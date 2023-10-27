https://sputniknews.com.tr/20231027/filistin-sozcusu-biden-yonetimi-israile-savasi-durdurmasi-icin-baski-yapmali-1076794821.html

Filistin Sözcüsü: Biden yönetimi İsrail'e savaşı durdurması için baskı yapmalı

Filistin Sözcüsü: Biden yönetimi İsrail'e savaşı durdurması için baskı yapmalı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü, Biden yönetimine 'İsrail'e bu savaşı durdurması için baskı yapması' çağrısında bulundu. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T20:58+0300

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü Nebil ebu Rudeyne, Gazze'deki savaşın sadece Batı Şeria'ya değil aynı zamanda daha geniş bölgeye yayılmasından korktuklarnı açıkladı.Sözcü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Nebil ebu Rudeyne ayrıca mevcut çatışmanın Ortadoğu'da "iki devletli" bir çözüme ulaşmak için "bizim için, İsrailliler için, Avrupalılar ve Amerikalılar için bir fırsat" olduğunu da dile getirdi.Ebu Rudeyne ayrıca Filistin Yönetimi'nin "Filistin halkının topraklarından tahliyesine veya sınır dışı edilmesine" izin vermeyeceği konusunda uyararak bunun "kırmızı çizgi" olduğunun altını çizdi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı terörist bir grup olarak değil, Filistin topraklarının "kurtuluş ve mücahidler grubu" olarak gördüğüne dair açıklaması hakkındaki soruya da cevap veren Sözcü, yanıtında "bu onların politikasıdır" diyerek tek politikalarının Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Filistin halkının tek temsilcisi olması yönünde hareket etmek olduğunu vurguladı.Son olarak, Filistin Yönetimi'nin,Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik 7 Ekim saldırılarını kınama konusunda isteksiz olup olmadığı sorusuna Nebil ebu Rudeyne, Filistin Yönetimi ve Arap devletlerinin her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kınadığını söyleyerek, "Sivillerin öldürülmesi hiç kimse tarafından kabul edilmez" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231025/erdogan-10-gblik-internet-sozumuzu-tuttuk-1076701690.html

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