https://sputniknews.com.tr/20231017/eski-israil-buyukelcisinden-isyan-ukraynanin-aksine-israilin-mutevazi-bir-yardima-ihtiyaci-var-1076417740.html

Eski İsrail Büyükelçisi'nden 'isyan': Ukrayna'nın aksine İsrail'in mütevazi bir yardıma ihtiyacı var

Eski İsrail Büyükelçisi'nden 'isyan': Ukrayna'nın aksine İsrail'in mütevazi bir yardıma ihtiyacı var

ABD'ki eski diplomat Friedman, Ukrayna ile İsrail'i karşılaştırmanın anlamsız olduğunu ifade ederek İsrail'in Ukrayna kadar yardıma ihtiyacı olmadığını... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T11:36+0300

2023-10-17T11:36+0300

2023-10-17T11:36+0300

dünya

david friedman

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

ukrayna

ukrayna krizi

lübnan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/0f/1053843589_0:238:2340:1554_1920x0_80_0_0_34d3e0f2a07fed0e76db62a47ecc4b9e.jpg

ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi David Friedman basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın aksine İsrail'in sadece mütevazı bir mali yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.Hamas'ın saldırısını 'eşi benzeri görülmemiş' ve 'beklenmedik' bir hadise olarak nitelendiren eski Büyükelçi, İsrail'in 'şansına" ABD'nin İsrail'i finanse etmek için önceden para ayırdığını ifade etti.İsrail'in Ukrayna kadar çok şeye ihtiyaç duymayacağını ifade eden emekli diplomat, bu sebepten İsrail ve Ukrayna arasında karşılaştırılacak bir şey olmadığını belirtti.Lübnan'ın olası bir saldırısı durumunda tükenen mühimmatın yerine yenilerini koyabilmek için büyük çaplı bir tedarike ve mühimmata ihtiyaç olacağını vurgulayan Friedman açıklamalarında ayrıca şu cümlelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231017/israil-filistin-catismasinda-son-durum-israilden-bedeli-agir-olacak-aciklamasi-1076410205.html

israil

filistin

ukrayna

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

david friedman, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, ukrayna, ukrayna krizi, lübnan