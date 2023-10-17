İsrail-Filistin çatışmasında son durum: İsrail'den 'bedeli ağır olacak' açıklaması

7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününe girdi. İsrail ordusu, çatışmaların 11. gününde de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi. İsrail güçleri, Nusayrat Mülteci Kampı ve Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı 2. kez bombaladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusu, çatışmaların 11. gününde de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi.

İsrail güçleri, bu kez de Gazze Şeridi'nde yoğun nüfusa sahip Nusayrat Mülteci Kampı ile kentin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı 2. kez bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında can kaybının 2 bin 778'e yükseldiğini, 10 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, gelişmelere dair yabancı medyaya brifing verdi. Conricus, Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz saldırısından bu yana yaklaşık yarım milyon İsraillinin evlerini terk ettiğini söyledi.

Bunların İsrail'in güney bölgesinden tahliye edilenler olduğunu kaydeden Conricus, ​​Gazze Şeridi'nin yanı sıra Lübnan sınırına yakın 20'ye yakın yerleşim yerinin de savaş nedeniyle boşaltıldığını ifade etti.

'Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız'

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı savaş kabinesi toplantısının ardından beraber yaptığı açıklamada, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız" dedi.