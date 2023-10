https://sputniknews.com.tr/20231017/dunyadan-israilin-gazzedeki-hastane-saldirisina-tepkiler-1076450373.html

Dünyadan İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepkiler

İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 500 kişinin hayatını kaybetmesine dünyadan tepkiler geldi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybetti. Saldırı sonrası dünyadan İsrail'e tepkiler geldi.BMBirleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısıyla ilgili bir mesaj paylaştı.Mesajda, "UNFPA, yüzlerce insanın ölümüne neden olan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor" ifadesi kullanıldı.Siviller ve sivil altyapıları yönelik saldırıların sonlandırılması gerektiğinin altı çizilen mesajda, "Sağlık tesisleri hiçbir zaman hedef olmamalıdır" vurgusu yapıldı. ABAvrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasıyla ilgili, "Çok fazla ölü var. Bu, orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor." dedi.Michel, AB liderlerinin İsrail-Filistin çatışması gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantı sonrasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi.AB liderlerinin İsrail'in kendini uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk çerçevesinde savunma hakkını teyit ettiğini belirten Michel, AB'nin iki devletli çözüme bağlılığını, Filistin yönetimini desteklemeye devam edeceğini söyledi.Michel, Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili bilgiyi toplantıdayken aldıklarını belirterek "Çok fazla ölü var. Bu, orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor." ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin hastane saldırısının "uluslararası hukuka uygun olup olmadığı" sorusu üzerine Michel, toplantı sırasında aldıkları bilginin doğrulandığını ifade ederek "Sivil altyapıya saldırı uluslararası hukuka uygun değil." yanıtını verdi.Aynı sorunun yöneltildiği AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise "Olay hakkında henüz bilgilendirildim. Teyide ihtiyacım var. Şu aşamada yorum yapamam." yanıtını verdi.AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Gazze'deki hastane saldırısının failleri hesap vermeli"Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki hastane saldırısının faillerinin hesap vermesi gerektiğini bildirdi.Borrell, X hesabından Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama yaptı."Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nden gelen haberler, günlerdir gözlerimizin önünde gerçekleşen trajediye korku ekledi. Bir kez daha masum siviller en yüksek bedeli ödedi." ifadelerini kullanan Borrell, "Bu suçun sorumlusu ortaya çıkarılmalı. Failler hesap vermeli." değerlendirmesinde bulundu.Arap BirliğiArap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı.Arap Birliği Genel Sekreteri Ebul Gayt, X sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada yaptı.İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınayan Ebul Gayt, paylaşımında "Hangi akıl hastası, savunmasız insanların olduğu bir hastaneyi kasten bombalar?" ifadesine yer verdi."Arap kurumlarının savaş suçlarını belgelediğini ve suçluların yaptıkları yanına kar kalmayacağını" vurgulayan Ebul Gayt, "Batı bu trajediyi derhal durdurmalı." ifadesini kullandı.UNICEFBirleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, acil ateşkes çağrısında bulundu.UNICEF, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin mesaj paylaştı.Mesajda, "UNICEF, yüzlerce sivilin ölümüne yol açan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.Çocuklar, siviller ve onların kullandığı altyapıların korunması çağrısı yapılan mesajda, "Acilen ateşkes ve insani yardım erişimine ihtiyacımız var." vurgusunda bulunuldu.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.KKTCKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı kınadı.Tatar, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan saldırısını değerlendirdi.Gazze'deki üzücü hastane saldırısını haberlerden öğrendiğini belirten Tatar, "İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını endişe ile izliyorum. Bu saldırılar kabul edilemez. Hastaneye yapılan saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.KatarKatar, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını kınayarak, saldırıyı "vahşice bir katliam" olarak nitelendirdi.Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, hastane saldırısı, "vahşice bir katliam, sivillere karşı işlenen çirkin bir suç ve uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirildi.Uluslararası toplumun Filistinlilere karşı işlenen, insanlığa karşı suçlara, kimi zaman sessiz kalarak, kimi zaman seçici davranarak "suç ortaklığı" yaptığı ifade edilen açıklamada, bunun daha fazla şiddet ve istikrarsızlık ortamına yol açacağı uyarısı yapıldı.Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının hastane, okul ve yerleşim yerlerini de kapsayacak şekilde genişlemesi, tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirilerek, bunların bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından vahim sonuçları olabileceği uyarısında bulunuldu.Açıklamada ayrıca uluslararası toplumdan "üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi ve İsrail'i sivillere karşı daha fazla suç işlemekten caydırması" istendi.ÜrdünÜrdün, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "şiddetle" kınadı.Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısına tepki gösterildi.Saldırının sert bir şekilde kınandığı açıklamada, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması ve savaşın derhal sona ermesinin talep edildiği kaydedildi.İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.IrakIrak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı.IKBY Hükümet Sözcülüğünden konuya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Gazze’de 500’den fazla kişinin öldüğü El-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı kınıyor. Kurbanların ekseriyetini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.” ifadelerine yer verildi.Savaş ve askeri saldırıların çözüm olmadığının vurgulandığı açıklamada, “Masum ve sivil vatandaşların tehlikelerden korunması için uluslararası kamuoyuna daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.İranİran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendirdi.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.İsrail'in hastane saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendiren Kenani, İsrail'in uluslararası hukukun ilke ve kurallarına en ufak bir bağlılığının olmadığını bir kez daha dünyaya ilan ettiğini belirtti.İran'ın saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını aktaran Kenani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumdan, Gazze'de işlenen savaş suçunun boyutlarının hızla araştırılması ve olayın sorumlusu İsrailli yetkililerin yargılanması konusunda, sorumluluğunu yerine getirmesini beklediklerini vurguladı.İran, İsrail saldırısının ardından yarın bir günlük ulusal yas ilan etti.İran hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası topluma İsrail ile bağlarını kesme ve büyükelçilerini sınır dışı etme çağrısında bulunuldu.LübnanLübnan, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı.Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki hastanene saldırısına tepki gösterildi."İsrail bombardımanına maruz kalan Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce şehit ve Filistinli sivilin yaralanmasına yol açan iğrenç savaş suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"İsrail bir kez daha uluslararası hukuku hiçe sayıp, kuşatma altındaki, katledilen ve kasten yok edilen bir halka ve insanlığa karşı savaş suçu işliyor. Lübnan, İsrail'in katliamlarını ve saldırılarını durdurmak, Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardım ulaştırmak, yaralı ve yaralıları tedavi etmek için uluslararası topluma bir kez daha acil müdahale çağrısında bulunuyor."PakistanPakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı en güçlü şekilde kınadı.Pakistan Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin sorduğu soru üzerine yaptığı açıklamada, sivillerin barınma ve acil tedavi arayışında olduğu bir hastaneye saldırmanın "insanlık dışı ve savunulamaz" olduğunu belirtti.İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, sivil nüfusun ve tesislerin ayrım gözetmeksizin hedef alınmasının uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğu ve savaş suçu teşkil ettiği vurgulandı.Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardıman ve kuşatmasına derhal son verilmesi için uluslararası topluma acil önlemler alması çağırısında bulunuldu.LibyaLibya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurmasının "vahşi bir suç" olduğunu belirtti.Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı "Hukumetuna" adlı platformun sosyal medya hesabından Başbakan Dibeybe'nin İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurmasına tepki açıklaması paylaşıldı.Açıklamasında,"İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurması vahşi bir suç. Her türlü sınırı aşan bu suçu kınıyoruz. Tıbbi ve sivillere ait tesislerin vurulması bir savaş suçudur ve bu saldırganlığa son verilmesi gerekir" ifadelerini kullanan Dibeybe, hastane saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.Dibeybe ayrıca, başta büyük devletler olmak üzere tüm devletlere İsrail'in suçlarını durdurma ve abluka altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaşması için koridor açma çağrısında bulundu.CezayirCezayir, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesini vurmasını şiddetle kınadı.Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cezayir, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye yönelik kasıtlı saldırısını şiddetle kınıyor.” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, İsrail’in açık bir şekilde uluslararası hukuku ve insani normları hiçe saydığına vurgu yapılarak, uluslararası topluma ve uluslararası kuruluşlara İsrail’in bu saldırılarını durdurmak için müdahale etme çağrısı yapıldı.İsrail'in hastane saldırısı uluslararası basında yankı uyandırdıGazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırı, dünyada yankı uyandırdı, uluslararası basında manşetten görüldü.ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times gazetesi, saldırıyı "Biden, İsrail'i ziyarete hazırlanırken Gazze saldırısında 500 kişi öldü" başlığıyla duyurdu.The New York Times'ın başlığında "Filistinli yetkililer, İsrail hava saldırısının neden olduğunu belirttikleri Gazze kentindeki hastanede yaşanan patlamada en az 500 kişi öldü." ifadesine yer verildi.Washington Post gazetesi, "Filistinli yetkililere göre, Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünden endişe ediliyor." başlığı kullanırken, Reuters haber ajansı sitesinde haberi, "Yerel yetkililer, Gazze'de bombalanan hastanede yüzlerce kişinin öldüğünü söylüyor" başlığıyla duyurdu.Associated Press ajansı, saldırının haberine ilişkin başlığında, "Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, hastaneye yönelik İsrail hava saldırısının yüzlerce kişiyi öldürdüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.İngiliz The Guardian gazetesi, "Hamas'ın idaresindeki sağlık bakanlığına göre 200-300 kişi saldırıda öldü." manşetini attı.CNN, saldırı haberinin başlığında, "Yetkililer, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünü belirtiyor.", BBC de "Filistinli yetkililer: Gazze'deki hastaneye İsrail saldırısından yüzlerce kişi öldü" başlığını kullandı.Batı basınının haberlerinde saldırının, İsrail tarafından yapıldığından bahsedilmemesi, Wall Street Journal gazetesinin ise saldırıya sitesinde yer vermemesi dikkati çekti.

