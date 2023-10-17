Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane saldırısına tepki: İnsanlık harekete geçmeli
21:44 17.10.2023 (güncellendi: 21:56 17.10.2023)
© AA / Ali JadallahGazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölü sayısı 500'e yükseldi. Saldırı sonucu çok sayıda yarılı, Gazze kentindeki Şifa hastanesine kaldırıldı.
© AA / Ali Jadallah
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına dair "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum.
İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2023
Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum.