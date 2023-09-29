https://sputniknews.com.tr/20230929/avrupa-konseyinden-ermenistan-silahli-kuvvetlerine-proje-yardimi-1075838135.html
Avrupa Konseyi'nden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne proje yardımı
Avrupa Konseyi'nden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne proje yardımı
Avrupa Konseyi, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde insan haklarının geliştirilmesine yönelik bir projenin uygulanmasına yardımcı olacak uzmanlar aradığını... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T02:48+0300
2023-09-29T02:48+0300
2023-09-29T02:48+0300
dünya
rusya
rusya-ermenistan ilişkileri
kafkasya
avrupa konseyi
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
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Avrupa Konseyi, proje kapsamında danışmanlık hizmeti vermek üzere askeri alanda insan hakları, sosyoloji ve psikoloji alanlarında uzman 45 kadar uzmanı işe almayı planlıyor. Söz konusu ilanda Avrupa Konseyi'nin işe alacağı uzmanlardan "Ermenistan makamlarıyla işbirliği içinde düzenleyici çerçeveyi gözden geçirmelerini beklemektedir" ibaresi yer aldı.Uzmanların alınmasına yönelik açılan ihaleye ilişkin şu cümleler yer aldı:'Ermeni ordusundan Avrupa standartlarını uygulamaları beklenecek'Avrupa Konseyi, projenin sonunda Ermeni askeri ve kolluk kuvvetlerinin insan hakları ihlallerine karşı çalışmalarında "Avrupa standartlarını" uygulamalarını bekliyor. Avrupa Konseyi söz konusu bu projeye 600 bin euro tahsis edildiğini ve bu tutarın 55 bin euro'luk kısmının danışmanlık ücretleri için harcanacağını belirtti. Aynı zamanda Avrupa Konseyi, Ermenistan'da "Avrupa standartlarını" uygulamaya koymak için başka girişimler de başlattı. Bunu ilişkin Haziran ayında, ülkedeki yargı reformunu "destekleyecek" bir proje için danışman ihalesi dahi yayımlandı. Bu projede genel olarak maksadın Ermenistan halkının Avrupa normlarına uygun olarak haklarından yararlanılması ile hesap verebilir ve profesyonel bir yargıdan istifade etmesinin sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi. Bununla ilişkili olarak Avrupa Konseyi yargının bağımsızlığını, hesap verebilirliğini ve profesyonelliğini kuvvetlendirme amacının olduğunu belirtmiştir. Bu girişimin bütçesinin ise 1.4 milyon euro olduğunu ifade edildi.Yine Mayıs ayında Avrupa Konseyi, "Ermenistan'da Demokratik Gelişim, Adem-i merkeziyet ve iyi yönetim" projesini destekleyecek ilanlar oluşturmuştu. Bu projenin maksadının ise "Avrupa standartları ve ülkenin yeni bölgesel-idari haritası doğrultusunda" yerel özyönetim için gözden geçirilmiş bir yasal çerçevenin kabul edilmesini teşvik etmek olduğu açıklandı.'Avrupa Konseyi Ermenistan'ı Batı'ya itmeye çalışıyor'Avrupa Konseyi'nin bu girişimlerini Russia Today'e değerlendiren Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nde araştırmacı olan Konstantin Blohin açıklamasında, "Avrupa Konseyi Ermenistan'ı Batı'ya doğru itmeye ve Rusya'ya doğru kaymasını 'önlemeye' çalışıyor" cümlesine yer verdi.Blokhin açıklamasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın açıkça Amerika yanlısı bir tutum sergilediğini belirterek Ermeni yetkililerde kendi güçlerini gördüklerinden ötürü Rusya yanlısı güçlerin kazanmasını önlemek maksadıyla bu güçleri korumaya çalıştıklarının çok açık olduğunu vurguladı. Söz konusu projelerde yer alacak uzmanların ülke siyasetini etkilemeye çalışacağını belirten araştırmacı, nihai hedeflerinin Rusya'yı Ermenistan ve Güney Kafkasya'dan tamamen çıkarmak ve orada bir gerilim yaratmak olduğunun da altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/rusyanin-avrupa-konseyi-anlasmalarindan-cekilme-karari-putin-bati-diktasina-sert-yanit-verdi-1065888065.html
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rusya, rusya-ermenistan ilişkileri, kafkasya, avrupa konseyi, ermenistan başbakanı nikol paşinyan
rusya, rusya-ermenistan ilişkileri, kafkasya, avrupa konseyi, ermenistan başbakanı nikol paşinyan
Avrupa Konseyi'nden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne proje yardımı
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Avrupa Konseyi, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde insan haklarının geliştirilmesine yönelik bir projenin uygulanmasına yardımcı olacak uzmanlar aradığını duyurdu. Konsey, programın sonunda askeri ve kolluk kuvvetlerinin çalışmalarında "Avrupa standartlarını" uygulamalarını bekleyecek.
Avrupa Konseyi, proje kapsamında danışmanlık hizmeti vermek üzere askeri alanda insan hakları, sosyoloji ve psikoloji alanlarında uzman 45 kadar uzmanı işe almayı planlıyor.
Söz konusu ilanda Avrupa Konseyi'nin işe alacağı uzmanlardan "Ermenistan makamlarıyla işbirliği içinde düzenleyici çerçeveyi gözden geçirmelerini beklemektedir" ibaresi yer aldı.
Uzmanların alınmasına yönelik açılan ihaleye ilişkin şu cümleler yer aldı:
"Savunma Bakanlığı, İnsan Hakları Savunuculuğu Ofisi, yargı ve kolluk kuvvetleri ve Avrupa Konseyi uzmanlarıyla işbirliği içinde, silahlı kuvvetlerde insan hakları ihlallerinin önlenmesini ve bu tür vakaların etkili bir şekilde ele alınmasını sağlamak için ilgili politika, yasal ve düzenleyici çerçeveyi gözden geçirmektedir."
'Ermeni ordusundan Avrupa standartlarını uygulamaları beklenecek'
Avrupa Konseyi, projenin sonunda Ermeni askeri ve kolluk kuvvetlerinin insan hakları ihlallerine karşı çalışmalarında "Avrupa standartlarını" uygulamalarını bekliyor. Avrupa Konseyi söz konusu bu projeye 600 bin euro tahsis edildiğini ve bu tutarın 55 bin euro'luk kısmının danışmanlık ücretleri için harcanacağını belirtti.
Aynı zamanda Avrupa Konseyi, Ermenistan'da "Avrupa standartlarını" uygulamaya koymak için başka girişimler de başlattı. Bunu ilişkin Haziran ayında, ülkedeki yargı reformunu "destekleyecek" bir proje için danışman ihalesi dahi yayımlandı. Bu projede genel olarak maksadın Ermenistan halkının Avrupa normlarına uygun olarak haklarından yararlanılması ile hesap verebilir ve profesyonel bir yargıdan istifade etmesinin sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi. Bununla ilişkili olarak Avrupa Konseyi yargının bağımsızlığını, hesap verebilirliğini ve profesyonelliğini kuvvetlendirme amacının olduğunu belirtmiştir. Bu girişimin bütçesinin ise 1.4 milyon euro olduğunu ifade edildi.
Yine Mayıs ayında Avrupa Konseyi, "Ermenistan'da Demokratik Gelişim, Adem-i merkeziyet ve iyi yönetim" projesini destekleyecek ilanlar oluşturmuştu. Bu projenin maksadının ise "Avrupa standartları ve ülkenin yeni bölgesel-idari haritası doğrultusunda" yerel özyönetim için gözden geçirilmiş bir yasal çerçevenin kabul edilmesini teşvik etmek olduğu açıklandı.
'Avrupa Konseyi Ermenistan'ı Batı'ya itmeye çalışıyor'
Avrupa Konseyi'nin bu girişimlerini Russia Today'e değerlendiren Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nde araştırmacı olan Konstantin Blohin açıklamasında, "Avrupa Konseyi Ermenistan'ı Batı'ya doğru itmeye ve Rusya'ya doğru kaymasını 'önlemeye' çalışıyor" cümlesine yer verdi.
Blokhin açıklamasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın açıkça Amerika yanlısı bir tutum sergilediğini belirterek Ermeni yetkililerde kendi güçlerini gördüklerinden ötürü Rusya yanlısı güçlerin kazanmasını önlemek maksadıyla bu güçleri korumaya çalıştıklarının çok açık olduğunu vurguladı. Söz konusu projelerde yer alacak uzmanların ülke siyasetini etkilemeye çalışacağını belirten araştırmacı, nihai hedeflerinin Rusya'yı Ermenistan ve Güney Kafkasya'dan tamamen çıkarmak ve orada bir gerilim yaratmak olduğunun da altını çizdi.