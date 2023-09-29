Avrupa Konseyi'nden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne proje yardımı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ek MTV vergisinde kritik gün
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Okullarda imamlar mı görevlendirilecek?
15:06
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan itiraf: Askeri yardımı kesmemiz, Ukrayna'nın muharebe kabiliyetlerine zarar verecek
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü
18:37
2 dk
SESLİ HABER
Öldüğü iddia edilen Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov'dan açıklama
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski ABD subayı: “Ukrayna ABD için sadece bir piyon”
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, 23 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine ekledi: 'Kiev'deki Neo-Nazi rejimine destek sürüyor'
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz
19:45
1 dk
SESLİ HABER
Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz
20:00
1 dk
SESLİ HABER
NATO'nun genişlemesinden Putin'i sorumlu tutan Clinton'a Kremlin'den yanıt
20:15
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre makamları, Ukrayna'ya silah ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti
20:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD: Şirketlerimize Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz
20:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran’ı, Suriye’yi ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi
15:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li subay: ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik stratejisi yok
15:33
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentileri gerçekleşmedi
15:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230929/avrupa-konseyinden-ermenistan-silahli-kuvvetlerine-proje-yardimi-1075838135.html
Avrupa Konseyi'nden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne proje yardımı
Avrupa Konseyi'nden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne proje yardımı
Avrupa Konseyi, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde insan haklarının geliştirilmesine yönelik bir projenin uygulanmasına yardımcı olacak uzmanlar aradığını... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T02:48+0300
2023-09-29T02:48+0300
dünya
rusya
rusya-ermenistan ilişkileri
kafkasya
avrupa konseyi
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102195/01/1021950174_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_cfc8130960607a1c3a6d445ed4f18372.jpg
Avrupa Konseyi, proje kapsamında danışmanlık hizmeti vermek üzere askeri alanda insan hakları, sosyoloji ve psikoloji alanlarında uzman 45 kadar uzmanı işe almayı planlıyor. Söz konusu ilanda Avrupa Konseyi'nin işe alacağı uzmanlardan "Ermenistan makamlarıyla işbirliği içinde düzenleyici çerçeveyi gözden geçirmelerini beklemektedir" ibaresi yer aldı.Uzmanların alınmasına yönelik açılan ihaleye ilişkin şu cümleler yer aldı:'Ermeni ordusundan Avrupa standartlarını uygulamaları beklenecek'Avrupa Konseyi, projenin sonunda Ermeni askeri ve kolluk kuvvetlerinin insan hakları ihlallerine karşı çalışmalarında "Avrupa standartlarını" uygulamalarını bekliyor. Avrupa Konseyi söz konusu bu projeye 600 bin euro tahsis edildiğini ve bu tutarın 55 bin euro'luk kısmının danışmanlık ücretleri için harcanacağını belirtti. Aynı zamanda Avrupa Konseyi, Ermenistan'da "Avrupa standartlarını" uygulamaya koymak için başka girişimler de başlattı. Bunu ilişkin Haziran ayında, ülkedeki yargı reformunu "destekleyecek" bir proje için danışman ihalesi dahi yayımlandı. Bu projede genel olarak maksadın Ermenistan halkının Avrupa normlarına uygun olarak haklarından yararlanılması ile hesap verebilir ve profesyonel bir yargıdan istifade etmesinin sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi. Bununla ilişkili olarak Avrupa Konseyi yargının bağımsızlığını, hesap verebilirliğini ve profesyonelliğini kuvvetlendirme amacının olduğunu belirtmiştir. Bu girişimin bütçesinin ise 1.4 milyon euro olduğunu ifade edildi.Yine Mayıs ayında Avrupa Konseyi, "Ermenistan'da Demokratik Gelişim, Adem-i merkeziyet ve iyi yönetim" projesini destekleyecek ilanlar oluşturmuştu. Bu projenin maksadının ise "Avrupa standartları ve ülkenin yeni bölgesel-idari haritası doğrultusunda" yerel özyönetim için gözden geçirilmiş bir yasal çerçevenin kabul edilmesini teşvik etmek olduğu açıklandı.'Avrupa Konseyi Ermenistan'ı Batı'ya itmeye çalışıyor'Avrupa Konseyi'nin bu girişimlerini Russia Today'e değerlendiren Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nde araştırmacı olan Konstantin Blohin açıklamasında, "Avrupa Konseyi Ermenistan'ı Batı'ya doğru itmeye ve Rusya'ya doğru kaymasını 'önlemeye' çalışıyor" cümlesine yer verdi.Blokhin açıklamasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın açıkça Amerika yanlısı bir tutum sergilediğini belirterek Ermeni yetkililerde kendi güçlerini gördüklerinden ötürü Rusya yanlısı güçlerin kazanmasını önlemek maksadıyla bu güçleri korumaya çalıştıklarının çok açık olduğunu vurguladı. Söz konusu projelerde yer alacak uzmanların ülke siyasetini etkilemeye çalışacağını belirten araştırmacı, nihai hedeflerinin Rusya'yı Ermenistan ve Güney Kafkasya'dan tamamen çıkarmak ve orada bir gerilim yaratmak olduğunun da altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/rusyanin-avrupa-konseyi-anlasmalarindan-cekilme-karari-putin-bati-diktasina-sert-yanit-verdi-1065888065.html
rusya
kafkasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102195/01/1021950174_257:0:1497:930_1920x0_80_0_0_544648912ddfa8aa6732372c729ac057.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya-ermenistan ilişkileri, kafkasya, avrupa konseyi, ermenistan başbakanı nikol paşinyan
rusya, rusya-ermenistan ilişkileri, kafkasya, avrupa konseyi, ermenistan başbakanı nikol paşinyan

Avrupa Konseyi'nden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne proje yardımı

02:48 29.09.2023
© Sputnik / Асатур ЕсаянцKarabağ'daki Madagiz kasabası
Karabağ'daki Madagiz kasabası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Abone olTelegram
Avrupa Konseyi, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde insan haklarının geliştirilmesine yönelik bir projenin uygulanmasına yardımcı olacak uzmanlar aradığını duyurdu. Konsey, programın sonunda askeri ve kolluk kuvvetlerinin çalışmalarında "Avrupa standartlarını" uygulamalarını bekleyecek.
Avrupa Konseyi, proje kapsamında danışmanlık hizmeti vermek üzere askeri alanda insan hakları, sosyoloji ve psikoloji alanlarında uzman 45 kadar uzmanı işe almayı planlıyor.
Söz konusu ilanda Avrupa Konseyi'nin işe alacağı uzmanlardan "Ermenistan makamlarıyla işbirliği içinde düzenleyici çerçeveyi gözden geçirmelerini beklemektedir" ibaresi yer aldı.
Uzmanların alınmasına yönelik açılan ihaleye ilişkin şu cümleler yer aldı:
"Savunma Bakanlığı, İnsan Hakları Savunuculuğu Ofisi, yargı ve kolluk kuvvetleri ve Avrupa Konseyi uzmanlarıyla işbirliği içinde, silahlı kuvvetlerde insan hakları ihlallerinin önlenmesini ve bu tür vakaların etkili bir şekilde ele alınmasını sağlamak için ilgili politika, yasal ve düzenleyici çerçeveyi gözden geçirmektedir."

'Ermeni ordusundan Avrupa standartlarını uygulamaları beklenecek'

Avrupa Konseyi, projenin sonunda Ermeni askeri ve kolluk kuvvetlerinin insan hakları ihlallerine karşı çalışmalarında "Avrupa standartlarını" uygulamalarını bekliyor. Avrupa Konseyi söz konusu bu projeye 600 bin euro tahsis edildiğini ve bu tutarın 55 bin euro'luk kısmının danışmanlık ücretleri için harcanacağını belirtti.
Aynı zamanda Avrupa Konseyi, Ermenistan'da "Avrupa standartlarını" uygulamaya koymak için başka girişimler de başlattı. Bunu ilişkin Haziran ayında, ülkedeki yargı reformunu "destekleyecek" bir proje için danışman ihalesi dahi yayımlandı. Bu projede genel olarak maksadın Ermenistan halkının Avrupa normlarına uygun olarak haklarından yararlanılması ile hesap verebilir ve profesyonel bir yargıdan istifade etmesinin sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi. Bununla ilişkili olarak Avrupa Konseyi yargının bağımsızlığını, hesap verebilirliğini ve profesyonelliğini kuvvetlendirme amacının olduğunu belirtmiştir. Bu girişimin bütçesinin ise 1.4 milyon euro olduğunu ifade edildi.
Yine Mayıs ayında Avrupa Konseyi, "Ermenistan'da Demokratik Gelişim, Adem-i merkeziyet ve iyi yönetim" projesini destekleyecek ilanlar oluşturmuştu. Bu projenin maksadının ise "Avrupa standartları ve ülkenin yeni bölgesel-idari haritası doğrultusunda" yerel özyönetim için gözden geçirilmiş bir yasal çerçevenin kabul edilmesini teşvik etmek olduğu açıklandı.

'Avrupa Konseyi Ermenistan'ı Batı'ya itmeye çalışıyor'

Avrupa Konseyi'nin bu girişimlerini Russia Today'e değerlendiren Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nde araştırmacı olan Konstantin Blohin açıklamasında, "Avrupa Konseyi Ermenistan'ı Batı'ya doğru itmeye ve Rusya'ya doğru kaymasını 'önlemeye' çalışıyor" cümlesine yer verdi.
Blokhin açıklamasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın açıkça Amerika yanlısı bir tutum sergilediğini belirterek Ermeni yetkililerde kendi güçlerini gördüklerinden ötürü Rusya yanlısı güçlerin kazanmasını önlemek maksadıyla bu güçleri korumaya çalıştıklarının çok açık olduğunu vurguladı. Söz konusu projelerde yer alacak uzmanların ülke siyasetini etkilemeye çalışacağını belirten araştırmacı, nihai hedeflerinin Rusya'yı Ermenistan ve Güney Kafkasya'dan tamamen çıkarmak ve orada bir gerilim yaratmak olduğunun da altını çizdi.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
Ukrayna krizi
Rusya'nın Avrupa Konseyi anlaşmalarından çekilme kararı: 'Putin, Batı diktasına sert yanıt verdi'
18 Ocak, 18:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала