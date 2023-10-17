https://sputniknews.com.tr/20231017/eski-israil-buyukelcisinden-isyan-ukraynanin-aksine-israilin-mutevazi-bir-yardima-ihtiyaci-var-1076417740.html
Eski İsrail Büyükelçisi'nden 'isyan': Ukrayna'nın aksine İsrail'in mütevazi bir yardıma ihtiyacı var
Eski İsrail Büyükelçisi'nden 'isyan': Ukrayna'nın aksine İsrail'in mütevazi bir yardıma ihtiyacı var
ABD'ki eski diplomat Friedman, Ukrayna ile İsrail'i karşılaştırmanın anlamsız olduğunu ifade ederek İsrail'in Ukrayna kadar yardıma ihtiyacı olmadığını... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T11:36+0300
2023-10-17T11:36+0300
2023-10-17T11:36+0300
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david friedman
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israil-filistin sorunu
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ukrayna
ukrayna krizi
lübnan
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ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi David Friedman basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın aksine İsrail'in sadece mütevazı bir mali yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.Hamas'ın saldırısını 'eşi benzeri görülmemiş' ve 'beklenmedik' bir hadise olarak nitelendiren eski Büyükelçi, İsrail'in 'şansına" ABD'nin İsrail'i finanse etmek için önceden para ayırdığını ifade etti.İsrail'in Ukrayna kadar çok şeye ihtiyaç duymayacağını ifade eden emekli diplomat, bu sebepten İsrail ve Ukrayna arasında karşılaştırılacak bir şey olmadığını belirtti.Lübnan'ın olası bir saldırısı durumunda tükenen mühimmatın yerine yenilerini koyabilmek için büyük çaplı bir tedarike ve mühimmata ihtiyaç olacağını vurgulayan Friedman açıklamalarında ayrıca şu cümlelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231017/israil-filistin-catismasinda-son-durum-israilden-bedeli-agir-olacak-aciklamasi-1076410205.html
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david friedman, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, ukrayna, ukrayna krizi, lübnan
david friedman, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, ukrayna, ukrayna krizi, lübnan
Eski İsrail Büyükelçisi'nden 'isyan': Ukrayna'nın aksine İsrail'in mütevazi bir yardıma ihtiyacı var
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ABD'ki eski diplomat Friedman, Ukrayna ile İsrail'i karşılaştırmanın anlamsız olduğunu ifade ederek İsrail'in Ukrayna kadar yardıma ihtiyacı olmadığını belirtti.
ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi David Friedman basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın aksine İsrail'in sadece mütevazı bir mali yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.
Hamas'ın saldırısını 'eşi benzeri görülmemiş' ve 'beklenmedik' bir hadise olarak nitelendiren eski Büyükelçi, İsrail'in 'şansına" ABD'nin İsrail'i finanse etmek için önceden para ayırdığını ifade etti.
İsrail'in Ukrayna kadar çok şeye ihtiyaç duymayacağını ifade eden emekli diplomat, bu sebepten İsrail ve Ukrayna arasında karşılaştırılacak bir şey olmadığını belirtti.
Lübnan'ın olası bir saldırısı durumunda tükenen mühimmatın yerine yenilerini koyabilmek için büyük çaplı bir tedarike ve mühimmata ihtiyaç olacağını vurgulayan Friedman açıklamalarında ayrıca şu cümlelere yer verdi:
"Şu anda İsrail ve Ukrayna hakkında konuşuyoruz ama bunlar tamamen farklı konular. Ukrayna için harcadığımızın bir kısmını bile İsrail'e göndermemize gerek yok. Ancak İsrail'in küçük bir yardıma ihtiyacı var: bir, iki ya da üç milyar dolar. Elbette buna ihtiyaçları var ancak bu Ukrayna ile kıyaslanamaz."