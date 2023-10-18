https://sputniknews.com.tr/20231018/medvedev-gazzedeki-hastane-saldirisi-abdnin-sorumlugunu-tasidigi-bir-savas-sucu-1076451660.html
Medvedev: Gazze’deki hastane saldırısı, ABD’nin sorumluğunu taşıdığı bir savaş suçu
Medvedev: Gazze’deki hastane saldırısı, ABD’nin sorumluğunu taşıdığı bir savaş suçu
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyı "açıkça savaş suçu" olarak... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T00:57+0300
2023-10-18T00:57+0300
2023-10-18T01:41+0300
dmitriy medvedev
dünya
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı."Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur" ifadesine yer veren Medvedev, İsrail'in saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.Medvedev, "Bunun nihai sorumluluğu, farklı ülkelerdeki ve farklı kıtalardaki savaşlardan alaycı şekilde para kazananlara, askeri endüstriyel tesislerini doldurarak silahlara muazzam miktarda düşüncesizce para dağıtanlara, yalanla demokratik değerleri korumaya yönelik küresel misyonlarını ilan edenlere, Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231018/misir-ve-urdun-hastane-saldirisi-sonrasi-biden-ile-gorusmeyi-iptal-etti-1076451381.html
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dmitriy medvedev
Medvedev: Gazze’deki hastane saldırısı, ABD’nin sorumluğunu taşıdığı bir savaş suçu
00:57 18.10.2023 (güncellendi: 01:41 18.10.2023) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyı "açıkça savaş suçu" olarak nitelendirerek, nihai sorumlunun ABD olduğunu söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
"Gazze Şeridi'nde bir hastaneye yapılan korkunç saldırı açıkça savaş suçudur" ifadesine yer veren Medvedev, İsrail'in saldırısının nihai sorumlusunun ABD olduğunu belirtti.
Medvedev, "Bunun nihai sorumluluğu, farklı ülkelerdeki ve farklı kıtalardaki savaşlardan alaycı şekilde para kazananlara, askeri endüstriyel tesislerini doldurarak silahlara muazzam miktarda düşüncesizce para dağıtanlara, yalanla demokratik değerleri korumaya yönelik küresel misyonlarını ilan edenlere, Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir" ifadelerini kullandı.