https://sputniknews.com.tr/20231027/filistin-sozcusu-biden-yonetimi-israile-savasi-durdurmasi-icin-baski-yapmali-1076794821.html
Filistin Sözcüsü: Biden yönetimi İsrail'e savaşı durdurması için baskı yapmalı
Filistin Sözcüsü: Biden yönetimi İsrail'e savaşı durdurması için baskı yapmalı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü, Biden yönetimine 'İsrail'e bu savaşı durdurması için baskı yapması' çağrısında bulundu. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T20:58+0300
2023-10-27T20:58+0300
2023-10-27T20:58+0300
dünya
filistin
mahmud abbas
filistin kurtuluş örgütü (fkö)
hamas
israil
israil-filistin
filistin yönetimi
joe biden
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076740422_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_0b86cb8b5e70c9ce6f1eacf762a82cf7.jpg
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü Nebil ebu Rudeyne, Gazze'deki savaşın sadece Batı Şeria'ya değil aynı zamanda daha geniş bölgeye yayılmasından korktuklarnı açıkladı.Sözcü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Nebil ebu Rudeyne ayrıca mevcut çatışmanın Ortadoğu'da "iki devletli" bir çözüme ulaşmak için "bizim için, İsrailliler için, Avrupalılar ve Amerikalılar için bir fırsat" olduğunu da dile getirdi.Ebu Rudeyne ayrıca Filistin Yönetimi'nin "Filistin halkının topraklarından tahliyesine veya sınır dışı edilmesine" izin vermeyeceği konusunda uyararak bunun "kırmızı çizgi" olduğunun altını çizdi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı terörist bir grup olarak değil, Filistin topraklarının "kurtuluş ve mücahidler grubu" olarak gördüğüne dair açıklaması hakkındaki soruya da cevap veren Sözcü, yanıtında "bu onların politikasıdır" diyerek tek politikalarının Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Filistin halkının tek temsilcisi olması yönünde hareket etmek olduğunu vurguladı.Son olarak, Filistin Yönetimi'nin,Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik 7 Ekim saldırılarını kınama konusunda isteksiz olup olmadığı sorusuna Nebil ebu Rudeyne, Filistin Yönetimi ve Arap devletlerinin her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kınadığını söyleyerek, "Sivillerin öldürülmesi hiç kimse tarafından kabul edilmez" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231025/erdogan-10-gblik-internet-sozumuzu-tuttuk-1076701690.html
filistin
israil
filistin yönetimi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076740422_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_784c3caa528291352264880e2edde349.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, filistin, filistin kurtuluş örgütü, recep tayyip erdoğan
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, filistin, filistin kurtuluş örgütü, recep tayyip erdoğan
Filistin Sözcüsü: Biden yönetimi İsrail'e savaşı durdurması için baskı yapmalı
Abone ol
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü, Biden yönetimine 'İsrail'e bu savaşı durdurması için baskı yapması' çağrısında bulundu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü Nebil ebu Rudeyne, Gazze'deki savaşın sadece Batı Şeria'ya değil aynı zamanda daha geniş bölgeye yayılmasından korktuklarnı açıkladı.
Sözcü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Tehlike sadece Filistin'de değil, aynı zamanda bölgede de mevcuttur. Bu nedenle Abbas, Gazze'ye insani yardım ulaştırılabilmesi için acil ateşkes çağrısında bulunuyor.
Nebil ebu Rudeyne ayrıca mevcut çatışmanın Ortadoğu'da "iki devletli" bir çözüme ulaşmak için "bizim için, İsrailliler için, Avrupalılar ve Amerikalılar için bir fırsat" olduğunu da dile getirdi.
Ebu Rudeyne ayrıca Filistin Yönetimi'nin "Filistin halkının topraklarından tahliyesine veya sınır dışı edilmesine" izin vermeyeceği konusunda uyararak bunun "kırmızı çizgi" olduğunun altını çizdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı terörist bir grup olarak değil, Filistin topraklarının "kurtuluş ve mücahidler grubu" olarak gördüğüne dair açıklaması hakkındaki soruya da cevap veren Sözcü, yanıtında "bu onların politikasıdır" diyerek tek politikalarının Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Filistin halkının tek temsilcisi olması yönünde hareket etmek olduğunu vurguladı.
Son olarak, Filistin Yönetimi'nin,Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik 7 Ekim saldırılarını kınama konusunda isteksiz olup olmadığı sorusuna Nebil ebu Rudeyne, Filistin Yönetimi ve Arap devletlerinin her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kınadığını söyleyerek, "Sivillerin öldürülmesi hiç kimse tarafından kabul edilmez" dedi.