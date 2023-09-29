Ermenistan'dan Rusya, Türkiye ve Azerbaycan'a 'Karabağ' suçlaması

Avrupa Konseyi Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuşan Simonyan, Ermenistan'ın Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanıdığını görmezden gelerek Moskova, Ankara ve Bakü'ye suçlama yöneltti.



"Türk partnerimizin Dağlık Karabağ Ermenilerine karşı askeri güç kullanılmasını onaylaması beni şaşırtmadı. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya aynı söylemi kullandığında şaşırmıyorum" diyen Simonyan, kendisini hayrete düşüren hususun bu tutumun insan haklarının korunması için kurulan Avrupa Konseyi'nde sergilenmesi olduğunu ifade etti.



Ermenistan'ın bölgede adil ve uzun vadeli barışın sağlanmasına bağlılığını koruduğunu kaydeden Simonyan, "5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentinde Ermenistan, Azerbaycan, Almanya, Fransa ve AB liderlerinin 3. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında yapacağı toplantının ileriye doğru atılan bir adım olacağını umuyoruz. Erivan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Avrupa Konseyi Başkanı Michel tarafından mutabık kalınan barışçıl yaklaşımı kararlılıkla destekliyor. Gelecekte yapılacak, egemenlik, hukuk ve mütekabiliyet ilkelerine saygı duyan ulaşım anlaşmalarını memnuniyetle karşılarız" dedi.



Simonyan, bazı ülkelerin Erivan'daki demokratik yollarla seçilen hükümeti devirmek ve 'temsil demokrasisi' kavramını itibarsızlaştırmak için Ermenistan'a karşı hibrit savaş yürüttüğünü de öne sürdü.