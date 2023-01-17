https://sputniknews.com.tr/20230117/putinden-yasa-tasarisi-rusya-ab-konseyinin-uluslararasi-anlasmalarindan-cekiliyor-1065846517.html
Putin'den yasa tasarısı: Rusya, Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekiliyor
Putin'den yasa tasarısı: Rusya, Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekiliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T18:47+0300
2023-01-17T18:47+0300
2023-01-17T19:19+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ab konseyi
anlaşma
yasa tasarısı
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Duma'nın elektronik veri tabanında yayınlanan belgeye göre Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarındaki dahlinin sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere Duma'ya gönderdi.Yasa tasarısına göre Rusya liderinin çekilmeyi önerdiği belgeler şunlar: Avrupa Konseyi Tüzüğü, Avrupa Konseyi'nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma ve ona ek beş protokol, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme ve ona ek on protokol, Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. Putin'in sunduğu kararnamenin kabul edilmesi halinde Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmaları, 16 Mart 2022'den itibaren Rusya'da yürürlükten kaldırılmış sayılacak.Daha önce Putin'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko'yu tasarının Duma'da görüşülmesiyle ilgili resmi temsilcisi olarak görevlendirdiği açıklanmıştı.26 yıl Avrupa Konseyi üyesi olarak kalan Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başladıktan sonra Avrupa ülkelerinin hasmane eylemlerini artırması nedeniyle 15 Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230117/rusyadan-abnin-9-yaptirim-paketine-cevap-abli-burokrat-ve-is-insanlarinin-ulkeye-girisine-yasak-1065846203.html
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rusya, vladimir putin, ab konseyi, anlaşma, yasa tasarısı
rusya, vladimir putin, ab konseyi, anlaşma, yasa tasarısı
Putin'den yasa tasarısı: Rusya, Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekiliyor
18:47 17.01.2023 (güncellendi: 19:19 17.01.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma'ya sundu.
Duma'nın elektronik veri tabanında yayınlanan belgeye göre Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarındaki dahlinin sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere Duma'ya gönderdi.
Yasa tasarısına göre Rusya liderinin çekilmeyi önerdiği belgeler şunlar: Avrupa Konseyi Tüzüğü, Avrupa Konseyi'nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma ve ona ek beş protokol, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme ve ona ek on protokol, Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı.
Putin'in sunduğu kararnamenin kabul edilmesi halinde Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmaları, 16 Mart 2022'den itibaren Rusya'da yürürlükten kaldırılmış sayılacak.
Daha önce Putin'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko'yu tasarının Duma'da görüşülmesiyle ilgili resmi temsilcisi olarak görevlendirdiği açıklanmıştı.
26 yıl Avrupa Konseyi üyesi olarak kalan Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başladıktan sonra Avrupa ülkelerinin hasmane eylemlerini artırması nedeniyle 15 Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurmuştu.