https://sputniknews.com.tr/20230117/abden-ukraynaya-3-milyar-euroluk-destek-1065843959.html

AB'den Ukrayna'ya 3 milyar euro'luk destek

AB'den Ukrayna'ya 3 milyar euro'luk destek

AB Komisyonu, Ukrayna'ya bu yıl verilmesi planlanan 18 milyar euro'luk makro finansal yardım paketinin 3 milyar euro'luk kısmını gönderdiğini duyurdu. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T17:40+0300

2023-01-17T17:40+0300

2023-01-17T17:40+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

yardım

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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 3 milyar euro makro finansal destek verdi. AB Komisyonu, Ukrayna'ya bu yıl verilmesi planlanan 18 milyar euro'luk makro finansal yardım paketinin 3 milyar avroluk kısmının bugün gönderildiğini açıkladı.Açıklamada, paket kapsamında Ukrayna'da maaş ve emekli aylıklarının ödeneceği, hastane ve okul gibi temel hizmetlerin devam edeceği ve yerinden edilen kişilere barınma imkanı sunulacağı ifade edildi.Desteğin, Ukrayna'da ekonomik istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, ülkede enerji altyapısı, su sistemleri, ulaşım ağları, yollar ve köprüler gibi zarar gören kritik altyapının onarımına destek verileceği kaydedildi.Açıklamada, Ukrayna'daki mevcut koşular nedeniyle desteğin esnek ve uygun borçlanma koşuları sunduğuna dikkat çekilerek, Ukrayna'nın 2033'ten başlayarak 35 yıl boyunca söz konusu kredileri geri ödeyeceği belirtildi.AB ülkeleri, aralık ayında Ukrayna'ya 2023 yılında toplam 18 milyar euro kredi verilmesini içeren yardım paketine onay vermişti.AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler sağlayabiliyor.AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230114/ab-komisyonu-ukraynaya-yeni-mali-yardimin-ilk-dilimini-tahsis-etmek-istedigini-dogruladi-1065732906.html

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