https://sputniknews.com.tr/20230117/rusyadan-abnin-9-yaptirim-paketine-cevap-abli-burokrat-ve-is-insanlarinin-ulkeye-girisine-yasak-1065846203.html
Rusya'dan AB'nin 9. yaptırım paketine cevap: AB'li bürokrat ve iş insanlarının ülkeye girişine yasak
Rusya'dan AB'nin 9. yaptırım paketine cevap: AB'li bürokrat ve iş insanlarının ülkeye girişine yasak
Rusya, AB'nin 9. yaptırım paketine cevaben AB ülkelerinin Ukrayna ordusuna eğitim veren askeri yetkilileri ile Kiev rejimi için silah ve askeri teçhizat üreten... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T18:18+0300
2023-01-17T18:18+0300
2023-01-17T18:18+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
rusya
yaptırım
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AB'nin Rusya'ya yönelik hasmane kararlarını gayri meşru bulduklarını ve söz konusu yaptırım kararlarının BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası hukuk kurallarını yıktığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, hasmane eylemlere yanıt olarak AB ülkelerinin ve kurumlarının temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirildiğini vurguladı.Bakanlık, listede Ukraynalı askerlere eğitim veren AB ülkelerinin askeri ve kolluk kurumlarının yöneticileri, Kiev rejimi için silah ve askeri teçhizat üreten Avrupalı kamusal ve özel şirketlerin temsilcileri ile kamuoyu önünde sistemli olarak Rusya karşıtı açıklamalar yapan AB vatandaşlarının yer aldığının altını çizdi.Kısıtlamaların bazı Avrupa Parlamentosu vekillerini de kapsadığını ifade eden bakanlık, Batılı ülkelerin hasmane adımlarına bundan sonra da zamanında ve uygun yanıtın verileceği uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230117/abden-ukraynaya-3-milyar-euroluk-destek-1065843959.html
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avrupa birliği, rusya, yaptırım
avrupa birliği, rusya, yaptırım
Rusya'dan AB'nin 9. yaptırım paketine cevap: AB'li bürokrat ve iş insanlarının ülkeye girişine yasak
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Rusya, AB'nin 9. yaptırım paketine cevaben AB ülkelerinin Ukrayna ordusuna eğitim veren askeri yetkilileri ile Kiev rejimi için silah ve askeri teçhizat üreten şirketlerin temsilcilerini yaptırım listesine dahil etti.
AB'nin Rusya'ya yönelik hasmane kararlarını gayri meşru bulduklarını ve söz konusu yaptırım kararlarının BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası hukuk kurallarını yıktığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, hasmane eylemlere yanıt olarak AB ülkelerinin ve kurumlarının temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirildiğini vurguladı.
Bakanlık, listede Ukraynalı askerlere eğitim veren AB ülkelerinin askeri ve kolluk kurumlarının yöneticileri, Kiev rejimi için silah ve askeri teçhizat üreten Avrupalı kamusal ve özel şirketlerin temsilcileri ile kamuoyu önünde sistemli olarak Rusya karşıtı açıklamalar yapan AB vatandaşlarının yer aldığının altını çizdi.
Kısıtlamaların bazı Avrupa Parlamentosu vekillerini de kapsadığını ifade eden bakanlık, Batılı ülkelerin hasmane adımlarına bundan sonra da zamanında ve uygun yanıtın verileceği uyarısında bulundu.