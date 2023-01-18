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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230118/rusyanin-avrupa-konseyi-anlasmalarindan-cekilme-karari-putin-bati-diktasina-sert-yanit-verdi-1065888065.html
Rusya'nın Avrupa Konseyi anlaşmalarından çekilme kararı: 'Putin, Batı diktasına sert yanıt verdi'
Rusya'nın Avrupa Konseyi anlaşmalarından çekilme kararı: 'Putin, Batı diktasına sert yanıt verdi'
Emekli ABD Deniz Piyade Kolordusu istihbarat subayı ve eski BM müfettişi Scott Ritter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tek bir imzayla ülkesini Batı... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T18:51+0300
2023-01-18T18:51+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
avrupa konseyi
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Judging Freedom adlı YouTube kanalına konuşan Ritter, Putin'in Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma'ya sunmasını değerlendirdi.Ritter, "Putin, Avrupa Konseyi anlaşmalarından çekilmeye ilişkin kararnameyi imzaladı. Bu, anlaşmaların ve bu kurumla işbirliği sürecinin sona erdiği anlamına geliyor. Putin, tek bir kararnameyle Batı'ya Rusya'nın iradesini dayattı" dedi.Rusya'yla anlaşmalar imzalamaya yönelik fırsatlar penceresinin Batı için kapandığının altını çizen Ritter, artık Moskova'nın diplomatik temasları sadece kendi şartlarına göre ve gerekli gördüğünde kuracağını vurguladı.Dün Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarındaki dahlinin sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere Duma'ya göndermişti.26 yıl Avrupa Konseyi üyesi olarak kalan Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başladıktan sonra Avrupa ülkelerinin hasmane eylemlerini artırması nedeniyle 15 Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230117/putinden-yasa-tasarisi-rusya-ab-konseyinin-uluslararasi-anlasmalarindan-cekiliyor-1065846517.html
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vladimir putin, rusya, avrupa konseyi
vladimir putin, rusya, avrupa konseyi

Rusya'nın Avrupa Konseyi anlaşmalarından çekilme kararı: 'Putin, Batı diktasına sert yanıt verdi'

18:51 18.01.2023
© Sputnik / Алексей Даничев / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге
Президент РФ В. Путин принял участие в работе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
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Emekli ABD Deniz Piyade Kolordusu istihbarat subayı ve eski BM müfettişi Scott Ritter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tek bir imzayla ülkesini Batı diktasından egemen ve bağımsız kıldığını vurguladı.
Judging Freedom adlı YouTube kanalına konuşan Ritter, Putin'in Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma'ya sunmasını değerlendirdi.
Ritter, "Putin, Avrupa Konseyi anlaşmalarından çekilmeye ilişkin kararnameyi imzaladı. Bu, anlaşmaların ve bu kurumla işbirliği sürecinin sona erdiği anlamına geliyor. Putin, tek bir kararnameyle Batı'ya Rusya'nın iradesini dayattı" dedi.
Rusya'yla anlaşmalar imzalamaya yönelik fırsatlar penceresinin Batı için kapandığının altını çizen Ritter, artık Moskova'nın diplomatik temasları sadece kendi şartlarına göre ve gerekli gördüğünde kuracağını vurguladı.
Dün Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarındaki dahlinin sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere Duma'ya göndermişti.
26 yıl Avrupa Konseyi üyesi olarak kalan Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başladıktan sonra Avrupa ülkelerinin hasmane eylemlerini artırması nedeniyle 15 Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurmuştu.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
Ukrayna krizi
Putin'den yasa tasarısı: Rusya, Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekiliyor
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