https://sputniknews.com.tr/20230117/putinden-yasa-tasarisi-rusya-ab-konseyinin-uluslararasi-anlasmalarindan-cekiliyor-1065846517.html

Putin'den yasa tasarısı: Rusya, Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekiliyor

Putin'den yasa tasarısı: Rusya, Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekiliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T18:47+0300

2023-01-17T18:47+0300

2023-01-17T19:19+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ab konseyi

anlaşma

yasa tasarısı

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Duma'nın elektronik veri tabanında yayınlanan belgeye göre Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarındaki dahlinin sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere Duma'ya gönderdi.Yasa tasarısına göre Rusya liderinin çekilmeyi önerdiği belgeler şunlar: Avrupa Konseyi Tüzüğü, Avrupa Konseyi'nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma ve ona ek beş protokol, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme ve ona ek on protokol, Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. Putin'in sunduğu kararnamenin kabul edilmesi halinde Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmaları, 16 Mart 2022'den itibaren Rusya'da yürürlükten kaldırılmış sayılacak.Daha önce Putin'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko'yu tasarının Duma'da görüşülmesiyle ilgili resmi temsilcisi olarak görevlendirdiği açıklanmıştı.26 yıl Avrupa Konseyi üyesi olarak kalan Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başladıktan sonra Avrupa ülkelerinin hasmane eylemlerini artırması nedeniyle 15 Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurmuştu.

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rusya, vladimir putin, ab konseyi, anlaşma, yasa tasarısı