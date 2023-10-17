https://sputniknews.com.tr/20231017/israilden-turkiyedeki-vatandaslarina-ulkeyi-acilen-terk-etme-cagrisi-1076449634.html
İsrail’den Türkiye’deki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısı
İsrail’den Türkiye’deki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısı
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Gazze’deki gerilim tırmanması bağlamında 'yurtdışındaki İsrail vatandaşlarına yönelik saldırı tehdidi' nedeniyle Türkiye’de... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T23:19+0300
2023-10-17T23:19+0300
2023-10-17T23:28+0300
dünya
israil-filistin
israil
türkiye
terk etmek
israilliler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/1a/1043902886_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2250c86ef5ef6b8c9c624d69e054905d.jpg
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurtdışındaki İsraillilere yönelik saldırı tehdidi nedeniyle vatandaşlarına Türkiye'yi acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Yurtdışında, İsraillilere yönelik terör tehdidi artmaya devam ederken Türkiye için seyahat uyarısı en yüksek seviye olan dördüncü seviyeye çıkarıldı. Türkiye’deki tüm İsrailliler bir an önce ülkeyi terk etmeli” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231017/cumhurbaskani-erdogandan-israilin-gazzede-hastane-saldirisina-tepki-1076448015.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/1a/1043902886_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_915bc3974f26e34e3cdf5d7204e69683.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil-filistin, israil, türkiye, terk etmek, israilliler
israil-filistin, israil, türkiye, terk etmek, israilliler
İsrail’den Türkiye’deki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısı
23:19 17.10.2023 (güncellendi: 23:28 17.10.2023) Abone ol
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Gazze’deki gerilim tırmanması bağlamında 'yurtdışındaki İsrail vatandaşlarına yönelik saldırı tehdidi' nedeniyle Türkiye’de bulunan vatandaşlarına derhal ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, yurtdışındaki İsraillilere yönelik saldırı tehdidi nedeniyle vatandaşlarına Türkiye'yi acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.
İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Yurtdışında, İsraillilere yönelik terör tehdidi artmaya devam ederken Türkiye için seyahat uyarısı en yüksek seviye olan dördüncü seviyeye çıkarıldı. Türkiye’deki tüm İsrailliler bir an önce ülkeyi terk etmeli” ifadesine yer verildi.