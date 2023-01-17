Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/putinden-yasa-tasarisi-rusya-ab-konseyinin-uluslararasi-anlasmalarindan-cekiliyor-1065846517.html
Putin'den yasa tasarısı: Rusya, Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekiliyor
Putin'den yasa tasarısı: Rusya, Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekiliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T18:47+0300
2023-01-17T19:19+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ab konseyi
anlaşma
yasa tasarısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065241165_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_77a0a0fb6f1de2803e71e7a382452531.jpg
Duma'nın elektronik veri tabanında yayınlanan belgeye göre Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarındaki dahlinin sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere Duma'ya gönderdi.Yasa tasarısına göre Rusya liderinin çekilmeyi önerdiği belgeler şunlar: Avrupa Konseyi Tüzüğü, Avrupa Konseyi'nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma ve ona ek beş protokol, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme ve ona ek on protokol, Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. Putin'in sunduğu kararnamenin kabul edilmesi halinde Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmaları, 16 Mart 2022'den itibaren Rusya'da yürürlükten kaldırılmış sayılacak.Daha önce Putin'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko'yu tasarının Duma'da görüşülmesiyle ilgili resmi temsilcisi olarak görevlendirdiği açıklanmıştı.26 yıl Avrupa Konseyi üyesi olarak kalan Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başladıktan sonra Avrupa ülkelerinin hasmane eylemlerini artırması nedeniyle 15 Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230117/rusyadan-abnin-9-yaptirim-paketine-cevap-abli-burokrat-ve-is-insanlarinin-ulkeye-girisine-yasak-1065846203.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065241165_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_e4e4f6120377a762a420345a567d5d92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, ab konseyi, anlaşma, yasa tasarısı
rusya, vladimir putin, ab konseyi, anlaşma, yasa tasarısı

Putin'den yasa tasarısı: Rusya, Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekiliyor

18:47 17.01.2023 (güncellendi: 19:19 17.01.2023)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ В. Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarından çekilmesini öngören yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma'ya sundu.
Duma'nın elektronik veri tabanında yayınlanan belgeye göre Putin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarındaki dahlinin sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere Duma'ya gönderdi.
Yasa tasarısına göre Rusya liderinin çekilmeyi önerdiği belgeler şunlar: Avrupa Konseyi Tüzüğü, Avrupa Konseyi'nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma ve ona ek beş protokol, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme ve ona ek on protokol, Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı.
Putin'in sunduğu kararnamenin kabul edilmesi halinde Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmaları, 16 Mart 2022'den itibaren Rusya'da yürürlükten kaldırılmış sayılacak.
Daha önce Putin'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko'yu tasarının Duma'da görüşülmesiyle ilgili resmi temsilcisi olarak görevlendirdiği açıklanmıştı.
26 yıl Avrupa Konseyi üyesi olarak kalan Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başladıktan sonra Avrupa ülkelerinin hasmane eylemlerini artırması nedeniyle 15 Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurmuştu.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
Ukrayna krizi
Rusya'dan AB'nin 9. yaptırım paketine cevap: AB'li bürokrat ve iş insanlarının ülkeye girişine yasak
18:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала