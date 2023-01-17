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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230117/abden-ukraynaya-3-milyar-euroluk-destek-1065843959.html
AB'den Ukrayna'ya 3 milyar euro'luk destek
AB'den Ukrayna'ya 3 milyar euro'luk destek
AB Komisyonu, Ukrayna'ya bu yıl verilmesi planlanan 18 milyar euro'luk makro finansal yardım paketinin 3 milyar euro'luk kısmını gönderdiğini duyurdu. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T17:40+0300
2023-01-17T17:40+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ukrayna
yardım
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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 3 milyar euro makro finansal destek verdi. AB Komisyonu, Ukrayna'ya bu yıl verilmesi planlanan 18 milyar euro'luk makro finansal yardım paketinin 3 milyar avroluk kısmının bugün gönderildiğini açıkladı.Açıklamada, paket kapsamında Ukrayna'da maaş ve emekli aylıklarının ödeneceği, hastane ve okul gibi temel hizmetlerin devam edeceği ve yerinden edilen kişilere barınma imkanı sunulacağı ifade edildi.Desteğin, Ukrayna'da ekonomik istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, ülkede enerji altyapısı, su sistemleri, ulaşım ağları, yollar ve köprüler gibi zarar gören kritik altyapının onarımına destek verileceği kaydedildi.Açıklamada, Ukrayna'daki mevcut koşular nedeniyle desteğin esnek ve uygun borçlanma koşuları sunduğuna dikkat çekilerek, Ukrayna'nın 2033'ten başlayarak 35 yıl boyunca söz konusu kredileri geri ödeyeceği belirtildi.AB ülkeleri, aralık ayında Ukrayna'ya 2023 yılında toplam 18 milyar euro kredi verilmesini içeren yardım paketine onay vermişti.AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler sağlayabiliyor.AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230114/ab-komisyonu-ukraynaya-yeni-mali-yardimin-ilk-dilimini-tahsis-etmek-istedigini-dogruladi-1065732906.html
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avrupa birliği, ukrayna, yardım
avrupa birliği, ukrayna, yardım

AB'den Ukrayna'ya 3 milyar euro'luk destek

17:40 17.01.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINUkrayna - Avrupa Birliği (AB)
Ukrayna - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
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AB Komisyonu, Ukrayna'ya bu yıl verilmesi planlanan 18 milyar euro'luk makro finansal yardım paketinin 3 milyar euro'luk kısmını gönderdiğini duyurdu.
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 3 milyar euro makro finansal destek verdi. AB Komisyonu, Ukrayna'ya bu yıl verilmesi planlanan 18 milyar euro'luk makro finansal yardım paketinin 3 milyar avroluk kısmının bugün gönderildiğini açıkladı.
Açıklamada, paket kapsamında Ukrayna'da maaş ve emekli aylıklarının ödeneceği, hastane ve okul gibi temel hizmetlerin devam edeceği ve yerinden edilen kişilere barınma imkanı sunulacağı ifade edildi.
Desteğin, Ukrayna'da ekonomik istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, ülkede enerji altyapısı, su sistemleri, ulaşım ağları, yollar ve köprüler gibi zarar gören kritik altyapının onarımına destek verileceği kaydedildi.
Açıklamada, Ukrayna'daki mevcut koşular nedeniyle desteğin esnek ve uygun borçlanma koşuları sunduğuna dikkat çekilerek, Ukrayna'nın 2033'ten başlayarak 35 yıl boyunca söz konusu kredileri geri ödeyeceği belirtildi.
AB ülkeleri, aralık ayında Ukrayna'ya 2023 yılında toplam 18 milyar euro kredi verilmesini içeren yardım paketine onay vermişti.
AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler sağlayabiliyor.
AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.
AB- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
Ukrayna krizi
AB Komisyonu, Ukrayna’ya yeni mali yardımın ilk dilimini tahsis etmek istediğini doğruladı
14 Ocak, 01:05
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