB'nin fiilen yardım etmeyi bile düşünmediğini ve Karabağ Ermenilerine Ermenistan topraklarına geçişleri sırasında refakat edilirken Brüksel'in yine sessizce süreci takip ettiğini anımsattı.
Tüm süreç boyunca sessiz kalanların Ermenistan vatandaşlarına Rusya'nın onları kandırdığını söyleyerek kışkırtmaya çalıştığına dikkat çeken Zaharova, "Erivan'ı Moskova'nın arabuluculuğunda anlaşmaya varılan maddeleri uygulamaktan caydıran AB. Yani Ermenilere onlar ihanet etti" dedi.
'AB kendisini itibarsızlaştırdı'
AB'nin hem Balkanlar'da hem de Karabağ'da arabulucu olarak kendisini itibarsızlaştırdığının altını çizen Zaharova, Brüksel'in büyük vaatlerde bulunmasına rağmen durumu daha da tırmandıran provokasyonlar dışında hiçbir şey yapmadığını vurguladı.
'Barış gücünün akıbeti Bakü'yle temas sırasında belli olacak'
Bununla beraber Zaharova, Karabağ'daki Rus barış gücünün kalış süresinin ve diğer hususların Bakü'yle yapılacak temaslarda ve sahadaki duruma göre belirleneceğini sözlerine ekledi.