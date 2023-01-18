https://sputniknews.com.tr/20230118/rusyanin-avrupa-konseyi-anlasmalarindan-cekilme-karari-putin-bati-diktasina-sert-yanit-verdi-1065888065.html

Rusya'nın Avrupa Konseyi anlaşmalarından çekilme kararı: 'Putin, Batı diktasına sert yanıt verdi'

Rusya'nın Avrupa Konseyi anlaşmalarından çekilme kararı: 'Putin, Batı diktasına sert yanıt verdi'

Emekli ABD Deniz Piyade Kolordusu istihbarat subayı ve eski BM müfettişi Scott Ritter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tek bir imzayla ülkesini Batı... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T18:51+0300

2023-01-18T18:51+0300

2023-01-18T18:51+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

avrupa konseyi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1a/1065061526_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_9aabb45b15fafc9330f00ffc8c2f213c.jpg

Judging Freedom adlı YouTube kanalına konuşan Ritter, Putin'in Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma'ya sunmasını değerlendirdi.Ritter, "Putin, Avrupa Konseyi anlaşmalarından çekilmeye ilişkin kararnameyi imzaladı. Bu, anlaşmaların ve bu kurumla işbirliği sürecinin sona erdiği anlamına geliyor. Putin, tek bir kararnameyle Batı'ya Rusya'nın iradesini dayattı" dedi.Rusya'yla anlaşmalar imzalamaya yönelik fırsatlar penceresinin Batı için kapandığının altını çizen Ritter, artık Moskova'nın diplomatik temasları sadece kendi şartlarına göre ve gerekli gördüğünde kuracağını vurguladı.Dün Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarındaki dahlinin sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere Duma'ya göndermişti.26 yıl Avrupa Konseyi üyesi olarak kalan Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başladıktan sonra Avrupa ülkelerinin hasmane eylemlerini artırması nedeniyle 15 Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230117/putinden-yasa-tasarisi-rusya-ab-konseyinin-uluslararasi-anlasmalarindan-cekiliyor-1065846517.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, avrupa konseyi